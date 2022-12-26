Popüler Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, bu yıl içinde piyasaya çok sayıda ürünü piyasaya sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Birçok kişi şirketi cep telefonlarıyla tanısa da, marka aksesuar ve diğer tüm alanlarda da satışa sunduğu cihazları ile ününe ün katıyor. Dev şirket, 27 Aralık akşamı Redmi 2023 Yeni Yıl Konferansı düzenleyecek. Firmanın bugün yaptığı açıklamaya göre, şirketin gelecek konferansta görücüye çıkacak yeni kulaklığı Redmi Buds 4 Youth Edition. Yarı kulak içi kablosuz kulaklık, 3.9 gram ağırlığıyla siyah, turuncu, beyaz ve yeşil olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni cihaz, yüzde 100 uyumlu çalışabileceği K60 serisi ile beraber piyasaya sürülecek.

Redmi Buds 4 Youth Edition, 27 Aralık’ta Piyasaya Sürülecek

Elimizde hakkında oldukça az somut bilgi bulunan cihaz, Redmi Buds 3 Youth Ediiton kulaklıklarının halefi olarak satışa sunulacak. Cihaz hakkında daha iyi bir fikirler edinmek için ünlü halefi incelemekte fayda var. Xiaomi, Redmi Buds 3 Youth Edition kulaklığını Ekim 2021’de piyasaya sürdü. Benzersiz bir tasarım ile gelen TWS, dış görünüşünden sebep kedi kulaklığı lakabını taşıyor. 2021’in başarılı kulaklıkları Bluetooth 5.2’yi destekliyor ve 18 saatlik bir pil ömrüne sahip. Ayrıca, cihaz IP54 toz geçirmez ve su geçirmezliği destekliyor. Bununla beraber USB Type-C arayüzünü de bünyesinde barındırıyor. Redmi Buds 3 Youth Edition’ın fiyatı 99 yuan (14 $).

Paylaşılan görüntülere göre, Redmi Buds 4 Youth Edition görünüş olarak eski modelden büyük değişikliklere sahip. Seri yeni TWS’ler Kulpsuz bir tasarımdan AirPods’a benzer bir kulp tasarımına dönüştürüldü. Öte yandan şirket henüz bu cihazın fiyatını açıklamadı. Yeni kulaklık modeli hakkındaki tüm bilgileri 27 Aralık gecesi öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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