Apple
Yeni Apple MacBook Air daha da ince ve hafif olabilir
Geçen hafta Bloomberg tarafından Apple firmasının yeni bir tasarıma sahip olacak Apple MacBook Air bilgisayarı planı olduğu duyurulmuştu. Ancak diğer MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarının yanında bu bilgi biraz dikkatlerden kaçmıştı.
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Cihaz hakkında bugün Bloomberg tarafında Mark Gurman’dan gelen detaylara göre ise; yeni tasarım ile bilgisayar çok daha ince ve hafif olacak ve yeni nesil M1 çiplerini barındıracak. Aynı şekilde gelecek MacBook Pro için düşünülen MagSafe şarj sistemine sahip olacak. Şirketin yine bilgisayarın çerçevelerinde de küçültmeye giderek zaten nispeten ufak olan cihazı böylelikle daha da küçülteceği söyleniyor.
Gelen rapor bilgisayarın tam olarak ne kadar küçük, hafif ve ince olacağı hakkında net bir bilgi vermiyor. Ancak Bloomberg yeni cihazın mevcut olan MacBook Air için yükseltilmiş bir alternatif oluşturarak giriş seviyesi bir cihaz sunacağını söylüyor. Buna ek olarak Apple kasada yapacağı değişikliklerle Air ve Pro serilerini daha da ayırt edilir yapacağını da söyleyebiliriz. Çünkü, örneğin yeni çıkan ve şirketin M1 işlemcisini barındıran Apple MacBook Air bilgisayarı görünüş olarak MacBook Pro’ya oldukça benziyor.
Bloomberg’e göre yeni MacBook Air bu senenin sonları veya 2022 başları gibi piyasaya sürülebilir. Yani bu bilgisayarların, yükseltilmiş olup 14 veya 16inç ekran seçenekleriyle gelecek diğer MacBook Pro cihazlarından sonra gelmeleri muhtemel. Apple firması aynı zamanda bu senenin sonlarına doğru yeniden tasarlanmış bir iMac hepsi bir arada bilgisayarını ve Mac Pro serisine yeni eklentileri de kullanıcıya sunmayı planlıyor.
Apple
M1 Mac üzerinden Linux işletim sistemi çalıştırmak mümkün
Apple M1 çipli Mac bilgisayarları üzerinden macOS dışında işletim sistemleri de çalıştırmak mümkün. Ancak biraz uğraştırma gerektirebiliyor.
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AppleInsider tarafından aktarıldığına göre Corellium çalışanları Ubuntu Linux sistemini M1 çipine uyarladıklarını açıkladı. M1, 64-bit’lik bir ARM çipi olduğundan dolayı üretilen çözüm çok da basit değil ve denenmek istenmesi durumunda birkaç adım izlenmesi gerekiyor.
Apple işlemcileri, kendine has çoklu çekirdek yöneticilerine sahip olmalarından ötürü Linux sisteminin normalde desteklemediği teknolojilerin içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla da Corellium’dakiler sadece ona özel bir kod aracı yapmakla kalmadılar. Cihaza yalnızca USB takmanın yanında başka alternatifler de bulmak zorunda kaldılar.
Süreç tekrar edilebilir olarak karşımıza çıkıyor ancak en az 16GB’lık bir USB sürücüsünün yanında; komut sıralarının ara yüzleriyle ve kurtarma modlarıyla kişinin daha önceden oldukça haşır neşir olmuş olmasını gerektiriyor. Yani Mac bilgisayarınıza özellikle de iş ve okul için oldukça ihtiyacınızın olduğu bir durumdaysanız, bu süreci denemeniz pek de önerilmiyor.
Bu gelişme M1 Mac cihazları üzerinden Linux sistemini ikinci bir işletim sistemi olarak kullanma hayalleriyle pek de aynı şey değil. Hatta diğer işletim sistemlerini kullanabilmek için Paralells gibi sanal araçların kullanılması daha uygun gibi. Yine de en azından x86 Mac bilgisayarlarının işletim sistemi seçeneklerini kısıtlamadıklarını da böylelikle görmüş oluyoruz.
Apple
Hangi Apple cihazları iOS 15 alacak, 6s’in fişi çekiliyor mu?
Bugün yayınlanan yeni bir raporda, Apple’ın iOS 15 ile birlikte desteği bırakmayı planladığı cihazlarla ilgili ayrıntılara yer verildi. Bilgiler, geçen yılın sonunda gördüğümüz raporlarla da eşleşerek, iPhone 6s, 6s Plus ve 1. nesil iPhone SE‘nin iOS 15 güncellemesi almayacağını öne sürdü.
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Bilgilerin doğrudan Apple’dan geldiğini öne süren raporda, önümüzdeki Haziran ayında iOS 15 beta‘yı barındıracak Apple cihazlarının ilk listesinden bahsediliyor.
Bu noktada Apple, A9 yongaya veya daha eski modellere sahip iPhone’lar için desteği bırakmayı planlıyor gibi görünüyor. Bu birçok kişi için üzücü bir durum gibi görünse de, iPhone 6s’in çıkış tarihine ve donanım özelliklerine bakıldığında kullanıcılar için fazlasıyla normal karşılanması gerekiyor.
iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, ilk olarak Eylül 2015‘te piyasaya sürüldü ve ardından ilk iPhone SE Mart 2016‘da piyasaya çıktı. Bu cihazlar oldukça popüler oldu ve Apple tarafından beş yıl boyunca yazılım güncellemesi aldı. Bu durum göz önüne alındığında Apple ve iPhone 6s aslında işini fazlasıyla yapmış gibi gözüküyor.
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iOS 15 desteği almayacak iPhone’lar;
- iPhone 6s
- 6s Plus
- iPhone SE (2016)
Bilgiler, geçen Kasım ayında gördüğümüz raporları destekliyor. Ancak bu bilgilerin de ötesine geçen kaynak, iOS 15‘in bu cihazlarla da “muhtemelen kullanılamayacağını” söylüyor:
- iPad mini 4
- iPad Air 2
- iPad 5
iOS/iPadOS 15 desteği alacak cihaz listesi;
- 2021 iPhone serisi
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
iPad için;
- 2021 iPad serisi
- 12.9 inç iPad Pro
- 9.7, 10.5 ve 11 inç iPad Pro
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad 6/7/8
- iPad mini 5
Akıllı Telefonlar
iPhone SE Plus, 2021’in ikinci yarısında gelecek!
Apple, geçtiğimiz yıl yeni nesil iPhone SE‘yi piyasaya sürdü. Telefon, amiral gemisi A13 Bionic yonga seti ile satışa sunulmuştu. Cihazın boyutu küçük ve kamerası iPhone 11 serisinden geride kalsa da performans tarafında aynı sonuçları verdiği söylenebilir. Eksi tarafları ele alındığında sadece kompakt cihaz tercih eden kullanıcıların bu telefona yöneldiği gözlemlendi. Şimdi ise iPhone SE Plus isimli yeni bir modelin piyasaya sürüleceği ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı.
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iPhone SE Plus, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
iPhone SE Plus, @Aaple_lab‘ın sızdırdığı üzere iPhone 8 Plus boyutlarında olacak. Bu sızıntılarda ekran boyutunun 6.1 inç olmasına karşın TouchID‘nin hala ekranda bulunduğu belirtiliyor. Fiziksel parmak izinin home butonu ile cihazlarda bulunması bazı iPhone kullanıcıları tarafından aranan bir özellikti. Bu nedenle SE modellerinde fiziksel TouchID bulunması kullanıcılar açısından sevindirici bir haber. Cihazın arka tarafında 12 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu kamera, 6 portre ışık efektini, OIS’i ve akıllı HDR çekimi destekleyecek.
Yeni nesil iPhone SE Plus‘un en önemli özelliği ise şirketin amiral gemisi yonga seti olan A14 Bionic‘i kullanacak olması. IP67 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da önceki nesilde olduğu gibi bulunmaya devam edecek. Telefonun 499$ ve 699$ olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Ayrıca siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Cihaz, 2021 yılının 2. yarısında piyasaya sürülecek.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 22 saat önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 5 gün önce
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