Apple’ın söylentilere göre 2024 için planladığı büyük revizyon, yeni iPad Pro serisi için 2018’den beri gelen ilk önemli güncelleme olacak. Ancak yeni yineleme sadece teknoloji meraklılarını etkilemekle kalmayacak; aynı zamanda Apple’ın tabletler ile dizüstü bilgisayarlar arasındaki ayrımı belirsizleştirme amacını vurguluyor.

Yeni iPad Pro modellerinin 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta geleceği belirtiliyor. Bu modeller sadece ekran teknolojisinde yenilik sunmakla kalmayacak. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, mini LED ve LED’den OLED’e geçiş yapan yeni ekranlar, daha net ve daha parlak bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Ancak asıl dikkat çekici olan, Apple’ın iPad Pro’nun dizüstü bilgisayar deneyimini taklit etme yeteneğini geliştirme amacı. 2020’de piyasaya sürülen ve dikkatleri üzerine çeken Magic Keyboard da güncellemeye tabi tutulacak. Yeni Magic Keyboard’un daha büyük bir trackpad’e sahip olması, Apple’ın kullanıcıların tablet kullanıyor gibi hissetmelerini istediğini gösteriyor.

Yeni Magic Keyboard’un geliştirilmesi, özellikle yeni 13 inç iPad Pro ekranıyla uyumlu görünüyor. Her ikisi de daha fazla alan kaplasa da, bu değişiklik cihazın toplam boyutunu artırmadan gerçekleşecek gibi görünüyor.

Ancak bu gelişme, donanımın mevcut iPadOS için fazla güçlendiği endişesinin olduğu bir dönemde geliyor. Bazı kullanıcılar, iPad’i gerçek bir dizüstü bilgisayar alternatifi haline getirmek için MacOS’a geçmeyi öneriyor. Bu elbette gerçekleşmesi zor bir senaryo olsa da, Apple’ın yaklaşımı farklı görünüyor.

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Apple, donanımı yükselterek ve yeni bir M3 yongası sunarak iPad Pro’yu temel özelliğini değiştirmeden dizüstü bilgisayar alanına daha yakınlaştırmaya çalışıyor gibi görünüyor.