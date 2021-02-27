Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Kesinleşti!
Oppo Find X3 Serisi‘nin tanıtım tarihi kesinleşti. İşte Oppo’nun yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı tarih ve cihazlar hakkında bilinenler.
Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo Find X3 Serisi her geçen gün ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatı ile ortaya çıkan Find X3 modelleri, şimdi tanıtım tarihlerini ortaya seriyor. Daha önceden de sızdırılan tanıtım tarihi, bugün kesinleşti.
Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için sabırsızlanıyor. İçerisinde Find X3 Lite, Neo ve Pro modellerini barındıran Find X3 Serisi’nin posteri ortaya çıktı. Tanıtım posteri üzerinde cihazların lansman tarihini taşıyor. Ve bu tarih daha önce de söylediğimiz gibi 11 Mart.
Oppo 11 Mart tarihinde Oppo Find X3 Serisi‘ne özel bir lansman düzenleyecek. Oppo bu lansmanda Find X3 modelleri tanıtacak. Saat 19:30‘da gerçekleşecek olan lansman yoğun ilgi görecek gibi duruyor. Şimdi gelin birazda cihazların fiyatlarına ve özelliklerinden bahsedelim.
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Oppo Find X3 modellerinin özellikleri ve fiyatları!
Oppo ilk olarak uygun fiyatlı modeli Find X3 Lite ile karşımıza çıkıyor. Find X3 Lite, 8GB Ram, 128GB depolama ile birlikte geliyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Lite‘ın fiyatı 400-500 Euro olarak belirlenmiş.
Serinin ortancası olarak adlandırılan Find X3 Neo, 12GB Ram ve 256GB depolama ile birlikte geliyor. Gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Find X3 Neo, 700-800 Euro arasında bir fiyata sahip olacak.
Şimdi sıra Find X3 Pro‘da. Serinin canavarı niteliğindeki X3 Pro, mavi, beyaz, turuncu ve siyah renk seçenekleri ile birlikte gelecek. 12GB Ram‘i içerisinde barındıran cihaz, 256GB depolama ile birlikte gelecek. Find X3 Pro‘nun fiyatı ise 1000-1200 Euro arasında olacak. Son olarak Oppo’nun A94 ve A54 adlı iki yeni modeli daha tanıtacağını da söyleyelim.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacak!
Xiaomi‘nin Mi 11 serisi için çıkarmayı planladığı ve uygun fiyatlı olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz, Mi 11’den daha kötü bir ekran ile gelmeyecek. Yayınlanan raporda Mi 11 Lite‘ın Redmi K40 ile aynı ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Redmi K40 serisinin üç modelinde de bu ekran kullanılmakta. Mi 11 Lite ve K40 arasındaki tek fark, kameranın ekrandaki yeri olacak.
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Xiaomi Mi 11 Lite, nasıl bir ekran ile gelecek?
Redmi K40 serisinde kullanılan en yeni nesil E4 OLED panel, bu cihazda da mevcut olacak. Telefonda bulunan E4 OLED panel, en yüksek kalitedeki ekran panellerinden biridir. Xiaomi Mi 11 Lite, 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte, ekranın tazeleme hızı 120 Hz‘dir. Ekranda herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Tıpkı Redmi K40 serisinde olduğu gibi cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alacak.
Xiaomi Mi 11 Lite‘ın beklenen özelliklerine bakacak olursak, cihazın 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere farklı varyasyonları mevcut. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte telefonun 33W hızlı şarj destekli 4150 mAh bataryası bulunacak. Ayrıca Mi 11 Lite‘ın kamera tarafında da güçlü bir donanım ile gelmesi muhtemel. Son raporlara göre cihaz, 64-8-5 MP çözünürlüklü üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Telefonun resmi duyurusu mart ayında gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40 ve K40 Pro’nun Sökülme Videosu Yayınlandı
Redmi’nin 2 gün önce tanıttığı K40 ve K40 Pro modelinin sökülme videosu yayınlandı. İşte Redmi K40 ve K40 Pro’nun içindekiler!
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Redmi K40 ve K40 Pro Sökülme Videosu Yayında
Redmi 25 Şubat’ta hem rakiplerine göre uygun bir fiyatla, hem de üst düzey özelllikler ile Redmi K40 serisini tanıttı. Üç cihaz halinde tanıtılan seri, birçok insanın da dikkatini çekti. Bunun arkasından henüz 2 gün geçerken yayınlanan bir video Redmi K40 serisinin içindekileri karşımıza çıkarttı. İşte telefonların sökülme videosu ve içindekiler.
Video sayesinde gelecek dönemlerde tamirat yapmak isteyen kullanıcılar daha rahat bir deneyim yaşarken, ilgililerine de tabiri caizse ASMR etkisi yaratıyor. Telefonların özellikleri ise şu şekilde.
K40 Serisinin Özellikleri
Redmi K40 ve K40 Pro 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükle Super AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 120Hz tarama hızı ve 1300 nit parlaklıkla da dikkat çekiyor. 360Hz örnekleme hızı ise işin tuzu biberi konumunda.
Standart model 7nm üretim sürecine sahip Snapdragon 870‘den güç alıyor. Pro model ise 5nm‘lik Snapdragon 888‘i kullanıcılarla buluşturuyor. 6GB/8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri bulunan modeller kamera tarafında da ayrılıyor. Redmi K40’ın arka kamerası 48MP iken, K40 Pro’nun arka kamerası 64MP çözünürlükte.
Ek olarak 33W hızlı şarj desteği bulunan modellerin pili 4.520 mAh. Ha unutmadan telefonların kamera sensörü Sony IMX582. Ek olarak işletim sistemleri ise Android 11.
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Akıllı Telefonlar
Oppo F19 Pro+ 5G 90Hz ekran ve Dimensity 1200 ile gelebilir!
Yeni Oppo F19 Serisi‘nin üyesi F19 Pro+, 90Hz ekran ve Dimensity 1200 yonga seti ile gelebilir. İşte Oppo F19 Pro+ hakkında bilinenler.
Yakın zamanda gelen sızıntılarda Oppo‘nun F19 adlı yeni bir seri ile karşımıza çıkacağı söylendi. Oppo F19 Serisi içerisinde F19, F19 Pro ve F19 Pro+ modellerini barındıracak. Bu modellerin en güçlüsü ise F19 Pro+ gibi gözüküyor. F19 Pro+ içerisinde MediaTek’in en iyi işlemcilerinden birini barındırıyor.
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F19 Pro+ hakkında bilinen tüm detaylar!
Oppo‘nun yeni amiral gemisi modellerinin en güçlüsü F19 Pro+ hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.Sızıntıların kaynağına baktığımızda bir ekran görüntüsü ile karşılaşıyoruz. Resimde Oppo F19 Pro+ hakkında bazı bilgiler yer alıyor. Ancak fazla bir bilgi mevcut değil.
F19 Pro+ modelinin güçlü bir model olması hızlı bir ekran gereksinimi oluşturuyor. Dolayısıyla cihazda 90Hz yenileme hızında bir ekran görmemiz muhtemel. Hali hazırda sızıntıların ilki de F19 Pro+ modelinde 90Hz ekran olacağı yönünde. Öte yandan Oppo F19 Pro+ 5G destekli Dimensity 1200 yonga setinden güç alacak. Bu sayede F19 Pro+ performans tarafından hiçbir eksiklik yaşatmayacak.
Son olarak söylentilere göre cihaz 8GB Ram ve 128GB depolamaya sahip olacak. Ancak bu bilgi şimdilik sadece söylentiden ibaret. Oppo’nun yeni modeli F19 Pro+ hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Cihaz hakkında daha fazla bilgi yer almıyor. Ancak cihazın Oppo’nun diğer yeni modelleri ile pazarda ciddi yer edineceği söyleniliyor.
2021 yılı içerisinde tanıtılacak olan F19 Serisi bakalım tüm özelliklerini ne zaman gözler önüne sürecek. Sizce Oppo, 2021 yılında başka bir amiral gemisi modeli tanıtacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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