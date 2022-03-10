iPhone SE 2022’nin RAM Miktarı Belli Oldu!

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Peek Performance” adını verdiği etkinlikte tanıtılan yeni nesil iPhone SE ile dikkatleri üzerine çekmişti. Firmanın amiral gemisi telefon modelleri olan iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic işlemcisi ile donatılan cihazın bellek miktarı ise önceki duyurular gibi bu duyuruda Apple tarafından açıklanmamıştı. Konu hakkında ortaya çıkan son bilgiler ise yeni iPhone SE’yi almak isteyenleri sevindirebilir. Zira önceki seriye göre bellek miktarında bir artış var.

%33 Daha Fazla Bellek Kapasitesi!

Apple, önceki model olan iPhone SE 2020’de A13 Bionic gibi üst seviye bir işlemcinin yanında yalnızca 3 GB’lık bir belleğe yer vermiş ve firmanın bu tercihi bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. Apple bu eleştirileri dinlemiş olacak ki, son gelen bilgilere göre yeni modelde A15 Bionic işlemciye 4 GB bellek eşlik ediyor.

Bu bilgiler, Apple’ın resmi yazılım geliştirme platformu Xcode için yayınlanan kaynak kodlarından ediniliyor. Önceki iPhone modellerinde ne kadar bellek kullanıldığı da bu platform için yayınlanan kodlar sayesinde ortaya çıkmıştı. Bu nedenle gelen bilgilerin çok yüksek ihtimalle doğru olduğunu söylemekte fayda var.

Önceki seriye göre %33 artan bellek kapasitesi, kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yaparken, uygulamaların yeniden yüklenme sıklığını azaltacaktır. Diğer bir deyişle, kullanıcıların çoklu uygulama deneyiminde bir iyileşme yaşanacağını söylemek mümkün.

Yeni iPhone SE modelinde kullanılan bu bellek miktarı, çok daha yüksek fiyatlara satılan iPhone 13 ile aynı olsa da firmanın gerçek amiral gemisi modelleri olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te bulunan 6 GB bellekten daha az. Her şeye rağmen, Apple’ın yıllardan beri iPhone modellerinde kullandığı iOS işletim sistemi üzerinde yaptığı optimizasyonlar sayesinde 4 GB bellek miktarı iyi bir çoklu uygulama deneyimi için fazlasıyla yeterli olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone SE modelindeki iyileştirmeleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: APPLE YAPTI YAPACAĞINI! | iPhone SE, iPad Air, M1 Ultra ve dahası…