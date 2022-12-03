Google, Android ve Wear OS kullanıcıları için yaklaşan özelliklerin bir listesini paylaştı.

Kolaj düzenleyicideki Stiller özelliği için, kullanıcıların aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmak üzere en sevdikleri fotoğraflardan paylaşılabilir kolajlar oluşturması için iki yeni sanatçının benzersiz tasarımları olacak. Emoji Kitchen ile kullanıcılar, Gboard üzerinden yeni emojileri yaratıcı çıkartma kombinasyonlarına dönüştürebilir.

Android’deki yeni Okuma modu, kör, az gören veya disleksik kişiler için erişilebilir bir okuma deneyimi sunuyor. Kontrast, yazı tipi, yazı tipi boyutu gibi özelleştirilebilir görüntüleme seçeneklerine ve hız kontrollü metinden konuşmaya işlevine sahiptir.

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YouTube, video kitaplığınız, Kısa videolar veya abonelikler gibi içeriklere kolay erişim için yeni bir Ana Ekran Arama widget’ına sahiptir. Google TV uygulaması, telefonunuzdan doğrudan uyumlu bir TV’ye yayınlama seçeneğiyle güncellenecektir. Telefon ayrıca uzaktan kumanda olarak da kullanılabilir. Uyumlu Dijital araba anahtarları, Pixel ve iPhone’larda aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşılabilir.

Wear OS için, kullanıcıların favori kişilerle iletişim kurma ve günü planlamak için gün doğumu/gün batımı saatlerini görüntüleme gibi daha fazla şeyi bileklerinden yapmalarına yardımcı olmak için yeni kutucuklar eklenecek. WearOS’ta Google Keep, telefonda yazılan notların ve yapılacaklar listelerinin saatte olduğu kadar iyi görünmesi için güncellenecek.

Wear OS’deki Google Asistan, kullanıcıların Adidas Running uygulamasıyla 30’dan fazla egzersiz türüne atlayabilmesi için güncellenecek.

Anroid ve Wear OS’nin bu yeni özellikleri önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

Kaynak: Google