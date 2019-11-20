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Realme 5s resmen tanıtıldı!
Realme 5s akıllı telefonu resmen tanıtıldı ve özellikleri belli oldu. Telefonda Samsung üretimi 48 MP ana kameraya yer verilmiş.
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Realme 5s özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme‘nin yeni orta seviye telefonunda dörtlü arka kamera kurulumuna (48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın ön kamerası ise 13 MP (f/2.0) çözünürlüğünde.
Kristal kırmızısı, mor ve mavi renkleriyle gelen 4 GB RAM‘li telefonun dahili hafızası ise 64 GB/128 GB opsiyonlarına sahip. 6.5 inç (720p+) boyutundaki devasa ekranıyla dikkat çeken cihaz, gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli orta düzey işlemcisi Snapdragon 665‘ten alıyor.
Akıllı telefonun iddialı bataryası ise 5,000 mAh büyüklüğünde. Fiyat etiketi ise dahili hafıza kapasitesine göre $139-$153 arasında değişiyor.
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Apple, yeni 16 inçlik MacBook Pro için Boot Camp yayınladı!
Apple geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkardığı 16 inç MacBook Pro için Boot Camp sürücülerini yayınlamaya başladı. Bu demek oluyor ki artık Mac’inizde rahatça Windows’ta kullanabileceksiniz.
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Amerikan Devi, yeni MacBook serisi cihazlarında Windows kullanımına izin vermeye başladı. Firmanın senelerdir kullanıcıya sürdüğü bu destek sayesinde Windows yazılımları tam uyumlulukla birlikte cihazınızda kullanabiliyorsunuz.
Yeni MacBook serisi dizüstü bilgisayar yeni özellikleriyle birlikte geçen hafta çıkışını gerçekleştirmişti. Ayrıca firma, oluşan problemler ve kurulum desteğiyle birlikte forum üzerinden yeni cihazına destekte sağlayacağını açıkladı. Böylece sorunsuz kullanıma dikkat çekilmek isteniyor.
Boot Camp asistanı, kurulum esnasında sürücü uyumlulukları konusunda bir uyarıda bulunuyor. Kullanıcılar, MacBook’larında bulunan macOS yazılımının yanına ek bir depolama ayırarak cihazlarına Windows’u ekleyebiliyorlar. Testlerimiz sırasında, Apple’ın yeni göz bebeğinin Windows yazılımında çeşitli sürücü hataları verdiğine rastladık.
Fakat, Apple Boot Camp üzerine sürekli yeni yamalar göndererek sorunu kısa sürede çözecektir. Siz de Boot Camp’i cihazınızda deneyimlemek istiyorsanız buradaki linkten bunu gerçekleştirebilirsiniz.
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Sigara izmariti atana 200 Euro ceza!
Sigara izmariti atana 200 euro ceza! Brüksel sokaklarında yere sigara izmariti atmanın bedeli 200 euro oluyor.
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Belçika’da faaliyet gösteren “Plan Filters” isimli kuruluşun üyesi Zoubida Jellab, sokaklarda çok fazla sigara izmariti olduğunu ve bu izmaritleri temizleyen işçilerin tüm izmaritleri temizlemekte zorlandığını dile getirdi. Sokaklara sigara izmariti atılmasının önüne geçmek için faaliyet gösteren bu kuruluş, farkındalığı artırmak için sokakları da afişlerle süslemiş durumda.
Brüksel sokaklarında 2020 Ocak ayından itibaren yere sigara izmariti atanların yakalanması durumunda ödeyecekleri ceza 200 Euro oluyor. Sigara izmaritleri için şehre ekstra çöp tenekelerinin yerleştirileceği açıklandı. Özellikle tramvay yakınlarına, otobüs duraklarına ve okullara yakın bölgelere yakın yerlere yaklaşık 100 adet çöp tenekesi 2019 sonunda yerleştirilmiş olacak.
2020 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek bu ceza ile birlikte, polisler de sigara izmariti atılmasını engellemek için ekstra dikkat gösterecekler. 50 Euro olan ceza da 200 Euro olarak güncellenecek. Buna ek olarak WeCircular isimli geri dönüşüm projesi ile ortaklaşma çalışma kararı alındığını söyleyen Zoubida Jellab, sigara izmaritlerinin 2000 ile 4000 arası kimyasal içerdiğini ve bunun geri dönüşümde değerlendirilebileceğini belirtti.
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Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold kutusundan çıkıyor! (VIDEO)
Samsung Galaxy Fold modeli ofisimize geldi! Biz de bu videoda hem cihazın kutu içeriğine hem de ilk izlenimine yakından bakıyoruz. Bu cihazı satın alan ve bize incelememiz için getiren sevgili Egemen Çelen‘e çok teşekkür ederiz.
Samsung Galaxy Fold kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın kutu içeriğinden karbon Aramid Fiber kılıf, hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, USB Type-C dönüştürücü ve Samsung Galaxy Buds tam kablosuz kulaklık çıkıyor.
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Cihazın özellikleri neler?
Dünyanın katlanabilir yapıdaki ilk örneklerinden olan Galaxy Fold, içerisinde 7.3 inç boyutlu Dynamic AMOLED yapısında katlanabilir bir ekranla geliyor. Telefonun dış tarafında ise “ön ekran” olarak adlandırılan ve 4.6 inç boyutlu bir ekran daha yer alıyor. Cihazın mavi, gri, yeşil ve siyah olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunuyor. Bizim ofisimize ulaşan örnek ise siyah renkli ve haliyle daha sade görünüyor.
Samsung Galaxy Fold modelinin ekranını açtığınızda karşınıza çıkan bu katlanabilir ekran sayesinde, geniş ekranda birden fazla uygulama kullanabiliyorsunuz. Açılır sol menü yardımıyla tek ekranda üç uygulamaya kadar aynı anda kullanım imkanı sunuluyor. Ayrıca tabii ki cihazın oldukça geniş bir ekranı olduğundan bu ekranda oyun oynamak veya film izlemek de bir hayli keyifli olacaktır. Donanım tarafında Snapdragon 855 işlemciyle birlikte 12 GB RAM ve 512 GB depolama gibi oldukça üst düzey özellikler karşımıza çıkıyor.
Samsung Galaxy Fold toplamda 6 kamera ile geliyor. İlk olarak üçlü arka kamera sisteminden bahsedecek olursak burada 12 MP çözünürlüğünde F/1.5 ila F/2.4 diyafram değeri arasında geçiş yapabilen ana kamera bulunuyor. Ayrıca 2x optik zoom yapabilen 12 MP telephoto kamera ve 16 MP’lik ultrageniş açı sensör de arka bölümde yer alıyor. Cihazın 7.3 inç ekranının hemen üstünde 10 MP ana selfie kamerası ve hemen yanında 8 MP’lik derinlik algıyacısı bulunuyor. Son olarak bir de “ön ekran” bölümünde 10 MP‘lik bir başka selfie kamerası daha konumlandırılmış.
Telefonda son olarak 4380 mAh kapasiteli bir pilin olduğunu ve 15W hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.