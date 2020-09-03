Oyun
Nintendo, PUBG benzeri yeni Mario oyununu duyurdu!
Nintendo, yalnızca Switch abonelerine özel olarak geliştirdiği Super Mario Bros. 35 adlı yeni oyununu duyurdu. Bu oyun, bildiğimiz Mario’dan farklı; zira Super Mario Bros. 35, bir hayatta kalma oyunu olacak.
İlginizi çekebilir: Sony, PC platformuna daha fazla birinci parti oyun sunmayı planlıyor
Bir zamanların efsanesi -hala öyle- olan Mario, çok yakında yepyeni bir deneyimle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun geliştiricisi Nintendo, yaptığı duyuruda sadece Switch abonelerine özel olmak kaydıyla yeni geliştirdiği Super Mario Bros. 35′i duyurdu.
Nintendo, yeni Mario oyununu duyurdu!
Yalnız bu oyun, orijinal Mario’nun devamı veya oyun dünyasında ses getirmek amacıyla yapılmış bir oyun değil; bunu, Mario’yu günümüz oyun trendleriyle donatarak yad etmek için geliştirilen bir ‘oyuncuk’ olarak tasvir etmek daha mantıklı olur. Zira Nintendo’nun yeni oyununu 31 Mart 2021′den itibaren kullanımdan kaldıracağını açıklaması, bu tasviri oldukça destekliyor.
Super Mario Bros. 35, isminden de anlaşılacağı üzere toplam 35 oyuncuyu çevrim içi ortamda aynı dünyanın bir parçası yapacak. Bu 35 kişi, hayatta kalan son Mario oyuncusu olabilmek amacıyla kendilerine verilen olağanüstü yetenekleri kullanarak birbirleriyle zamana karşı rekabet edecek. Ayrıca oyun, grafik bakımından da klasik Mario’nun özdeşleşmiş tasarım dilinden ve basitliğinden de ödün vermiyor.
Bros. 35′i keyifli hale getirecek olan en iyi tarafı, oyundaki ürünleri satın alabilmek için oyun esnasında yerden toplayacağımız jetonları, rakiplerimize karşı kendimizi üstün kılmak için bir araç olarak kullanmaya çalışmamız olacak. Sahip olduğumuz jetonlar, rakibimize olan üstünlüğümüzle doğru orantılı; dolayısıyla bu oyun, epey heyecan verici bir deneyim sunacağa benziyor. Geliştiriciler Bros. 35′i bu senenin ekim ayından başlayarak, 31 Mart 2021′e kadar olmak suretiyle sadece 4 ay kullanıma sunacak.
Oyun
Hello Games, heyecan verici ve büyük bir oyun geliştiriyor!
Hello Games, yeni bir oyun geliştirmeye başladı. Gelen bilgilere göre No Man’s Sky‘ın yapımcıları heyecan verici ve büyük” bir proje geliştiriyor.
İlginizi çekebilir; Google Asistan, Siri benzeri ‘Kısayollar’ özelliğine kavuştu!
No Man’s Sky’ın yapımcılarından “heyecan verici” bir oyun projesi!
Oyun dünyasının oldukça hareketli olduğu şu dönemde, firmalar teker teker yeni projelerini duyurmakta. Özellikle yeni nesil konsolların da etkisi ile birlikte, bazı firmalar önemli atılımlar gerçekleştirme hedefine girdi. Tam bu zamanda No Man’s Sky oyununun yapımcılığını üstlenen Hello Games firması da kolları sıvama kararı aldı. Firma, yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanırken, şirketin kurucusu Sean Murray, yeni büyük ve heyecan verici bir proje üzerinde çalıştıklarını dünyaya duyurdu.
Yeni projelerinin No Man’s Sky oyununun devamı niteliğinde olmayacağını belirten Murray, herhangi bir ilave detay vermedi. Ancak yapılan yorumlara göre firmanın, oldukça büyük bir projeye giriştiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta The Last Campfire isimli nispeten daha küçük çapta bir oyunu duyuran firma, yeni projesi ile alakalı ne zaman detaylı bilgi verecek henüz bilinmiyor. Firma her ne kadar No Man’s Sky yapımının ardındaki başarıyı dikkate alsa da, oyunun birinci ve ikinci yılında aldığı negatif yorumlardan ders çıkarması umuluyor. Kimilerine göre neredeyse dolandırıcılık olarak nitelendirilen No Man’s Sky‘ın ardından firmanın yeni “heyecan verici” oyununda yapacakları merakla bekleniyor.
Oyun
Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için güncelleme ile geliyor!
Dead by Daylight oyunundan hayranlarını sevindirecek haber. Sevilen korku oyunu yeni nesil konsollar için de çıkış yapacak. Hem de bedava yükseltme ile.
İlginizi çekebilir; İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
Yeni nesil konsollar için yeni nesil Dead by Daylight!
Oyun dünyası artık yeni nesil konsolların çıkışına yakın yeni gelişmeler ile hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Çoğu yapımcı firma, oyunlarını yeni nesil konsollara hazırlarken, bu listeye yeni bir oyun daha eklendi. Sevilen korku oyunu Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için çıkmaya hazırlanırken, yapımcı firma Behaviour Interactive, oyunun büyük de bir grafik güncellemesi alacağını hayranlarına YouTube üzerinden duyurdu. Ancak yapılacak grafik güncellemesinin sadece yeni nesil konsollara ve bilgisayar sürümüne özel çıkacağı da belirtildi. Videoda grafiksel anlamda gelişmeler sahne sahne gösterilirken, detaylı bilgi için 8 Eylül tarihinin altı çizildi.
Öte yandan grafik güncellemesi dışında konsol oyuncularına bir müjde daha paylaşan firma, şu anki konsollarda oyuna sahip olan kullanıcıların yeni nesil konsollara geçerken ilave ücret ödemeden oyuna sahip olabileceklerini duyurması sevinçle karşılandı. 2016 yılında bilgisayarlara çıkan ve ardından bir yıl sonra konsollara çıkış yapan korku temalı oyun en son 2019 yılında Nintendo Switch için çıkış yapmıştı. Yeni nesil konsollar için 4K 60 FPS vadi ile bizleri karşılayan oyun bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
PUBG Mobile Hindistan’da yasaklandı!
PUBG Mobile ile beraber toplam 118 adet Çin menşeli uygulama, bugün Hindistan’da bakanlık kararıyla resmi olarak yasaklandı.
İlginizi çekebilir: Call of Duty: Black Ops Cold War’un hangi versiyonu alınmalı?
PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite, Hindistan’da yasaklandı!
Hindistan ile Çin arasında devam eden yoğun gerilim, bugün Hindistan hükümeti tarafından atılan bir adımla alevlenecek gibi görünüyor. Zira Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bugün resmi olarak yaptığı duyuruda Çin menşeli uygulamalar da başta olmak üzere toplam 118 uygulamayı yasakladığını duyurdu. Açıklamaya göre bu uygulamalar Hindistan’ın egemenliğine ve bütünlüğüne, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları için yasaklandı. İki ülke arasında yaşanan gerilim kapsamında, hatırlarsanız bu yılın başlarında TikTok ve WeChat de yasaklanmıştı.
Son yasak listesi ise PUBG Mobile / Mobile Lite’ın da aralarında bulunduğu toplam 118 uygulamayı içeriyor.
Bakanlık tarafından yapılan gerekçeli açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde: “Hindistan Hükümeti Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Yasasının 69A bölümü uyarınca yetkisine başvurarak Bilgi Teknolojileri (Bilgiye Erişimin Kamu Tarafından Engellenmesine Yönelik Prosedür ve Önlemler) Kurallarının 2009 ve Tehditlerin ortaya çıkan doğası, mevcut bilgiler ışığında Hindistan’ın egemenliğine ve bütünlüğüne, Hindistan’ın savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulundukları için 118 mobil uygulamayı engellemeye karar verdi.”
Yasaklanan bu uygulamalar önümüzdeki günlerde ülkedeki Play Store ve App Store’dan kaldırılacak ve kullanıcılar cihazlarında bu uygulamaları çalıştıramayacak. Yasaklanan diğer uygulamalar bir yana, PUBG Hindistan için aylık 50 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip olması sebebiyle oldukça önemli bir pazar. Önümüzdeki günlerde iki ülke bu krizi nasıl çözer bilinmez ancak her halükarda bu yasak kullanıcılar tarafından oldukça tepki alacaktır.