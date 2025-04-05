Apple, mobil cihaz portföyünü genişletmeye devam ederken, en küçük tablet modeli olan iPad mini için büyük bir yenilik hazırlığında. Uzun zamandır IPS LCD panellerle piyasaya çıkan mini, bu kez OLED teknolojisine geçiş yaparak ciddi bir ekran yükseltmesiyle kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Apple’ın bu hamlesi, markanın kompakt tablet serisini daha da cazip hale getirebilir.

OLED Dönemi Başlıyor: iPad mini Artık Daha Canlı ve Keskin

Gelen sızıntılara göre, Apple şu sıralar yeni iPad mini için Samsung üretimi OLED panelleri test ediyor. Bu panellerin 2026 yılında tanıtılması beklenen modelde yer alması öngörülüyor. Aslında 2024 model mini için de OLED ekran dedikoduları dolaşmıştı, fakat bu beklenti gerçekleşmedi. Dolayısıyla OLED teknolojisinin seriye entegrasyonu bir sonraki modele kalmış gibi görünüyor.

Apple’ın en küçük iPad’ine bu denli önem vermesi, iPad mini satışlarının tahmin edilenden çok daha başarılı gittiğini işaret ediyor. Bu da Apple’ın, premium segment dışında kalan kullanıcıları da OLED teknolojisiyle tanıştırmaya niyetli olduğunu gösteriyor. Ancak her ne kadar tablet OLED ile gelecek olsa da, burada LTPO gibi üst segment teknolojiler değil, daha mütevazı LTPS paneller kullanılacak. Bu, cihazın fiyatını makul seviyede tutmayı amaçlayan bir tercih olabilir.

Yani tablet OLED’e geçiyor ancak bu ekranın bir Tandem OLED ya da ultra parlaklık sunan bir model olması beklenmiyor. Ayrıca yüksek yenileme hızı gibi özellikler de büyük olasılıkla Pro modellerine özgü kalmaya devam edecek. Yine de daha canlı renkler, daha iyi kontrast oranı ve enerji verimliliği sayesinde iPad mini kullanıcı deneyiminde kayda değer bir gelişim yaşanması bekleniyor.

Öte yandan Apple, OLED teknolojisini yalnızca iPad mini ile sınırlamıyor. Aynı zamanda iPad Air serisinin de bu değişimden nasibini alacağı söylentileri gündemde. Bu da demek oluyor ki, giriş seviyesindeki model hariç, neredeyse tüm iPad’ler 2026 itibarıyla OLED ekranla donatılabilir. Böylece tablet sadece boyut olarak küçük ama özellik olarak büyük bir seçenek haline geliyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Music Windows uygulaması artık Dolby Atmos destekliyor

Siz iPad mini hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.