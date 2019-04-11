Yeni güncelleme ile iPhone garanti sürenizi öğrenin!

Apple’ın iOS için yaptığı yeni güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcıları artık garantilerinin ne zamana kadar devam edeceğini görecekler.

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“Garantim ne zamana kadar devam ediyor?”

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte gelen Sınırlı Garanti sekmesi ile birlikte artık iPhone kullanıcıları sahip oldukları telefonun garanti sürelerini öğrenebilecekler. Bu sekmede ürünün garanti kapsamı dahilinde olup olmadığı da belirtilenler arasında.

Sizde garanti sürenizi sorgulamak istiyorsanız, Ayarlar>Genel>Hakkında>Sınırlı Garanti yolunu izleyebilirsiniz.

Ayrıca yurt dışından alınan iPhone‘nun da garanti kapsamında olduğu da burada belirtilmiş. Ekim ayında alınan bu telefon bir yıl süre ile garanti kapsamında sayılıyor.