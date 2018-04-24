Yeni iPad reklamında Apple Pencil odağı

Apple’ın yeni iPad reklamları iPad ile Apple Pecil kombosu üzerinde yoğunlaşıyor. Firmanın İngiltere YouTube kanalı üzerinden yayımlanan reklam videolarında Pro olmayan iPad’in Apple Pecil ile neler yapabileceği sergileniyor. 6. nesil 9.7 inçlik ekran boyutuna sahip iPad’in ABD satış fiyatı 329 dolar. Apple Pencil destekli ilk Pro olmayan iPad özelliğine sahip 9.7 bakalım ölmekte olan tablet piyasasında ne kadar başarılı olacak?

Yeni iPad için Apple Pencil’lı 4 özellik

Toplamda 4 adet videosu bulunan iPad’in işaretleme, not alma, fotoğraflar düzenleme ve sunumlar özellikleri tanıtılıyor. Her bir reklamda Apple Pecil ile Pro olmadan destek veren bu ilk modelin kullanımındaki kolaylıklar öne seriliyor. Elbette Apple Pencil’ın hala ayrı olarak satıldığını da notlarımıza ekleyelim.