iPhone ve iPad ile dünyada devrim yaratan teknoloji devi Apple, şimdi gözünü Face ID’yi hem dizüstü hem de masaüstü olmak üzere Mac’lere getirmeye çalışıyor. Yakın tarihli bir patent onayı, bu son teknoloji yüz tanıma teknolojisinin Mac ekosistemine girme olasılığına işaret ediyor. Ancak bu gelişme heyecan verici olsa da beklentilerimizi henüz çok yüksek tutmamak önemli.

Bilgisayar Aygıtının Kullanıcısını Belirlemeye Yönelik Işık Tanıma Modülü başlıklı patent, Apple’ın, özellikle kullanıcıların sayısız kişisel ve hassas görev için Mac’lere giderek daha fazla güvendiği bir çağda, aygıtlarında güvenliği ve gizliliği artırma taahhüdünün altını çiziyor. Bu patent, yenilikçi ışık deseni tanıma teknolojisini kullanarak öncelikle Face ID’nin MacBook’lara dahil edileceğini gösteriyor. Patent, belirli modelleri tanımak için donatılmış bir ışık yayıcı ve bir detektörü içeren karmaşık ışık yansıtma ve algılama sürecini özetliyor.

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Şimdi, iPhone’larda Face ID ile eşanlamlı hale gelen çentiği merak ediyor olabilirsiniz. İlginç bir şekilde, MacBook’lar da Face ID’nin gelişine hazırlanıyor gibi görünüyor. Şu anda, MacBook çentiği web kamerasından biraz daha fazlasını gizliyor. Ancak, kızılötesi kamera, normal kamera, nokta koruyucular, parlaklık sensörleri ve yakınlık sensörleri dahil olmak üzere TrueDepth sensörleri yer kaplar. Apple, tıpkı iPhone çentiğinin Dinamik Ada’ya dönüşmesi gibi, çentiğin boyutunu küçültmek için istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Patent, bu bileşenleri Mac’lerde gizlemek için daireler, elipsler veya çokgen şekiller gibi çeşitli şekilleri bile araştırıyor.

Patent ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayarlara odaklanırken, belgedeki bir çizimin iMac tarzı bir kasaya entegre edilmiş Face ID çentiğini gösterdiğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, bir patent almanın bir ürünün hemen piyasaya sürüleceğini garanti etmediğini unutmamak önemlidir. Apple sürekli olarak çeşitli teknolojileri araştırır ve patent başvuruları, inovasyon süreçlerinin yalnızca bir yüzüdür.

Bu teknoloji gerçekten de Mac’lere ulaşırsa, Face ID’nin güçlü güvenlik özellikleri göz önüne alındığında, şüphesiz ek bir satış noktası olacaktır. Bununla birlikte, Mac’ler zaten birinci sınıf cihazlar olarak kabul edildiğinden, tüketicilerin olası fiyat artışlarıyla ilgili endişeleri olabilir. Şu anda, Mac’lerdeki birincil biyometrik sensör , markanın klavyelerinde bulunan Touch ID’dir. Görünüşe göre gelecek, Mac kullanıcıları için heyecan verici bir güvenlik ve yenilik karışımına sahip olabilir.