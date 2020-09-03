Nintendo, PUBG benzeri yeni Mario oyununu duyurdu!

Nintendo, yalnızca Switch abonelerine özel olarak geliştirdiği Super Mario Bros. 35 adlı yeni oyununu duyurdu. Bu oyun, bildiğimiz Mario’dan farklı; zira Super Mario Bros. 35, bir hayatta kalma oyunu olacak.

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Bir zamanların efsanesi -hala öyle- olan Mario, çok yakında yepyeni bir deneyimle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun geliştiricisi Nintendo, yaptığı duyuruda sadece Switch abonelerine özel olmak kaydıyla yeni geliştirdiği Super Mario Bros. 35′i duyurdu.

Nintendo, yeni Mario oyununu duyurdu!

Yalnız bu oyun, orijinal Mario’nun devamı veya oyun dünyasında ses getirmek amacıyla yapılmış bir oyun değil; bunu, Mario’yu günümüz oyun trendleriyle donatarak yad etmek için geliştirilen bir ‘oyuncuk’ olarak tasvir etmek daha mantıklı olur. Zira Nintendo’nun yeni oyununu 31 Mart 2021′den itibaren kullanımdan kaldıracağını açıklaması, bu tasviri oldukça destekliyor.

Super Mario Bros. 35, isminden de anlaşılacağı üzere toplam 35 oyuncuyu çevrim içi ortamda aynı dünyanın bir parçası yapacak. Bu 35 kişi, hayatta kalan son Mario oyuncusu olabilmek amacıyla kendilerine verilen olağanüstü yetenekleri kullanarak birbirleriyle zamana karşı rekabet edecek. Ayrıca oyun, grafik bakımından da klasik Mario’nun özdeşleşmiş tasarım dilinden ve basitliğinden de ödün vermiyor.

Bros. 35′i keyifli hale getirecek olan en iyi tarafı, oyundaki ürünleri satın alabilmek için oyun esnasında yerden toplayacağımız jetonları, rakiplerimize karşı kendimizi üstün kılmak için bir araç olarak kullanmaya çalışmamız olacak. Sahip olduğumuz jetonlar, rakibimize olan üstünlüğümüzle doğru orantılı; dolayısıyla bu oyun, epey heyecan verici bir deneyim sunacağa benziyor. Geliştiriciler Bros. 35′i bu senenin ekim ayından başlayarak, 31 Mart 2021′e kadar olmak suretiyle sadece 4 ay kullanıma sunacak.