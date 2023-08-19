Galaxy S24 serisinin 2024 yılındaki çıkışına aylar kala, Samsung’un en son amiral gemileri hakkındaki söylentiler artarak devam ediyor. Geliştirme süreci hala devam etse de, yeni cihazlarla ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son olarak telefonların tasarımı ortaya çıkmış durumda. Galaxy S24 serisi tasarımıyla iPhone’lara benzeyebilir!

Samsung Galaxy S24 Serisinin Tasarımında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Özellikle Galaxy S24 Ultra hakkında önemli sızıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak standart ve Plus sürümler hakkında fazla bilgi yoktu. Ancak son zamanlarda elde edilen bilgiler, bu sürümlerin tasarımında önemli değişiklikler yapılacağını gösteriyor.

Samsung, standart ve Plus sürümleri düz bir ekrana ve düz köşelere sahip olacak şekilde tasarlayacak gibi görünüyor. Bu tasarım tercihi sayesinde telefonun kullanımının daha ergonomik hale geleceği düşünülüyor. Ancak önceki iPhone’lar köşeli tasarım yüzünden çok eleştirilmişti. Samsung’un aynı hataya düşmesi biraz ilginç olacaktır. Yine de bu tasarım önceki seride de kullanılmış ve pek eleştirilmemişti.

Öte yandan, Galaxy S24 Ultra’nın tasarım konusunda selefi Galaxy S23 Ultra ile neredeyse aynı olacağı konuşuluyor. Note serisi gibi her köşede düz hatlar benimseyen Ultra modeller, bu nesilde de kavisli ekran dışında sert hatlar taşıyacak.

Ancak, bu bilgilerin henüz resmi olmadığını ve Samsung’un tasarım konusunda değişiklik yapma ihtimalinin bulunduğunu belirtmek önemli. Şirketin kendi cihazları arasında farklılık yaratmak istemesi ve Galaxy S23 serisine göre yenilikçi bir görünüm sunmak istemesi anlaşılabilir bir durum.

Galaxy S24 serisi hakkında daha fazla detayın zaman içinde sızabileceği düşünülüyor. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler, tasarımın nasıl şekillendiği konusunda bize bir bakış sunuyor. Yeni serinin nasıl görüneceği Ocak – Şubat aylarında beklenen lansman tarihi yaklaştıkça daha net hale gelecektir.

Vivo gibi Çinli rakiplerin bu süreçte Samsung’a nasıl cevap vereceği merak konusu olmuş durumda. Bizler de Samsung’un yeni amiral gemisi serisini ve rakiplerin vereceği yanıtı merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra’dan Daha Hafif Olacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S24 serisinde neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!