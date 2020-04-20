Yeni iPhone modelleri daha küçük çentiklerle gelecek

Son günlerde yayılan söylentilerle, Apple’ın iPhone 12 serisi için çok daha küçük çentikler sağlayacağını duymuştuk. Bugün ise sızıntılarıyla sık sık gündeme gelen iki araştırmacı tarafından, bu çentikleri ortaya çıkaran görseller paylaşıldı.

Apple, 2017 yılında iPhone X modelinden bu yana ürünlerinde aynı çentiği kullanıyor ve kullanıcılar, çentiğin küçülmesi gerektiği konusunda ciddi taleplerle bulunuyor. Görülen o ki Apple bu çağrılara sessiz kalmayacak. Firma Face ID sensörlerine daha fazla yer açmak için, cihaz üzerindeki hoparlörü çerçevenin kenarına doğru itecek ve mikrofonu da bu hoparlör ızgarasına entegre ederek bunu sağlayacak.

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Çentiğin küçülmesi bu yıl kesinlikle gerekli bir adım olarak görülüyor. Bunun nedeni Apple, iPhone 12 Pro modelinin arkasına bir LiDAR tarayıcı eklemeyi planlıyor. İlginç bir şekilde, yeni çentik tasarımı iPhone 11 Pro için dizayn edilen birkaç prototip üzerinde görülebiliyor, bu da firmanın uzun süredir yeni çentikler üzerinde çalıştığını doğruluyor.

Yüz tanıma için gereken TrueDepth kamera sisteminin çalışabilmesi için birçok sensöre ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçek, firmanın Face ID teknolojisi üzerinde halen ciddi çalışmalar sürdürdüğünü de düşünürsek, çentik değişiminin gerçekleşmesi çok olası görünüyor.