Haber
Yeni BMW 2 serisi tanıtıldı: Önden çekişli!
BMW, Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda yeni önden çekişli BMW 2 serisini tanıttı. Oldukça şık hatları ile karşımıza çıkan BMW 2 serisi, 228i ve M235i modelleri ile fuarda tanıtılıyor.
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Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda görücüye çıkan yeni BMW 2 serisi, oldukça şık tasarımı ile sevenleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Mart ayında showroomlarda satışa çıkması beklenen araçlar, 228i ve M235i olarak gösteriliyor. Önden çekişli olarak gelen modeller sedan olurken, BMW 2 Gran Coupe olarak adlandırılıyor.
Araçlarda klasik BMW ızgaraları, xDrive sürüş özellikleri ve LED stoplar bulunuyor. 228i olarak adlandırılan model, 2.0 litrelik turbo motor ile karşımıza çıkarken 228 beygir güce sahip. M235i ise 301 beygirlik güce sahip olurken, sekiz ileri şanzımanı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
BMW tarafından paylaşılan verilere göre, 228i modeli 0-100 km/h hıza 6 saniyede ulaşabiliyorken, M235i modeli 4,7 saniyede 100 km/h hıza ulaşabiliyor. Araç içi eylence sistemlerini, “Hey BMW” diyerek aktif edebiliyorsunuz. Sesli komut özelliği ile adaptif hız sabitleyici özelliğini açabiliyorken, birçok farklı özellikleri de bu sayede kontrol edebiliyorsunuz.
Her iki araçta da 10,5 inçlik dijital göstergeler kullanılmış durumda. Bu göstergeler, Live Cockpit Professional olarak rahat kullanım şartlarını bizlere sunuyor. Daha öncede bahsettiğimiz gibi, Mart ayında otomobillerin satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 100W şarjı gelecek sene piyasaya sürecek
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Oppo tarafından 50W şarj aletinin piyasaya sürülmesinden sonra 100w’ı destekleyen şarj aletini duyurmuştu. Bu şarj aleti, gelecek sene piyasaya çıkacak olan Xiaomi modelleri ile birlikte piyasaya çıkarılacak.
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Çinli firma tarafından tanıtılan, 100W’lık şarj aleti gelecek yıl piyasaya sürülecek olan bazı Xiaomi telefonlarının kutusundan çıkmaya başlayacak. 4.000 mAh bataryayı 17 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebilen şarj aleti kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor.
Xiaomi Geliştiriciler Konferansı‘nda yapılan açıklama ile doğrulanan bu bilgi ile artık kutulardan 100W’lık şarj aleti çıkmaya başlayacak. Ayrıca piyasaya sürülecek olan yeni telefonlarda da 100W şarj desteği bulunacak.
Oyun Konsolu
PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı!
PlayStation 5, çıkış tarihi yaklaşmaya devam ediyor. Tarih yaklaştıkça yeni jenerasyon oyunculuk için kapıların açılmasını bekleyen oyuncu kesimini mutlu edecek haberler gelmeye başlıyor.
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PS5 ile ilgili birçok sızdırılmış bilgi ve proje haberleri gelmeye başladı. Bu detayların içinde, dahili hafızanın ne kadar olacağı da yer alıyor. Daha önceleri yeni nesil oyun konsolunun kontrollerinin patentlerinin ortaya çıktığını görmüştük. Oyun konsolunun hali hazırda oyun geliştirici firmalara dağıtımının sağlandığını biliyoruz. Sony her yeni oyun konsolu modelini piyasaya sürmeden önce geliştiriciler için tedarik ediyor.
Böylece cihaz için hem exclusive oyunlar hem de üçüncü parti oyunlar olabildiğince sıkıntısız şekilde çıkışını gerçekleştirebiliyor. Twitter iddiacısı PSErebus, çıkacak konsolla ilgili çıkış tarihini ve fiyatını keşfettiğini iddia etti. İddiacı daha önce PS4 için çıkacak The Last of Us Part 2’nin çıkış tarihini doğru tespit etmişti.
Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH
— PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019
Yer alan tespit, Sony Interactive’in 2020’nin tatil sezonunda öncelikle Amerika olmak üzere birkaç ülkede PS5’i satışa sunacağını belirtiyor. Net tarihte veren @PSErebus,20Kasım2020’de Kuzey Amerika’da 499 dolar fiyat etiketiyle raflarda olacağını ekledi. Oldukça şaşırtıcı bilgi veren iddiacının bu verileri nereden aldığıysa bilinmiyor. Sonraki twitlerinde ise kullanıcı PS5’in PS4, PS3, PS2 ve PS1 oyunlarını emülatör sistemi kullanarak çalıştırabileceğini belirtiyor.
Başka sızdırılan haberlerden anladığımız cihazın 4 Aralık 2020 yılında satışta olacağını iddia ediyordu. Keza PlayStation markasının 2 Aralık’taki 26. yıl dönümüne ithafen gerçekleştirilen bir lansmanla bu durumun taçlandırılması bekleniyor.
GameInformer’a göre, Sony’nin bu yılki E3 oyun fuarında PS5 ile ilgili bir detay verilmeyeceğini iddia etti. Bu da 2020’de konsolun geleceğini doğrular nitelikte üç ayrı kaynak oluşturmuş oluyor. PS4, 15 Kasım 2013 tarihinde E3 konferasında yapılan bir lansman eşliğinde gerçekleşmişti. Üzerinden altı koskoca yıl geçen konsolun yeni versiyonun geleceği haberleri iki senedir ortalıkta dolanmaya devam ediyordu.
Samsung
Samsung Galaxy S9 ve S9+, Kasım ayı güvenlik yamasına kavuştu!
Samsung Galaxy S9 ve S9+ aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme detaylarında kararlılık üzerine geliştirmeler olduğu belirtiliyor.
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Kore Devi, getirmiş olduğu güncellemelerle birlikte S serisinin geçen seneki bayrak gemisini tekrardan hayata döndürmeyi planlıyor. Uzun süredir güncelleme konusunda markanın pekte iyi olduğunu söyleyemeyiz. Samsung Experience adlı sistem arayüzünden OneUI 2.0’a geçiş yapan firma maalesef ki geçiş aşamasında stabilizasyon problemleri yaşanmıştı.
Bugün kendi kullandığım Samsung Galaxy S9 cihazına gelen güncellemelerin detaylarını yukarıdaki fotoğraftan bakabilirsiniz. Benim de gündelik kullanımda, açıkçası cihazın bir tık daha hızlandığına şahit kaldım. Güncelleme içeriğinde Kasım ayı güvenlik yaması dahil edilmiş bunların ötesinde kamera uygulamasında birtakım geliştirmeler hakim. Özellikle iyileştirmelerde performans üzerine durulmuş.
Eğer cihazınıza yazılım güncelleştirmesi hali hazırda gelmediyse, Ayarlar sekmesindeki en alt kısımda yer alan “Yazılım Güncellemesi” sekmesine dokunarak, gelen yazılımı kontrol edebilirsiniz.