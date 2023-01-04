Kablosuz şarj teknolojileri gelişmeye tam gaz devam ediyor. Bugün sürpriz bir şekilde CES 2023’te Apple’ın yeni nesil Qi kablosuz şarj standardını oluşturmak için Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) ile birlikte çalıştığı açıklandı. Bu yeni teknolojinin adı ise Qi2 olacak.

Yeni standart, teknolojinin verimliliğini ve birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu yüzden yeni standart iPhone için Magsafe şarjında olduğu gibi mıknatıslar ile çalışacak. WPC, Qi2 teknolojisinin çalışma açısından MagSafe’e gerçekten benzediğini doğruladı. Sonuç olarak, Qi2 aksesuarları, enerji verimliliğini artıracak ve şarjı hızlandıracak. Qi2 ayrıca varsayılan olarak MagSafe cihazları ve aksesuarlarıyla da çalışacak.

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Kablosuz Güç Konsorsiyumu CEO’su Paul Strusaker, konu ile ilgili olarak; “Tüketiciler ve perakendeciler, hangi cihazların Qi sertifikalı olduğunu ve hangilerinin Qi ile çalıştığını iddia ettiklerini anlamadıklarını ancak Qi sertifikalı olmadıklarını bize bildiriyorlar. Bu kafa karışıklığı kullanıcı deneyiminde ve hatta güvenlik sorunlarında bozulmaya yol açabilir. Standartımız, tüketicilere cihazlarının güvenli, verimli ve diğer markaların cihazlarıyla uyumlu olduğunu garanti ediyor. Qi2, kablosuz şarj için bir dünya standardı haline gelecek ve tüketicilere ve perakendecilere bu garantiyi sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yeni Qi2 standardı, selefi Qi’nin yerini alacak. WPC, 2023 yılında dünya çapında bir milyar Qi cihazının satılacağını belirtiyor. İlk sertifikalı Qi2 cihaz ve aksesuarlarının yıl sonuna kadar sunulması bekleniyor. Bu şarj teknolojisini muhtemelen 2024 yılında satışa sunulan Android telefonlarda göreceğiz. Sonrasında ise iPhone 16 serisinde görebiliriz.