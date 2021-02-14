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Yeni Call of Duty güncellemesi sonrası arkadaşlarınızı vurmayın!
Call of Duty oyunları için yeni bir güncelleme geliyor. Artık çok oyunculu modda arkadaşlarınızı vurmanın ne yazık ki bir bedeli olacak.
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Call of Duty için gelecek güncelleme sonrası takım arkadaşlarınızı kasıtlı vurmayın!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Call of Duty serisi. Eski günlerine dönüş yapmayı başaran oyun serisi, her geçen gün daha fazla oyuncuya ulaşmayı başarıyor. Yeni oyun içi güncellemeler ile oyunu canlı tutmayı başaran yapımcılar, büyük bir soruna da çözüm bulmaya çok yakınlar. Çok oyunculu modda sıkça rastlanan takım arkadaşını vurma mevzusu, seri için dert olmaktan çıkıyor. Yapımcılar artık takım arkadaşını vuran ve bunu ikinci kez tekrarlayan oyunculara ceza verecek.
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Aynı hatayı tekrarlayan oyuncuların canı düşmeye başlayacak. Bu sayede oyundaki ciddiyetin de korunması planlanıyor. Tüm bunlara rağmen iki kere daha aynı hatayı tekrarlayan oyuncular ise oyun dışı kalacaklar. Benzer bir koruma yöntemini daha önce Rainbow Six Siege‘de görmüştük. Takım arkadaşını vuran oyuncuların puanı düşerken, oyun boyu da skor tablosunda işaretli kalıyorlardı. Cold War ve Warzone için gelen bu güncelleme sayesinde oyuncular daha rahat bir deneyim yaşayacak kuşkusuz. Bakalım Call of Duty oyuncuları güncelleme sonrası yeni yapıdan memnun kalacaklar mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca güncellemeye ait diğer notlara buradan ulaşabilirsiniz.
Genel
Intel Comet Lake varyantı yeni bir işlemci gelebilir
Yeni gelen bilgilere göre Intel Comet Lake işlemcilerinden 10900K çipinin yeni bir versiyonunu görebiliriz. Öyle ki Tom’s Hardware tarafından tespit edilen Intel’in paylaştığı bir yazılım programı listesinde; Crysis Remastered oyun paketi için düşünülen işlemcilerin adı geçiyor. Paylaşılan işlemcilerin arasında normal 10900K ve 10900KF’nin yanı sıra 10900KS ismi de görülebiliyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz. İşlemcilerin performans karşılaştırmalarıyla alakalı özel bir sorunuz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz.
Buna göre yeni bir işlemcinin yolda olması ihtimal dahilinde. Özellikle Mart ayında çıkacak yeni nesil Rocket Lake çipleri de düşünürsek; 10.nesil varyantı yeni işlemcilerin onlardan önce gelmeleri olası.
Konuşulanlar arasında bu işlemcinin özel bir versiyon olacağı var. Yani Intel bu işlemci için en seçkin parçaları seçecek. Dolayısıyla işlemcinin saat hızında ufak bir artış gözlemlenmesi muhtemel. Buna benzer bir durumu 5.0GHz hıza yükselen 9900KS işlemcisinde de görmüştük.
Bununla beraber başka durumlar da ihtimal dahilinde. Gördüğümüz şeyin firma tarafından yapılan bir hata olması da mümkün. Ancak 10900KS kodlu işlemcilerin gelme ihtimali hiç de az değil gibi. Ki haberin başında da bahsettiğimiz üzere eğer gelecek olurlarsa Crysis Remastered oyunu ile birlikte sunulabilirler.
Stok sorunu yaşayan AMD tarafına karşılık gelen bu hamlenin yanı sıra Intel, bazı Comet Lake işlemcilerinde indirime de gidiyor. Dolayısıyla iki firma arasındaki rekabet farklı hamlelerle daha da yol kat edecek gibi duruyor.
Genel
Pokemon 25. yıl dönümü kutlaması için Post Malone sanal konser verecek!
Pokemon 25. Yıl dönümü kutlamaları başlıyor. Ünlü şarkıcı Post Malone sanal konser kervanına katılan sanatçılar arasında. Malone, Pokemon için sanal konser verecek
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İlk olarak 1996 yılında Japonya’da Gameboy için piyasaya sürülen Pokemon 25. Yılını kutluyor. Her Nintendo konsolunda bulunan Pokemon çizgi filmiyle de büyük beğeni toplamıştı. En son Pokemon Go oyunuyla yıllar sonra küllerinden doğmuştu.
Post Malone, Pokemon etkinliğinin baş aktörü olacak
YouTube üzerinden 27 Şubat saat 19.00’da dijital etkinlik başlayacak. Şarkıcının Pixar-ish animasyonlu versiyonuna bir bakış içeren ön gösterim videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Pokemon Company International, geçtiğimiz ay P25 isminde bir dizi müzikal etkinlikten bahsetmişti. Pop yıldızı Katy Pery bu seride manşet olarak boy gösterecek. Ayrıca Post Malone etkinliği YouTube, Twitch ve etkinliğin resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak izleyebileceksiniz.
Sanal konser konusunda büyük hamlelerden birini Fortnite yapmıştı. Travis Scott’un Fornite performansı tüm online oyun sektörüne farklı bir soluk getirdi. Özellikle pandemi döneminde konserler gibi etkinlikler kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Sonuç olarak online oyun haritalarına ünlü ve sevilen sanatçıların animasyon olarak inmesi elbette heyecan verici.
Pokemon yaptığı bu hamle ile küllerinden doğmanın bir adım ötesine geçiyor. İlk olarak daha fazla kullanıcı tarafından adının duyulacağı ve konsere rekor katılım geleceği beklentiler arasında. Yakın zamanda başka şirketlerden de bu tarz etkinliklerin gelip gelmeyeceği merak konusu. Tabiki bilgisayar başında otururken sevdiğimiz bir sanatçının konserini ücretsiz olarak izleyebileceğiz ve bu oldukça heyecan verici.
Genel
Elon Musk Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet ettik. Tabi ki Twitter üzerinden.
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Dünya’nın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, neredeyse attığı her adımla gündeme oturmaya devam ediyor. Tesla ve SpaceX CEO’su olan Musk, gerek çılgın projeleriyle, gerek yaptığı açıklamalarla daima dikkat çekmeyi başarıyor. Başarılı iş insanı, sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmakta. Musk, özellikle Twitter oldukça etkin kullanıyor ve bu platform üzerinden açıklamalar duyurular yapıyor. Hatta zaman zaman başını Twitter’da yazdıklarıyla belaya bile sokuyor. Başarılı CEO, bu defa yine ilginç bir şey yaptı. Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti.
Elon Musk Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti
Clubhouse, son dönemlerde ortaya çıkan ve adını sıkça duyduğumuz yeni bir sosyal medya platformu. Davet sistemiyle kullanıcı kabul eden platform, kısa süre önce çıkış yapmış olmasına rağmen oldukça iyi bir kullanıcı sayısına sahip. Bu popülerlik giderek artarken, Elon Musk gibi isimlerin de katılmasıyla, insanların daha çok ilgisini çekmeyi başardı. Hatta Clubhouse davetleri, internet üzerinden parayla satılmaya başlandı. Giderek popülerleşen sosyal medya platformu ilginç bir olay daha yaşadı. Elon Musk, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Clubhouse’da sohbet etmeye davet etti. Henüz bu davete bir cevap gelmezken, Musk ve Putin arasındaki bir görüşme ihtimali insanların ilgisini çekmeyi başardı. İkili bir araya gelir mi? Gelirse ne konuşur? Oldukça merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?
— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
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