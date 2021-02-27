Oppo Find X3 Serisi‘nin tanıtım tarihi kesinleşti. İşte Oppo’nun yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı tarih ve cihazlar hakkında bilinenler.

Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo Find X3 Serisi her geçen gün ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ile ortaya çıkan Find X3 modelleri, şimdi tanıtım tarihlerini ortaya seriyor. Daha önceden de sızdırılan tanıtım tarihi, bugün kesinleşti.

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Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için sabırsızlanıyor. İçerisinde Find X3 Lite, Neo ve Pro modellerini barındıran Find X3 Serisi’nin posteri ortaya çıktı. Tanıtım posteri üzerinde cihazların lansman tarihini taşıyor. Ve bu tarih daha önce de söylediğimiz gibi 11 Mart.

Oppo 11 Mart tarihinde Oppo Find X3 Serisi‘ne özel bir lansman düzenleyecek. Oppo bu lansmanda Find X3 modelleri tanıtacak. Saat 19:30‘da gerçekleşecek olan lansman yoğun ilgi görecek gibi duruyor. Şimdi gelin birazda cihazların fiyatlarına ve özelliklerinden bahsedelim.

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Oppo Find X3 modellerinin özellikleri ve fiyatları!

Oppo ilk olarak uygun fiyatlı modeli Find X3 Lite ile karşımıza çıkıyor. Find X3 Lite, 8GB Ram, 128GB depolama ile birlikte geliyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Lite‘ın fiyatı 400-500 Euro olarak belirlenmiş.

Serinin ortancası olarak adlandırılan Find X3 Neo, 12GB Ram ve 256GB depolama ile birlikte geliyor. Gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Neo, 700-800 Euro arasında bir fiyata sahip olacak.

Şimdi sıra Find X3 Pro‘da. Serinin canavarı niteliğindeki X3 Pro, mavi, beyaz, turuncu ve siyah renk seçenekleri ile birlikte gelecek. 12GB Ram‘i içerisinde barındıran cihaz, 256GB depolama ile birlikte gelecek. Find X3 Pro‘nun fiyatı ise 1000-1200 Euro arasında olacak. Son olarak Oppo’nun A94 ve A54 adlı iki yeni modeli daha tanıtacağını da söyleyelim.

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