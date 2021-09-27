iOS 15 sürümü uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Firmanın 2015 yılında çıkardığı iPhone 6S ve sonrasındaki bütün iPhone modellerine geleceği bilinen güncelleme 6 gün önce ülkemizde de tüm dünya ile beraber kullanıma sunuldu. iOS 15’in birçok özelliği açığa çıkmış olsa da gölgede kalan bazı özellikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bu sefer gelen haber ise Apple’ın bu yılın Haziran ayında gerçekleştirdiği geliştirici konferansında tanıttığı, yenilenen “Sağlık” uygulamasından. iOS 15 sürümü ile iPhone modellerinin de kavuştuğu, yenilenen “Sağlık” uygulamasındaki bir özellik hayat kurtarabilir.

iOS 15 ile iPhone’lar Yürüyüş Bozukluklarını Tespit Edebilecek

Firmanın akıllı saatlerinde kullandığı yazılım olan WatchOS ile Seri 4 ve sonrasında çıkan Apple Watch modelleri düşme ve yürüyüş bozukluklarını algılayabiliyordu. Bu özelliğe benzer bir özellik sonunda iPhone modellerine de geliyor.

Apple Destek tarafından da doğrulanan bilgilere göre, iOS 15 ile “Sağlık” uygulamasına gelen “Yürüme Dengesi” özelliği sayesinde iPhone modelleri kullanıcıların yürüme alışkanlıklarını değerlendirebilecek ve kullanıcılara detaylı düşme riski raporu verecek.

Cihazlar birkaç gün boyunca kullanıcıların yürüyüş modellerini analiz edecek, toplanan verilerle bir istatistik oluşturulacak ve kullanıcının belirleyeceği bir zamanda bu analiz sonuçları kullanıcılara bildirim olarak gösterilecek. Analizler ise kullanıcıların yürüyüş hızları ve adım genişlikleri gibi etkenlerle belirlenecek.

Analiz sonuçları kötü olan, yani yürüyüş asimetrisi gibi bozukluklara sahip kullanıcılara ise bildirimler “Sağlık” uygulaması tarafından her an gönderilebiliyor. Sonuçların kötü olması durumunda uygulamanın sadece bildirim göstermediğini de belirtelim. Sağlık uygulaması ile sonuçları kötü olan kullanıcılara yürüme analizi sonuçlarını iyileştirecek öneriler de verilebilecek. Bu önerilerde kullanıcılara yürüyüş alışkanlıklarını düzeltecek beş adet egzersiz videosu gösteriliyor.

Ancak cihazların yürüyüş modellerini analiz edebilmesi için bazı koşulların da sağlanması gerekiyor. Bu koşullar arasındaysa cihazın kullanıcının bel bölgesine yakın olması ve yürünen yerde eğim olmaması yer alıyor.

Birkaç Eksikle Geliyor

Özelliğin iki büyük eksiği olarak her cihazın desteklenmemesi ve düşme algılama özelliğinin olmaması sayılabilir. “Yürüme Dengesi” özelliği sadece iPhone 8 ve sonrası cihazlarda kullanılabiliyor. iPhone 6S ve iPhone 7 modellerinde bu özelliğin olmaması açıkçası biraz üzücü olmuş.

Bir diğer eksik olan düşme algılama özelliği ise WatchOS ile çalışan Seri 4 ve sonrası Apple Watch modellerinde bulunuyor. Düşme algılandıktan sonra kullanıcı 1 dakika boyunca Apple Watch’una dokunmazsa önceden belirlenen acil durum kişilerini arayan ve konum bildirimi de yapabilen bu sistem, şimdilik iPhone modellerine eklenmemiş. Bu eksikliğin sebebinin ise telefonların düşme ihtimallerinin saatlere göre yüksek olması ve elden düşme durumunun cihaz tarafından yanlış yorumlanabilmesi olduğunu söylemek mümkün.

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