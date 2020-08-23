BenQ, Android tabanlı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor!

BenQ, Android tabanlı akıllı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor. Firmanın yeni akıllı projektörleri, önceden yüklenmiş iş uygulamaları ile mobil cihazlardan kablosuz yansıtma yapılmasına imkan tanıyor.

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BenQ, büyüyen BYOD trendinde iş iletişimini kolaylaştırarak görsel ekranların potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan akıllı projektörlerini Türkiye’de satışa çıkardı. Özellikle işletmelerin kullanımı için geliştirilen bu yeni ürünler, verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için kablosuz sunumlardan video konferans çözümleri yaratıyor. Cihaz uyum çeşitlilğinden USB portundan dosyaların doğrudan okunmasına kadar modern toplantı odalarındaki birçok ihtiyacı karşılar.

“İşletmelerin verimliliğini arttırmaya yardımcı olmaya kendimizi adadık!”

BenQ Asya Pasifik Başkanı Jeffrey Liang yeni akıllı projektörlerle ilgili şu bilgileri verdi; “Kurumsal ekran çözümlerinde lider bir uzman olan BenQ, yenilikçi görüntüleme teknolojimizle işletmelerin verimliliği ve üretkenliği artırmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Daha fazla işletme BYOD politikasını benimsedikçe, herkesi fikirlerini istedikleri yerde ve zamanda paylaşmaya davet eden daha akıllı, mobil cihaz dostu bir projektör geliştirmek önemlidir,.Daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek için, akıllı arayüzümüzü mükemmel donanım tasarımı kadar çok düşündük.”

BenQ akıllı projektörler, toplantı odasında üretkenliği artırmanın yanı sıra Over-the-Air (OTA) aracılığıyla aygıt yazılımının yükseltilmesi için önceden yararlı iş uygulamaları ile yüklenmiştir. Birden fazla platform ve cihaz arasında kablosuz aynalamaya ek olarak, Blizz aracılığıyla video konferans yapabilirsiniz. Firefox tarayıcısını kullanabilir, WPS Office aracılığıyla işbirliği içinde belgeler oluşturmak veya TeamViewer’dan cihazları uzaktan kontrol etmek mümkündür.

Sırasıyla Full HD, WXGA’dan XGA’ya çözünürlüklere sahip standart atış modelleri EH600, EW600 ve EX600’ün yanı sıra, kısa mesafeli modeller EX800ST ve EW800ST toplantı odasında daha fazla alan bırakır. Akıllı projektörler ayrıca; X-SignYayın Sistemi, Hesap Yönetim Sistemi (AMS) ve Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) dahil daha kapsamlı yönetim uygulamaları sağlar. Kullanıcılar kişiselleştirilmiş dosyalarına AMS aracılığıyla bulut üzerinden erişebilirken, BT yöneticileri birden çok hesabı ve cihazı tek seferde kolayca yönetebilir veya herhangi bir toplantı odasının projeksiyon ekranlarına anlık mesajlar gönderebilir.

BenQ, işletmeler için akıllı projektörleri çalışanların fikirlerini paylaşma ve verimli bir şekilde işbirliği yapma yetkisine sahip olduğu bir ortam yaratacağını ve ayrıca BYOD eğiliminin büyümesiyle üretkenliği artırmaya yardımcı olacağını umuyor.