Basın Bülteni
BenQ, Android tabanlı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor!
BenQ, Android tabanlı akıllı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor. Firmanın yeni akıllı projektörleri, önceden yüklenmiş iş uygulamaları ile mobil cihazlardan kablosuz yansıtma yapılmasına imkan tanıyor.
İlginizi çekebilir: Suicide Squad: Kill the Justice League fragmanı yayınlandı!
BenQ, büyüyen BYOD trendinde iş iletişimini kolaylaştırarak görsel ekranların potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan akıllı projektörlerini Türkiye’de satışa çıkardı. Özellikle işletmelerin kullanımı için geliştirilen bu yeni ürünler, verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için kablosuz sunumlardan video konferans çözümleri yaratıyor. Cihaz uyum çeşitlilğinden USB portundan dosyaların doğrudan okunmasına kadar modern toplantı odalarındaki birçok ihtiyacı karşılar.
“İşletmelerin verimliliğini arttırmaya yardımcı olmaya kendimizi adadık!”
BenQ Asya Pasifik Başkanı Jeffrey Liang yeni akıllı projektörlerle ilgili şu bilgileri verdi; “Kurumsal ekran çözümlerinde lider bir uzman olan BenQ, yenilikçi görüntüleme teknolojimizle işletmelerin verimliliği ve üretkenliği artırmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Daha fazla işletme BYOD politikasını benimsedikçe, herkesi fikirlerini istedikleri yerde ve zamanda paylaşmaya davet eden daha akıllı, mobil cihaz dostu bir projektör geliştirmek önemlidir,.Daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek için, akıllı arayüzümüzü mükemmel donanım tasarımı kadar çok düşündük.”
BenQ akıllı projektörler, toplantı odasında üretkenliği artırmanın yanı sıra Over-the-Air (OTA) aracılığıyla aygıt yazılımının yükseltilmesi için önceden yararlı iş uygulamaları ile yüklenmiştir. Birden fazla platform ve cihaz arasında kablosuz aynalamaya ek olarak, Blizz aracılığıyla video konferans yapabilirsiniz. Firefox tarayıcısını kullanabilir, WPS Office aracılığıyla işbirliği içinde belgeler oluşturmak veya TeamViewer’dan cihazları uzaktan kontrol etmek mümkündür.
Sırasıyla Full HD, WXGA’dan XGA’ya çözünürlüklere sahip standart atış modelleri EH600, EW600 ve EX600’ün yanı sıra, kısa mesafeli modeller EX800ST ve EW800ST toplantı odasında daha fazla alan bırakır. Akıllı projektörler ayrıca; X-SignYayın Sistemi, Hesap Yönetim Sistemi (AMS) ve Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) dahil daha kapsamlı yönetim uygulamaları sağlar. Kullanıcılar kişiselleştirilmiş dosyalarına AMS aracılığıyla bulut üzerinden erişebilirken, BT yöneticileri birden çok hesabı ve cihazı tek seferde kolayca yönetebilir veya herhangi bir toplantı odasının projeksiyon ekranlarına anlık mesajlar gönderebilir.
BenQ, işletmeler için akıllı projektörleri çalışanların fikirlerini paylaşma ve verimli bir şekilde işbirliği yapma yetkisine sahip olduğu bir ortam yaratacağını ve ayrıca BYOD eğiliminin büyümesiyle üretkenliği artırmaya yardımcı olacağını umuyor.
Basın Bülteni
Türk Telekom, sosyal medyadaki eleştirilere cevap verdi
Türk Telekom, hattının kullanıma kapatılmasını isteyen ve Kürtçe dışında başka bir dilmeyen bir vatandaşın talebini işleme sokmadığı yönündeki iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.
İlginizi çekebilir: Türk Telekom, 2020 yılında kendi gelir rekorunu kırdı
Bugün sosyal medyada, Kürtçe dışında başka dil bilmeyen bir vatandaş, hattını kapattırmak istemesi üzerine, Türk Telekom tarafından kendisine Türkçe veya Arapça bilmesi gerektiğini iddia etmişti. Bundan dolayı ise yoğun eleştirilere maruz kalan Türk Telekom, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Şirket aynı zamanda bahse konu şikayetin titizlikle incelendiğini belirtirken, sosyal medyadaki iddiaları da yalanladı.
Türk Telekom tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı:
“Halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde, 22 Ağustos 2020 Cumartesi gecesi sosyal medya platformunda bir kullanıcının şikâyeti üzerine gündeme getirilen iddialara dair açıklama yapma gereği doğmuştur.
Söz konusu iddialar bizi derinden üzmüştür. 180 yıldır Türkiye’nin 81 ilinde din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet veren Türk Telekom, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle, herhangi bir ayrımcılığa yer vermeden sektörel yasal düzenlemeler doğrultusunda sürdürmekte kararlıdır.
Yaşanan hadisede kullanıcımızın saat 22:11’de sosyal medyada paylaştığı şikâyetine sosyal medya müşteri destek ekiplerimiz 22:52’de yanıt vermiş. Kendisinden iletişim bilgilerini istemiş, bilgilerin gece saatlerinde ulaşması nedeniyle, 23 Ağustos Pazar sabahında kendisiyle irtibat kurulmuştur.
Bahse konu şikâyetle ilgili ivedilikle yapılan araştırmalarla, gündeme taşınan iddiaların gerçek dışı olduğu ve hiçbir vatandaşımızı rencide edecek bir yaklaşımın yaşanmadığı tespit edilmiştir.
Yapılan incelemede, annesi adına işlem yapmak isteyen müşterimize, yasal düzenlemeler nedeniyle hat açma ve kapama işlemlerinin, diğer telekomünikasyon operatörlerinde olduğu gibi, ıslak imza ile bayiden ve hat sahibi tarafından yapılması zorunluluğunun ifade edildiği görülmüştür. Bu yönlendirmenin yapılmasına rağmen müşterimiz sürecin telefonda çözümlenmesini talep etmiştir. Kişisel verilerin güvenliği gereğince, müşterimize, annesine ait hatla ilgili talepte bulunmasının da yine yasal prosedürün dışında olduğu aktarılmış, müşterimizin annesi ile birlikte en yakın bayiye gitmesi konusunda da yardımcı yönlendirme yapılmıştır.
Ayrıca ekiplerimiz, esas müşterimiz olan şikâyet sahibinin annesi ile hat kapatma işlemlerini başlatmak üzere temasa geçmişlerdir.
34 bin kişilik personeli olan Türk Telekom, müşteri şikâyeti operasyonlarını 10 bine yakın çalışanı ile sürdürmekte, Türkiye’nin 26 ilinde 38 lokasyonda çağrı merkezlerinde her dil, din ve ırktan çok dilli çalışanı ile bu süreçleri hiçbir ayrımcılığa yer vermeden, kanun yapıcıların belirlediği düzenlemeler çerçevesinde yürütmektedir.
Türk Telekom ekiplerinin ve halkımızın bu konuda tahrike kapılmamaları ve itidal içinde hareket etmeleri önemle rica olunur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Akıllı Telefonlar
Realme, 2020 ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladı
Akıllı telefon dünyasının yükselen markalarından Realme, bu yılın ilk yarısındaki istatistiklerini açıkladı. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde başarılı bir tablo çizen marka, çift haneli büyümeye ulaşan tek büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başardı.
İlginizi çekebilir: Gaming in Turkey Gamescom 2020’nin resmi partneri oldu!
Realme, yılın ikinci çeyreğinde en fazla büyüyen telefon markası oldu!
Counterpoint verilerine göre, marka yılın ikinci çeyrek verilerine göre %11 oranında büyüme kaydetti. İlk çeyrekte de %157 büyüyen Realme’nin dört çeyrek üst üste dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası seçildiği belirtiliyor. Ayrıca Realme’nin pazarda pozitif büyüme kaydeden iki akıllı telefon markasından biri olması da dikkat çekiyor.
Yılın ilk yarısında 15 milyon yeni kullanıcı kazanan Realme’nin pazar verileri de pek çok ülkede başarılı olduğunu ispatlıyor. Marka; Tayland, Hindistan, Kamboçya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Ukrayna, Endonezya ve Vietnam’da ilk 5 akıllı telefon üreticisi arasına girmeyi başardı. Bunun yanı sıra 5G odaklı yeni ürün stratejisi nedeniyle pek çok pazarda da genişleme hedefleniyor. Bu süreçte; Hindistan’da 5G özellikli ilk amiral gemisi telefon ve Tayland’da 5G özellikli ilk telefon Realme tarafından satışa sunuldu.
2020’de “1+4+N” adlı çift odaklı bir stratejiye geçiş yapan Realme, bu stratejiye de bağlılığını sürdürüyor. Akıllı telefonların yanı sıra nesnelerin interneti teknolojisine de odaklanan markanın bu yıl 50 adet yeni cihaz sunma hedefi bulunuyor. Hoparlör, kulaklık, TV ve saatler gibi temel cihazların yer aldığı grupta önümüzdeki yıl ise 100 yeni cihaz hedefleniyor.
realme CEO’su Li Bingzhong ilk yarı sonuçlarıyla ilgili, “Realme, yaş ortalaması sadece 29 olan uluslararası güçlü ve genç ekibi sayesinde 2018’den bu yana 40 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 yılındaki güçlü yarı yıl performansımızı geliştirerek önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. Uluslararası genişleme planlarımızı sürdüreceğiz ve en fazla büyümenin de uluslararası alanda olacağını düşünüyoruz. Hindistan pazarında AIoT ürünlerimizin güçlü performansı bunun güzel bir örneği. Bu ülkede sadece 10 dakika içinde 15.000 TV seti sattık ve akıllı kişisel ses cihazlarımız sadece 3 ay içinde pazar payı açısından 3. sıraya yükseldi. Markamız 5 kıtada 59 farklı ülke ve bölgeye yayılarak büyük başarı kaydetti.” şeklinde konuştu.
Tasarım tarafında önemli ödüller dikkat çekiyor
Realme’nin ürünlerini tasarladığı tasarım stüdyosu ise yılın geride bıraktığımız döneminde dünyaca ünlü tasarımcılar ile ortak çalışmalarda bulundu. Naoto Fukasawa’nın yanı sıra Hermes’in ünlü tasarımcısı Jose Levy ile işbirliği yapan marka, ikonik tasarımlara sahip ürünlere imza attı. Bunun sonucunda ise Realme X2 Pro Master Edition akıllı telefon modeli Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazanmayı başardı. Yeni teknolojiler tarafında ise 125W hızlı şarj teknolojisi, dünyanın en hızlısı olarak yeniliklere öncülük ediyor.
Basın Bülteni
Tivibu, yeni içerikleriyle Ağustos’ta da dopdolu!
Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Ağustos ayında da sinema ve dizi heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Ödüllü filmlerden, yurt dışında reyting rekorları kıran dizilere Tivibu’daki pek çok içerik Ağustos ayında kullanıcıları bekliyor!
İlginizi çekebilir: Google Pixel 4a, resmi olarak tanıtıldı!
Ağustos ayında Tivibu kullanıcılarını yepyeni içerikler bekliyor
Türk Telekom’un dijital yayıncılık alanındaki servisi Tivibu, zengin içerik arşivine her ay yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kırmızı Halı, Seç İzle Film ve Seç İzle Dizi içeriklerinin yanı sıra Ağustos ayına özel yeni kategoriler ekleniyor. Hesaplaşma Zamanı, Olanlar Oldu, Kalbini Dinle ve Tehlikeli İşler kategorilerinde beğeniyle izlenen pek çok vizyon filmi kullanıcıları bekliyor.
Beyazperdeden hemen sonra yayınlanan filmleri bünyesinde barındıran Kırmızı Halı klasörüne Ağustos ayında 2 yeni film daha ekleniyor. İngiliz yönetmen Guy Ritchie’nin son filmi The Gentlemen, suç imparatoru Michael Pearson’ın içinde bulunduğu entrikaları konu alıyor. Kaçış Planı 3 ise güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin bir kurtarma operasyonu için harekete geçmesi üzerine geçiyor.
Seç İzle klasöründe ise 22 Ağustos’ta yayınlanacak Venom: Zehirli Öfke filmi dikkat çekiyor. Tom Hardy ve Michelle Williams’ın başrollerinde yer aldığı film, nefes kesen savaşın yeni perdesini Tivibu kullanıcılarıyla buluşturuyor. Meg: Derinlerdeki Dehşet ise tarih öncesinde kalan bir canavara karşı verilen amansız mücadeleyi konu alıyor.
Sinema TV kanalında Rampage: Büyük Yıkım filmi 16 Ağustos saat 21:30’da ekranlara gelecek. Genel izleyici kitlesine uygun keyifli filmleri ekranlara getiren Sinema Aile kanalında ise 9 Ağustos saat 20:00’de Aslan Çocuk adlı animasyon filmi yayınlanacak.
Seç İzle Vitrin kategorisinde ay boyunca dört yeni klasör Tivibu kullanıcıları için benzersiz filmler sunacak. 6 Ağustos’ta Hesaplaşma Zamanı, 12 Ağustos’ta Olanlar Oldu, 16 Ağustos’ta Tehlikeli İşler, 19 Ağustos’ta ise Kalbini Dinle klasörleri Tivibu’da yer alacak. Bu klasörlerde Karanlık Şehir’den Felekten Bir Gece serisine, Kara Bela’dan yerli ve yabancı onlarca yapım izleyiciyle buluşacak.
Seç İzle Dizi kategorisinde ise sevilen yabancı dizi Doctor Who, nefes kesen 11. sezonu ile sevenleriyle buluşacak. İlk sezonu yayınlanan yeni dizi SS-GB serisinde ise Alman işgali altındaki İngiltere’de işlenen bir dizi seri cinayet araştırılıyor. Kategorinin son dizisi Trapped ise ikinci sezonuyla polisiye seven izleyicileri bekliyor.