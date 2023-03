Counter-Strike: Global Offensive (veya CS:GO) 10 yıldan uzun bir süre önce çeşitli platformlar için piyasaya sürüldü ve birçok hayran tarafından Valve’ın serisinin ikinci “ruhani” oyunu olarak kabul ediliyor. Peki ya bir Counter-Strike 2‘nin yolda olabileceğini söylesek? Gelin yakından bakalım.

Bu söylenti geçtiğimiz günlerde Nvidia‘nın yeni ekran kartı sürücülerinde, daha spesifik olarak uygulama listesinde ortaya çıkan bir bilgi nedeniyle güç kazandı. Oyunla ilgili bilgileri paylaşmasıyla tanınan Aquaris adlı kullanıcı, herkesin görebileceği bu keşfi yayınladı.

Keşiften sorumlu kişi Nvidia’nın kontrol paneline erişti ve Atomic Heart ve The Finals beta oyunları için bir optimizasyon paketinde gelen “csgos2.exe” ve “cs2.exe” yürütülebilir dosyaları için destek buldu.

😳🚨With one of the latest NVIDIA Drivers a new Game Profile has been added to the NVIDIA Control Panel called "Counter-strike 2"!!

Apparently it has 2 executables:

– csgos2.exe

– cs2.exe pic.twitter.com/hWsWOh4YKV

— Aquarius (@aquaismissing) March 1, 2023