Counter-Strike: Global Offensive (veya CS:GO) 10 yıldan uzun bir süre önce çeşitli platformlar için piyasaya sürüldü ve birçok hayran tarafından Valve’ın serisinin ikinci “ruhani” oyunu olarak kabul ediliyor. Peki ya bir Counter-Strike 2‘nin yolda olabileceğini söylesek? Gelin yakından bakalım.

Bu söylenti geçtiğimiz günlerde Nvidia‘nın yeni ekran kartı sürücülerinde, daha spesifik olarak uygulama listesinde ortaya çıkan bir bilgi nedeniyle güç kazandı. Oyunla ilgili bilgileri paylaşmasıyla tanınan Aquaris adlı kullanıcı, herkesin görebileceği bu keşfi yayınladı.

Keşiften sorumlu kişi Nvidia’nın kontrol paneline erişti ve Atomic Heart ve The Finals beta oyunları için bir optimizasyon paketinde gelen “csgos2.exe” ve “cs2.exe” yürütülebilir dosyaları için destek buldu.

😳🚨With one of the latest NVIDIA Drivers a new Game Profile has been added to the NVIDIA Control Panel called "Counter-strike 2"!! Apparently it has 2 executables:

– csgos2.exe

– cs2.exe pic.twitter.com/hWsWOh4YKV — Aquarius (@aquaismissing) March 1, 2023

Source 2 mi?

Nihai bir Counter-Strike 2’nin piyasaya sürülmesine neden olacak büyük etkiye rağmen, bazı hayranlar sürücülerdeki sızdırılan ayarların, CS: G0’ın 2015’te piyasaya sürülen ve bugüne kadar beğenilen birinci şahıs nişancı oyununu düşünmeyen Source 2 grafik motoruna uzun zamandır beklenen portunu da gösterebileceğini düşünüyor.

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Son günlerde Valve, Twitter’daki CS:GO profilinde çok sayıda yayın yaptı ve oyun içinde alışılmadık bir şey olarak kabul edilen bir dizi değişiklik ve ekleme paylaştı.

Bu haberin kapanışına kadar Valve yeni bir dizinin varlığından söz etmedi. Bu nedenle, tüm bu hikayenin daha fazla detayını öğrenmek için beklememiz gerekecek. HWP’yi takip etmeye devam edin ve her şeyden haberdar olun!