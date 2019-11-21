Yeni BMW 2 serisi tanıtıldı: Önden çekişli!

BMW, Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda yeni önden çekişli BMW 2 serisini tanıttı. Oldukça şık hatları ile karşımıza çıkan BMW 2 serisi, 228i ve M235i modelleri ile fuarda tanıtılıyor.

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Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda görücüye çıkan yeni BMW 2 serisi, oldukça şık tasarımı ile sevenleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Mart ayında showroomlarda satışa çıkması beklenen araçlar, 228i ve M235i olarak gösteriliyor. Önden çekişli olarak gelen modeller sedan olurken, BMW 2 Gran Coupe olarak adlandırılıyor.

Araçlarda klasik BMW ızgaraları, xDrive sürüş özellikleri ve LED stoplar bulunuyor. 228i olarak adlandırılan model, 2.0 litrelik turbo motor ile karşımıza çıkarken 228 beygir güce sahip. M235i ise 301 beygirlik güce sahip olurken, sekiz ileri şanzımanı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

BMW tarafından paylaşılan verilere göre, 228i modeli 0-100 km/h hıza 6 saniyede ulaşabiliyorken, M235i modeli 4,7 saniyede 100 km/h hıza ulaşabiliyor. Araç içi eylence sistemlerini, “Hey BMW” diyerek aktif edebiliyorsunuz. Sesli komut özelliği ile adaptif hız sabitleyici özelliğini açabiliyorken, birçok farklı özellikleri de bu sayede kontrol edebiliyorsunuz.

Her iki araçta da 10,5 inçlik dijital göstergeler kullanılmış durumda. Bu göstergeler, Live Cockpit Professional olarak rahat kullanım şartlarını bizlere sunuyor. Daha öncede bahsettiğimiz gibi, Mart ayında otomobillerin satışa çıkması bekleniyor.