Kamuflajlı bir Dacia Bigster’ın kamuya açık yollarda test edildiği yeni görüntüler, üretim otomobilinin 2021’de tanıtılan konsepte büyük ölçüde sadık kaldığını ortaya koyuyor. Araç, 4×4’ten ilham alan büyük oranlarını ve ince LED farlarını koruyor, aynı zamanda daha küçük Dacia Duster SUV’a güçlü bir benzerlik gösteriyor. Bigster, aslında uzatılmış bir Duster modeli gibi görünüyor.

Yeni Dacia Bigster neler sunacak?

Bigster, Renault Grubu’nun CMF-B (Ortak Modül Ailesi) platformunu temel alıyor. Ancak, 4,6 metre uzunluğuyla Duster’dan 0,3 metre daha uzun. Bu özellik, Dacia Bigster’ı Rumen markasının bugüne kadarki en büyük otomobili haline getiriyor.

Dacia, Bigster ile Ford Kuga ve Toyota RAV4 gibi en çok satan otomobillerle rekabet etmeyi hedefliyor. Dacia CEO’su Denis Le Vot, Bigster’ın değer odaklı yaklaşımının, sürekli olarak orta boy segmentin dışında fiyatlandırılan otomobil alıcılarının dikkatini çekme şansı verdiğine inanıyor. Dacia, fiyat konusunda kendi sınıfındaki araçlara kıyasla çok daha mantıklı olacaklarını savunuyor.

Bu nedenle, Bigster’ın muhtemelen 30.000 £ sınırının hemen altından başlayarak fiyat konusunda önemli rakiplerinin altında olması bekleniyor. Dacia Bigster, geniş iç hacmi ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor ve orta boy SUV segmentinde büyük bir rekabet yaratması bekleniyor.

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Bigster’ın fiyat-performans oranıyla otomobil pazarında önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile dikkat çeken Dacia Bigster, yakında piyasaya sunulacak ve otomobil severlerin ilgisini çekecek.