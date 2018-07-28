Yeni iPad Pro’dan önemli sızıntılar!

Macotakara’nın yayınladığı rapora göre, yeni iPad Pro modellerinin boyutu için önemli detaylar sunuluyor. Raporda, 2018 10.5 inç iPad Pro’nun 247,5 mm boyunda, 178,7 mm genişliğinde ve 6 mm inceliğinde olacağı belirtiliyor.

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2018 iPad Pro’nun dikkat çeken özellikleri

2018 12.9 inç iPad Pro için ise, cihazın 280 mm, 215 mm, 6.4 mm boyutlarında olacağı belirtiliyor. Mevcut 12.9 inç iPad Pro modelinin boyutları 305.7 mm, 220.6 mm, 6.9 mm olduğuna göre, yeni iPad‘in daha ince ve daha küçük olduğu açıkça anlaşılıyor. Bu boyutlar, Apple’ın 12.9 inçlik modelinde boyut küçültme hedefine odaklandığını gösteriyor.

3.5 mm Kulaklık Jakı

Raporda, Apple’ın bu yılki iPad Pro modellerinden 3.5 mm kulaklık jakını kaldırabileceği ihtimaline değiniliyor. Ayrıca, yeni iPad Pro modelleri için kulaklık jakının kaldırılmasına rağmen 2018 iPad Pro modellerinin kutusundan 3.5 mm kulaklık jakı adaptörü çıkmayacağı belirtiliyor.

Yatay Modda Face ID

Raporda, yeni nesil iPad Pro modelleri için Face ID özelliği olacağına ve bu özelliğin yatay modda kullanılamayacağı bilgisine yer verilmiş.

Smart Connector

Tüm bunlara ek olarak, yeni iPad Pro modellerinde, Smart Keyboard gibi aksesuarların kullanılabilmesini sağlayan Smart Connector bağlantı girişinin lightning konektörüne yakın bir yerde konumlandırılacağı belirtiliyor. Bu sayede Smart Keyboard’un dikey olarak da kullanılabilmesi için böyle bir değişikliğe gidildiğinden bahsediliyor.

Rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de yeni iPad modellerinden beklediğiniz özellikleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.