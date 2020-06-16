Yeni Citroen C4 ve elektrikli kardeşi e-C4 ortaya çıktı!

Yeni Citroen C4 ve e-C4 tanıtımının 30 Haziran‘da yapılacağı söyleniyordu. Fakat bugün Citroen tarafından yapılan paylaşımla gün yüzüne çıktılar.

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Önceden sızmış olan kamuflajlı casus fotoğraflarda aracın coupe crossover formunda olacağı belli olmuştu. Eskiden VW Golf ve Ford Focus gibi rakiplerle mücadele eden C4, yeni formundan ötürü artık onlarla rakip değil gibi görünüyor.

Hepimizin bildiği üzere Citroen C4, hatchback C segmenti bir araçtı. Yeni neslinde ise “coupe crossover” kimliğine bürünerek herkesi şaşırttı. Benzin ve dizel üniteler haricinde %100 elektrikli bir varyasyon olan e-C4 de ortaya çıktı. Teknik detayların ve özelliklerin tamamını 30 Haziran‘da, Fransız üretici tarafından açıklanacak. Yeni C4’lerin satışına ise bu yılın ikinci yarısında başlanacağı söyleniyor.

Kompakt hatchback modeller, 2019 yılında Avrupa‘daki C segmenti araçların yaklaşık %28‘ini oluşturuyordu. Yeni C4 ve e-C4 için Fransız üretici, “Rekabetin çok sert olduğu C segmenti için yeni C4 ve e-C4 tüm beklentileri karşılıyor. Modern ve karakteristik çizgileriyle rakiplerinin arasından sıyrılacağını düşünüyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İç mekanda iki adet büyük ekran, altı düzleştirilmiş direksiyon ve head-up display sistemi dikkat çekiyor. Advanced Comfort koltuklar ve Progresif Hidrolik Süspansiyon sisteminin de araçta yer aldığı söyleniyor.

30 Haziran‘da ise araca dair tüm detaylar, Citroen tarafından açıklanacak.

Kaynak: Carscoops