Apple
Yeni Apple TV, A12 ve A14 çip ile gelebilir!
Yeni Apple TV hakkında iddialar devam ediyor. Twitter’da sızdırılan bir bilgi, bizi nelerin bekleyebileceği hakkında yeni fikirler veriyor.
İlginizi çekebilir: Apple TV 4K kullanıcıları için 4K YouTube geliyor!
Yeni Apple TV hangi işlemciden güç alacak?
Güvenilir sızıntı kaynağı Fudge paylaştığı bir tweetinde, Apple’ın birden fazla yeni Apple TV kutusu hazırladığını iddia etti. Bunlardan biri A12 yongası ve diğeri A14X benzeri yonga içeren bir modele sahip. Fudge ayrıca yeni bir denetleyici üzerinde çalışılmakta olduğundan bahsetti. Ancak tweetin güncellenmiş bir Siri Remote’a mı yoksa Apple tarafından tasarlanmış yeni bir oyun denetleyicisine mi atıfta bulunduğu henüz belli değil.
Fudge, Apple’ın oyun hizmetini desteklemek amacıyla konsol düzeyindeki oyunları Apple Arcade’e getirmek için geliştiricilerle birlikte çalıştığından bahsediyor. Özellikle tweet, bazı oyunların yalnızca A13 Bionic çipte veya daha yeni bir jenerasyonda çalıştırılabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle yeni Apple Arcade eklentilerine erişmek için yükseltilmiş bir Apple TV gerekli olacak.
Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, "A14X-like" AppleTV, and Controller are in the works.
Some games will require A13 and up to run 💁🏼♀️
— Fudge (@choco_bit) October 3, 2020
Şubat ayında yayımlanan iOS 13.4 Beta sürümünde A12 Bionic çipe sahip yeni bir Apple TV’nin işaretleri ortaya çıkmıştı. Güncellenmiş bir işlemci ve “T1125” kod adına ek olarak söylentiler, yenilenen Apple TV’nin daha yüksek kapasiteli 64 ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olabileceğine işaret ediyordu.
Sızıntı kaynağı Leaker Jon Prosser daha önce yeni Apple TV’nin A12X Bionic çip ile donatılacağını öne sürmüştü, diğer bir söylenti ise 2020’de piyasaya sürülecek iPhone’larda, dördüncü nesil iPad Air’deki çip olan A14 çipi kullanacağını belirtmişti.
Apple, Eylül “Time Flies” etkinliğinde yeniden tasarlanan iPad Air ile birlikte A14 Bionic çipini piyasaya sürmüştü ve yeni karşılaştırmalar, çipin önceki A13 Bionic’e göre önemli performans iyileştirmeleri sunduğunu göstermişti.
Akıllı Telefonlar
Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12 almaya hazırlanıyor!
Çok sayıda Android kullanıcısının iPhone 12 almayı düşündüğü, yapılan bir anketle ortaya çıkarıldı.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası!
Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12’yi bekliyor!
SellCell çevrimiçi mağazasının 2.000’den fazla Android kullanıcısı üzerinde yaptığı oylamada beklenmedik araştırma sonuçlarıyla karşılaşıldı. Oylamaya katılan Android kullanıcılarının üçte birinin (%33.1) Apple iPhone 12 serisinden bir cihaz almayı düşündüğü ortaya çıktı. Dahası, katılımcıların %55,9’u bu arzunun ana nedeninin akıllı telefonun kendisi olmadığını, uzun güncelleme süresine sahip iOS işletim sistemi olduğunu belirtti. Katılımcıların %48,8’i iPhone 12’ye geçmenin asıl amacının kişisel verilerin daha yüksek derecede korunması olduğunu söyledi.
Ankete katılanların %36,9’u daha kompakt bir cihaz alma isteği nedeniyle Android’den ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Dört iPhone 12 modelinden hangisini seçecekleri sorulduğunda da büyük çoğunluğunun (%48,1) iPhone 12 Mini adını vermesi dikkat çekti. Örnek sayısı yeterince büyük olmasa da, anket sonuçlarına göre bazı eğilimler çıkarılabilir. Kullanıcılar, yazılım kalitesi, yazılım desteği ve bunlarla birlikte kompakt boyutlar nedeniyle işyerinde fiziksel rahatlık sağlamasından dolayı bu seçimi yaptılarını belirttiler.
Anketten elde edilen bazı sonuçlar;
- Android kullanıcılarının yaklaşık %33’ü bir sonraki telefon seçimlerinin iPhone 12 olacağını düşünüyor.
- Kompakt iPhone 12 Mini %48,1 ile en popüler seçim oldu, bunu iPhone 12 Pro Max (%22,9), iPhone 12 Pro (%18,1) ve iPhone 12 Max (%10,9) takip ediyor.
- Mevcut Android telefonlarını yepyeni bir iPhone 12’ye bırakma nedenleri sırasıyla, Daha Uzun Yazılım Desteği (%55,9), Daha İyi Gizlilik Koruması (%48,8), Kompakt Form Faktörü (%36,9), Daha İyi Fiyatlar (%30,9), Daha İyi Özellikler (%24,7), 5G Bağlantısı (%19), Daha İyi Kullanıcı Arayüzü (%12,1).
- Android kullanıcılarının %36’sı 2020 iPad modelini satın almayı düşünüp düşünmeyecekleri sorulduğunda “evet” dedi; %66,7’si 8. Nesil iPad’i ve %33.3’ü iPad Air 2020’yi tercih etti.
- Android kullanıcılarının yalnızca %17,1’i 2020 Apple Watch modeli satın almayı düşündüğünü belirtti; %73,5’i Apple Watch SE’yi ve %26,5’i Apple Watch Series 6’yı tercih etti.
Kullanıcılar neden Android’den iPhone 12’ye geçmek istiyor?
- “Daha Uzun Yazılım desteği” -%55,9
- “Daha iyi gizlilik koruması” -%48,8
- “Kompakt form faktörü” (5,4 inç iPhone) -%36,9
- “Daha iyi fiyatlar” -%30,9
- “Daha iyi özellikler” (kamera, teknik özellikler, tasarım) – %24,7
- “5G bağlantısı” -% 19
- “Daha İyi Kullanıcı Arayüzü” -%12,1
Apple
AirPods Studio ile Apple, üçüncü parti ses cihazlarına veda edecek!
Apple tarafından gelmesi beklenen yeni iPhone serisi haricinde bir de kafa üstü kulaklıklar bulunuyor. Sektörde çıkan söylentilere göre Apple Store’larda yer alan diğer ses cihazları, AirPods Studio tanıtımı sonrası kaldırılabilir.
İlginizi çekebilir: Apple AirPods Studio ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı!
Eylül ayında tanıtılması beklenen ancak bazı sebeplerden dolayı Ekim ayına ertelenen 5G bağlantı teknolojisine sahip iPhone 12 serisi haricinde beklenen bir diğer ürün ise hiç kuşkusuz AirPods Studio. PhoneArena’da yer alan habere göre Apple, yeni tanıtacağı kulaklık ile mağazalarında halihazırda bulunan üçüncü parti ses cihazlarını kaldırmaya hazırlanıyor olabilir. Bose, Sonos ve Logitech markalı ses ürünlerinin Apple Store’lar ve online mağazasında bulunduğunu göz önüne aldığımızda bu durum şirket için belki de olumsuz sonuçlar doğurabilir.
New story: Apple has stopped selling headphones and wireless speakers from third parties — including Sonos, Bose, and Logitech — as the company gears up to launch its own new audio products https://t.co/r4CJhGNfM5
— Mark Gurman (@markgurman) October 5, 2020
Bünyesinde U1 çipi barındıracak olan kulaklık oldukça başarı bir aktif gürültü engelleme sistemiyle gelecek. 349$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen kafa üstü kulaklığın üst kalite deri ve metalden imal edildiğini de belirtmiş olalım.
Apple, üçüncü parti üreticilerin ürünlerini kaldıracak
AirPods ve Pro ailesiyle kulaklık konusunda oldukça başarılı işlere imza atan şirket, çok yakında kafa üstü modelini de tanıtacak. Ekim ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen iPhone lansmanıyla mı yoksa sadece bir bültenle mi cihazın tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ne zaman tanıtılırsa tanıtılsın Apple, kendi logosunu barındırmayan ses cihazlarına artık mağazalarında yer vermeyecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası!
iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası aylardır konuşuluyordu, şimdi bu iddiaları güçlendiren yeni kanıtlar bulundu.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
iPhone 12 kutu içeriği EarPods kulaklığa veda edebilir!
Apple, ilk beta yayınlandıktan sadece iki hafta sonra geliştiriciler için iOS 14.2 ve iPadOS 14.2’nin ikinci beta sürümünü yayınladı. iOS 14.2’deki bir ifadede ufak bir değişiklik, Apple’ın kulaklıkları standart iPhone 12 kutusundan kaldırmaya karar verdiği söylentilerini doğruluyor. Apple EarPods olarak adlandırdığı kulaklığı bilindiği gibi her zaman kutu içeriğinde standart olarak bulunduruyordu. Beta yazılımında bulunan yeni ifadelerde, iPhone’unuzu kullanırken radyo frekans radyasyonuna maruz kalmanızı nasıl azaltacağınızla ilgili bir bölüm bulunuyor. Apple, önceden bu ifade bölümünde ürünle birlikte verilen kulaklıkların kullanılmasını öneriyordu fakat şu an bu ifadenin kaldırılmış olduğu fark edildi. Bu da bu zamana kadar olan bütün iddiaları güçlendiriyor.
Yıllardır iPhone ve diğer şirket teknolojileri ile ilgili doğru tahminlerde bulunan ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu yıl ilk olarak Mayıs ayında iPhone 12’nin kutu içeriğinde kulaklık olmayacağını duyurmuştu. Ayrıca yine sızıntı kaynaklarına göre kutuda bir şarj cihazı olması da beklenmiyor. Apple’ın iPhone 12 ile birlikte kutu içeriğine ekleyeceği tek aksesuarın şarj kablosu olacağı yönünde büyük iddialar bulunuyor.