Yeni Apple MacBook Air daha da ince ve hafif olabilir

Geçen hafta Bloomberg tarafından Apple firmasının yeni bir tasarıma sahip olacak Apple MacBook Air bilgisayarı planı olduğu duyurulmuştu. Ancak diğer MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarının yanında bu bilgi biraz dikkatlerden kaçmıştı.

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Cihaz hakkında bugün Bloomberg tarafında Mark Gurman’dan gelen detaylara göre ise; yeni tasarım ile bilgisayar çok daha ince ve hafif olacak ve yeni nesil M1 çiplerini barındıracak. Aynı şekilde gelecek MacBook Pro için düşünülen MagSafe şarj sistemine sahip olacak. Şirketin yine bilgisayarın çerçevelerinde de küçültmeye giderek zaten nispeten ufak olan cihazı böylelikle daha da küçülteceği söyleniyor.

Gelen rapor bilgisayarın tam olarak ne kadar küçük, hafif ve ince olacağı hakkında net bir bilgi vermiyor. Ancak Bloomberg yeni cihazın mevcut olan MacBook Air için yükseltilmiş bir alternatif oluşturarak giriş seviyesi bir cihaz sunacağını söylüyor. Buna ek olarak Apple kasada yapacağı değişikliklerle Air ve Pro serilerini daha da ayırt edilir yapacağını da söyleyebiliriz. Çünkü, örneğin yeni çıkan ve şirketin M1 işlemcisini barındıran Apple MacBook Air bilgisayarı görünüş olarak MacBook Pro’ya oldukça benziyor.

Bloomberg’e göre yeni MacBook Air bu senenin sonları veya 2022 başları gibi piyasaya sürülebilir. Yani bu bilgisayarların, yükseltilmiş olup 14 veya 16inç ekran seçenekleriyle gelecek diğer MacBook Pro cihazlarından sonra gelmeleri muhtemel. Apple firması aynı zamanda bu senenin sonlarına doğru yeniden tasarlanmış bir iMac hepsi bir arada bilgisayarını ve Mac Pro serisine yeni eklentileri de kullanıcıya sunmayı planlıyor.