Apple’ın yeni nesil Mac’ler üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yakın zamanda, Bloomberg Analisti Mark Gurman, yeni cihazların 2023’te piyasaya sürülebileceğini açıkladı. Ancak, Apple henüz yeni makinelerle ilgili herhangi bir ayrıntıyı doğrulamadı. Resmi bir açıklama beklerken, Geekbench kıyaslama sitesinde duyurulmamış M2 Max çipine sahip bilinmeyen bir Mac tespit edildi.

ShrimpApplePro tarafından Twitter’da bildirildiği üzere, henüz yayınlanmamış bir Apple Mac, Geekbench 5 veritabanında ortaya çıktı. Cihaz, “Mac14.6” adıyla listelendi. Görünüşe göre makine, henüz mevcut olmayan bir Apple M2 Max CPU tarafından çalıştırılacak.

Kıyaslama sitesine göre, Mac’e güç sağlayan M2 Max çip, 3.54 GHz ve 96 GB RAM ile 12 çekirdekli bir CPU’ya sahip. Bu çip, tek çekirdekte 1853 ve çok çekirdekli testte 13855 puan almayı başardı. MacBook Pro’da bulunan M1 Max çip, 3.2 GHz’de çalışan 10 çekirdeğe sahip ve Geekbench’te bir çekirdekte 1746 ve birden çok çekirdekte 12154 puan aldı.

Puanlar, M2 Max çipinin öncekinden yalnızca yaklaşık %14 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bu, iddia edilen M2 Max’in aslında M1 Max üzerinde büyük bir yükseltme olmayacağını gösteriyor. Ancak Geekbench’in çipin performansını doğru bir şekilde ölçememiş olması da mümkün.