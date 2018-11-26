iPhone XS inceleme (VİDEO)

iPhone XS inceleme videomuzda, uzun süredir deneyimleme imkânı bulduğumuz cihazla ilgili tüm bildiklerimizi anlattık. Bakalım Apple’ın yeni amiral gemi telefonu bizlere neler sunuyor?

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iPhone XS inceleme

Tasarımsal olarak iPhone XS modelinde büyük değişimler görmüyoruz. Bakır rengine benzeyen yeni altın renk seçeneği dışında, görünüm anlamında iPhone X modeliyle birebir benziyorlar diyebiliriz. Yan çerçeveleri paslanmaz çelik kullanan cihaz, önü ve arkasında ise güçlendirilmiş camla kaplı. Bu sefer suya ve toza dayanıklılığın IP68 ile 2 metreye kadar arttırıldığını belirtelim. Telefonun kutu içeriğinden yine hızlı şarj adaptörü ve kablosu çıkmıyor. Ayrıca önceki modellerde yer verilen 3.5 mm‘lik dönüştürücü aparat da bu sefer kutu içeriğine eklenmemiş.

5.8 inç boyutlu OLED panelde Super Retina (1125 x 2436) çözünürlük sunuluyor. Ekran teknolojileri konusunda Dolby Vision, HDR10, Wide Color Gamut, 3D Touch, True Tone ve 120 Hz dokunma hassasiyeti gibi birçok özellik yer alıyor. Telefonun en önemli iyileştirmesi ise işlemci tarafında. Şirketin 7 nm üretim sürecine geçtiği Apple A12 Bionic işlemcisi, hem işlem hem de grafik performansında piyasanın en iyileri arasında. 6 çekirdekli bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB, 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Arka tarafında 12 MP (F/1.8) geniş açı + 12 MP (F/2.4) telephoto olmak üzere çift kamera sunan telefon, 2x optik zoom yapabiliyor. Ayrıca her iki kamerada da OIS desteğinin olduğunu belirtmemiz gerek. Video ise 4K 60 FPS dahil olmak üzere destekleniyor. Ön kameraya baktığımızda ise 7 MP’lik F/2.2 diyafram değerine sahip bir ön kamera görüyoruz. 2658 mAh batarya kapasitesine sahip iPhone XS modeli, lansmanda açıklanan bilgilere göre iPhone X modelinden 30 dakika daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Cihaz kablosuz şarj ve hızlı kablolu şarj desteğine sahip. Ancak her ikisi için de ayrıca aksesuarlar almanız şart.