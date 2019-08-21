Yeni iPhone ekranlarını Samsung üretmeyebilir!

Apple, akıllı telefon ekosisteminin en büyük temsilcilerinden biri olmasına rağmen tedarik zincirinde her dönem sorunlar yaşıyor. Bu sorunlardan dolayı üretim sıkıntısı da yaşamaya başlayan marka, yeni iPhone modellerinde Samsung üretimi ekran kullanmayabilir.

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BOE, yeni iPhone modellerinin ekran üretimine talip oldu

Apple son dönemde başarılı bir satış grafiği çizmediği için artık Samsung tarafından tehdit olarak görülmüyor. Ancak bu durumda bile iPhone modellerinin ekran üretimi Samsung’un elinde olduğu için işler Apple’ın istediği şekilde yürümüyor. Markanın ekran alanındaki diğer tedarikçisi LG Display ise hem istenilen hacimde üretim gerçekleştiremiyor, hem de kronik sorunlar nedeniyle temkinli yaklaşılıyor.

Nikkei’nin haberine göre, Apple tedarik zincirindeki sıkıntıları aşmak için Samsung yerine yeni bir ekran üreticisi arayışında. Çarşamba günü ortaya çıkan bir rapor ise Apple’ın BOE ile görüşmeler içerisinde olduğunu gösteriyor. Adını son dönemde daha sık duyduğumuz Çinli firma esnek ekranlar konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Hatta Apple’ın bu ekranları agresif şekilde test ettiğine dair teyide muhtaç bilgiler de bulunuyor. Ayrıca iki şirket arasında MacBook ve iPad ekranlarının üretimi konusunda bir ortaklık da mevcut.

BOE’nin yeni iPhone modelleri için ana ekran tedarikçisi olup olmayacağına yıl sonuna doğru karar verilecek. Eğer anlaşma gerçekleşirse önümüzdeki yıl duyurulacak yeni iPhone modellerinin ekran üretimini Samsung yerine BOE üstlenecek.