Huawei MatePad tabletler, uygun fiyatlarına rağmen oldukça güçlü özellikler sunmalarıyla tablet pazarının gözdesi haline geldiler. Huawei, sevilen tablet serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Yenilenen Huawei MatePad 11, oldukça güçlü özelliklere sahip olacak!

Huawei’nin Amiral Gemileriyle Aynı Sahneyi Paylaşabilir!

Huawei’nin 23 Mart‘ta düzenleyeceği P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir telefonun tanıtımında yer alacağı söylenen cihazın özellikleri tanıtıma sayılı saatler kala ortaya dökülmüş durumda. Selefi olan ve 2021 yılında tanıtılan Huawei MatePad 11 gibi oldukça güçlü özelliklerle gelen Huawei MatePad 11 (2023), önceki modele benzeyen özelliklerle bizleri karşılayabilir.

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yaklaşmakta olan Huawei MatePad 11’in 2K çözünürlüklü ve 120Hz tazeleme hızına sahip 11 inç boyutlu bir LCD ekranla donatılacağını söylüyor. Bu değerler, önceki modelle birebir aynı.

8 GB bellek ve 128 GB/256 GB depolama alanı ile geleceği söylenen modelin bu alanda bir iyileştirmeye sahip olduğunu görüyoruz. Zira önceki model yalnızca 6 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahipti.

Ancak önceki modelde yer alan microSD kart desteği hakkında bir bilgi verilmemiş. 2021 yılında tanıtılan modelde microSD kart desteği sayesinde 128 GB olan hafıza 1 TB’a kadar genişletilebiliyordu.

Cihazda kullanılması beklenen işlemci ise Snapdragon 870 olarak karşımıza çıkıyor. Önceki modelde ise Snapdragon 865 vardı. Snapdragon 870, yerini aldığı 865 ile aynı anakarta sahip, yalnızca GPU ve CPU frekansları biraz daha yüksek. Snapdragon 870 de Snapdragon 865 gibi her işin üstesinden kolayca gelecektir.

Tablet, 22.5W hızlı şarjı destekleyen 7250mAh pilden gücünü alabilir. Yazılım cephesinde, HarmonyOS 3.1 işletim sistemini kutudan çıktığı gibi desteklemesi beklenen yeni Huawei MatePad 11, bir süredir yeni oyuncuların akın ettiği tablet pazarında güçlü bir oyuncu olmaya geliyor.

Yeni MatePad 11’in tamamen yenilenen renk seçenekleriyle de geldiğini söyleyelim. Önceki modelde yalnızca siyah renk seçeneği varken, bu modelde Obsidyen Siyahı, Flama Moru, Ada Mavisi ve Kristal Beyazı olmak üzere tam dört farklı renk seçeneğine yer verilecek.

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23 Mart’ta tanıtılması beklenen cihazı bizler de merakla bekliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni MatePad 11 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!