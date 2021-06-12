Honor’un 16 Haziran’da tanıtacağı yeni modeleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte Honor 50 Serisinin tüm detayları.

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Honor tarafından tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin özellikleri tanıtıma kısa bir süre kala ortaya çıktı. Honor’un yeni akıllı telefon modelleri 16 Haziran‘da yapılacak olan tanıtıma kalmadan tüm detaylarını ortaya döktü. Geçtiğimiz günlerde tasarımları ile karşımıza çıkan ve görünüşleri ile dikkatleri üzerinde çeken Honor 50 modelleri şimdi hemen hemen tüm detayları ile karşımızda. Şimdi gelin Honor 50 modelerinin tüm özelliklerine göz atalım.

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Honor 50!

16 Haziran 2021 tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak olan Honor 50 modelleri hakkında tüm bilgiler geldi diyebiliriz. İlk olarak Honor 50 modeline göz atacak olursak, bu cihazda 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Performansını Snapdragon 778G yonga setinden alan cihazın RAM bellekleri tarafında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Kamera tarafında bizleri 108MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera grubu ile karşılayan Honor 50, ön tarafında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 66W hızlı şarj destekli 4300mAh‘lik bir pil ile gelen cihaz toplam 175g ağırlığa sahip. Ayrıca Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor.

Honor 50 Pro!

Honor 50 Pro modeilne baktığımızda ise bizleri bu sefer 6.72 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu OLED ekran, üzerinde 32MP + 12MP olmak üzere çift ön kamera taşıyor. Arka tarafında Honor 50 ile aynı kamera grubunu taşıyan cihaz, performans tarafında da yine Honor 50 ile aynı olan Snapdragon 778G yonga setinden güç alıyor. 4000mAh‘lik 100W hızlı şarj destekli bir pil ile gelen Honor 50 Pro, Android 11 işletim sistemine ve toplamda 187g ağırlığa sahip.

Honor 50 SE!

Serisinin son modeli Honor 50 SE‘ye göz attığımızda ise 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Yine FHD+ çözünürlük sunan bu cihaz, diğer modellerden farklı olarak LCD ekran ile geliyor. MediaTek Dimensity 900 yonga setinden güç alan Honor 50 SE, arka tarafında 100MP + 8MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera grubunu taşıyor. Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, yine diğer modeller gibi Android 11 işletim sistemine sahip. 66W hızlı şarj destekli 4000mAh‘lik bir batarya ile gelen Honor 50 SE, toplam 191g ağırlığında diyebiliriz.

Genel olarak baktığımızda Honor 50 Serisi ile ilgili gelen bilgiler bu şekildeydi. Görünüşe göre Honor 50 modelleri özellikleri ile farklı segmentteki birçok modele rakip olacaklar. Özellikle daha uygun özellikler sunan Honor 50 SE‘nin satışa sunulduktan sonra dikkat çekeceğini düşünüyoruz.

Sizce Honor 50 modellerinin özellikleri yeterli mi? Honor 50 modelleri içerisinden birine sahip olacak olsanız hangisini seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.