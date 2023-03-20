Çinli teknoloji devi Huawei, 23 Mart 2023 tarihinde merakla beklenen yeni telefonları ile karşımıza çıkacak. Mate X3’ün yanı sıra Huawei P60 ve Huawei P60 Pro modellerini tanıtacak olan firma, kamera konusunda rakiplerine ezici bir üstünlük kurmaya hazırlanıyor. Huawei P60 söylentilere göre 5G desteği olmadan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti tarafından desteklenecek. Ambargodan dolayı 5G’nin yer almamasını Huawei yine bir kılıf ile çözecek gibi görünüyor.

Telefonun kamerası ise 50 megapiksel ana Sony IMX888 sensörüne sahip bir kamera ve f/1.4-4.0 değişken diyafram açıklığına sahip bir lens ile kredilendiriliyor. Telefonda ayrıca 64 megapiksel OmniVision OV64B sensörü ve 3,5x optik yakınlaştırma sağlayan bir lens de yer alacak. Bugün ise Pro modeline ait kutu açma videosu Twitter’da sızdırıldı.

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Abhishek Yadav tarafından paylaşılan videoda telefonun tüm hatlarını net bir şekilde görüyoruz. Kamera tarafında dev bir sensör kullanacak olan firma bunu yazılımsal olarak da destekleyecek. Aşağıdan P60 Pro’nun kutu açma videosunu izleyebilirsiniz.

Huawei P60 Pro in Rococo White colour.

Via: @鸿豪观狗 pic.twitter.com/RiKgl0RlzE — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 20, 2023

Oldukça farklı bir tasarıma sahip olacak olan yeni seri öncelikle Çin pazarında satışa sunulacak. 2023’ün yaz aylarına doğru bu modelin Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor. Muhtemelen Mayıs başında bu canavarı ülkemizde göreceğiz. Fiyatı ise 40.000 TL bandını zorlayabilir.