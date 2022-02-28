Yeni Bugatti’ler, ağır elektrifikasyona sahip motorlar kullanacak!

Otomotiv endüstrisinde büyük markaların el değiştirmesi çok sık rastlanan bir durum değil. Geçen yıl, VW Grubu çatısı altındaki Bugatti ise bu nadir olaylardan birini yaşadı. Hırvat elektrikli hiper otomobil markası Rimac tarafından satın alındı. Şirketin CEO‘su Mate Rimac, Bugatti gibi bir markanın yeni yerine nasıl uyum sağlayacağıyla ilgili planlarını açıkladı.

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Mate Rimac, Automotive News Europe ile yaptığı röportajda, planları arasında olmayan şeyler konusunda oldukça net bir tavra sahipti. Bu işin, kendi ürettikleri Nevera‘nın üzerinde Bugatti logosu koyup devam etmek gibi bir şey olmadığını belirtti. Günümüzde, aynı çatı altında bulunan birçok şirketin yaptıklarına ters bir düşünce. Fakat “Herkesin yaptığı şey doğrudur” diye bir durum da yok.

Rimac Nevera Önden arkaya: Rimac Nevera – Bugatti Chiron – Porsche Taycan Cross Turismo

CEO Rimac, “Değişen sektör standartları ve akımı içerisinde Bugatti, VW Grubu çatsı altına sığmıyordu. VW Grubu için asıl sorun karlılık değildi. Bence asıl sorun bir sonraki adımda nasıl bir Bugatti üretilmeli kısmında. Markanın geçmişine bakacak olursak neredeyse yirmi yıldır aynı W16 motora dayanıyor. Hiper otomobil alanını yaratan, inanılmaz bir motor. Fakat ben elektrikli otomobil adamı olmama rağmen Bugatti’nin bir süre daha içten yanmalı motoru olmalı.” dedi.

Tabi bu Bugatti’nin halen daha tamamen elektriksiz bir güç aktarma organıyla çalışmaya devam edeceği anlamına da gelmiyor. Rimac, Bugatti’nin bir sonraki amiral gemisi modeli için ağır derecede elektrikli bir içten yanmalı motor kullanacağını söyledi. Fakat bu durumun, markanın ruhunu bozacağını pek sanmıyorum. Çünkü Bugatti’nin en önemli özelliklerinden biri, her parçasının ona özel ve adına yakışır şekilde yapılması.

Rimac, bu yöndeki tutumun devam edeceğini ve Nevera’nın üretim şekliyle uyumlu olacağını söylüyor. “Nevera’daki her şey sıfırdan tasarlandı. Onda kullanılmış hiçbir parçayı başka bir arabada bulamazsınız. Aynı şeyi gelecekte üreteceğimiz Bugatti’ler için de yapacağız. Piyasadaki başka hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak seviyede, gerçek anlamda olağanüstü modeller yaratacağız.” diyor Mate Rimac. Ayrıca Zagreb kenti yakınlarında inşa edilen ar-ge merkezini, özellikle gençlerin süper arabalardan etkilenmesini sağlamak adına uzağa kurmadıklarından bahsediyor. Hatta merakın pekişmesi adına yerleşkenin etrafına çit bile kurmamışlar.

“15-20 sene önce bir mühendise hayalindeki iş sorulduğunda muhtemelen BMW veya Mercedes için çalışmak olduğunu söylerdi. Fakat bugün durumun gerçekten böyle olduğuna pek inanmıyorum. Bizde düşündük ve çitlere ihtiyacımızın olmadığına karar verdik. Küçük bisikletleriyle buralarda dolanan ve neler yaptığımıza bakmaya çalışan çocuklarımız var. Onları buradan uzak tutmamız gerekseydi kendimi çok kötü hissederdim.” diyor CEO.

Kaynak: Automotive News Europe