Apple’ın daha büyük bir MacBook Air üzerinde çalıştığına dair söylentiler duymayalı uzun zaman oldu. MacBook Air 15 inç modeli söylentilere göre ekran panelleri söz konusu olduğunda Pro modeliyle aynı seviyeye gelecek. Son gelen bilgilere göre ise Apple’ın merakla beklenen MacBook Air 15 inç modeli önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

Ekran konusundaki raporları ile bilinen Ross Young’ın son raporuna göre, şirket planları uyarınca üretimi yükseltti. Cihaz için panel üretiminin Şubat ayında başladığını ve Mart ayında arttığını ve şimdi tekrar artırıldığını da ekliyor. MacBook Air 15 inç modelinin Nisan sonunda veya Mayıs başında resmileşmesini bekliyor. Bununla birlikte, biraz erken görünüyor ve cihazın WWDC sırasında duyurulacağını tahmin ediyoruz ve piyasa kullanılabilirliği duyurudan birkaç hafta veya ay sonra olabilir.

Görünüşe göre şirket bu sefer bir Bahar etkinliği planlamıyor. Aksi takdirde, bu yeni dizüstü bilgisayarı ortaya çıkarmak için de bir seçenekti. Şimdi, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı sırasında Haziran ayında yapılacak bir duyuru daha olası görünüyor.

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Tasarıma gelince, M2 motorlu Apple MacBook Air’e benzer olması bekleniyor. Yeni canavarın şu anda üretilmeyen 15,4 inç MacBook Pro’ya benzer şekilde 15,5 inçlik bir ekran paneline sahip olduğu söyleniyor. İşlemci için cihazın M2 ve M2 Pro seçeneklerinde olacağı söylense de Apple M3 yonga setinin kullanılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtelim. Fiyat noktasında ise bakalım Apple nasıl bir yol izleyecek?