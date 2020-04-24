Apple cihazların tek mesajla çökmesine neden olan kodlar keşfedildi!

Bir mesaj içerisinde alındığında, iOS cihazların tamamen çökmesini sağlayan, “metin bombası” olarak adlandırılan bazı karakterler keşfedildi. Bu tarz karakter hatalarının geçmişte de iOS platformu için ortaya çıktığını görmüştük. Bu özel “metin bombası”, İtalyan bayrağı emojisi ve belirli bir Sindhi dili karakterinden oluşuyor gibi görünmekte. Mevcut karakter şimdilik sadece iOS ve iPadOS 13 sürümlerini etkiliyor.

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Aktarılan raporlar karakterlerin, cihazların çökmesini sağlamak için sadece bildirimlerde görünmesinin yeterli olduğunu ortaya koyuyor. Reddit platformunda yayılan söylentilere göre bu gizemli mesaj ilk olarak Telegram gruplarında yayılmaya başladı ve ardından Twitter’a sıçradı. Hatanın belirli mesajlaşma uygulamalarını etkilediği konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Yani iMessage ya da Twitter üzerinden bu koda sahip bir bildirim aldığınızda telefonunuz çöküyor ve yeniden başlatılmaya zorlanıyor.

2018 yılında, Telugu dilinden oluşan benzeri bir metin bombası da iOS cihazlar için ortaya çıkmıştı ve çok geçmeden Apple bu sorunu ilk beta güncellemesiyle çözmüştü. Yeni metin bombasının kaderi de böyle işliyor ve Apple sorunu 13.4.5 sürümü betasında çözmüş gibi görünüyor.