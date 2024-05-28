Apple, bu ayın başında teknoloji severlerle buluşturduğu en yeni iPad Air M2 ve yeni iPad Pro M4 modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. iPad Air M2, serisinde bir ilki gerçekleştirerek artık iki farklı boyutta sunuluyor. Öte yandan, iPad Pro M4 şimdiye kadarki en ince Apple ürünü olma özelliğini taşıyor ve OLED ekranıyla kullanıcılarına eşsiz bir görsel deneyim vadediyor. Apple, aynı zamanda dört yeni modelde öne bakan kameranın yerini değiştirerek önemli bir tasarım değişikliği de yaptı. Bu değişiklik, gelecekteki iPad modellerinde de devam edebilir. Yeni iPad modellerinde Apple logosu da yatay kullanım ayak uyduracak şekilde güncellenebilir.

Yeni iPad Modelleri İyice MacBook Benzeri Olacak: Apple Logosu Yatay Konumda Olabilir

Apple, iPad’lerin arka yüzündeki ikonik logosunu yeni ön kamera düzenine uyum sağlamak amacıyla yatay konuma getirmeyi planlıyor. Apple odaklı teknoloji sitesi iMore’un Fransız medya kuruluşu Numerama ile yaptığı röportajda, üç üst düzey Apple çalışanı bu olası değişikliği doğruladı. Bu röportajda, gelecekteki iPad modellerinde logonun yatay konuma döndürülebileceği belirtildi.

Apple tasarımcılarına yöneltilen sorular, Apple logosunun neden dikey olarak yerleştirildiği üzerindeydi. Bu düzenleme, iPhone için mantıklı görünüyor, ancak Apple’ın Magic Keyboard gibi aksesuarlarla birlikte iPad’lerin daha çok yatay modda kullanılmasına yönelik çabaları göz önüne alındığında, bu durum biraz tuhaf karşılanıyor. 2024 iPad modelleriyle ön kameranın yatay konuma taşınması da bu değişikliğin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Röportaj sırasında Apple ürün tasarımcısı Molly Anderson, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Bence değişebilir, kesinleşmiş bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu konu hakkında düşünüyoruz. iPad uzun zamandır portre modunda kullanılan bir ürün, ancak onu giderek daha fazla yatay modda kullanıyoruz. Bunun kesin olduğunu söyleyemeyiz.” Bu açıklama, Apple’ın kullanıcı alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak iPad’lerde tasarımsal değişiklikler yapmayı düşündüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak, Apple’ın yeni iPad modelleriyle yaptığı yenilikler ve geleceğe yönelik planları, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli adımlar atıldığını gösteriyor. Özellikle öne bakan kameranın yatay konuma getirilmesi ve olası logo değişikliği, iPad’lerin daha kullanıcı dostu olmasını sağlayacak. Apple, kullanıcıların geri bildirimlerine göre tasarımlarında yenilikler yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple böyle bir değişiklik yaparak iPad’leri MacBook’a mı benzetmeye çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!