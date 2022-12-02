Sunbird isimli bir uygulama, Apple’ın sevilen mesajlaşma uygulaması iMessage’ı tüm özellikleriyle birlikte Android’e getireceğini iddia etti.

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Sunbird, iMessage’ı Android akıllı telefonlara getirerek bu sorunu nihayet çözecek şirket gibi görünüyor. Bir androidauthority muhabirine yapılan sunum sırasında, bir videoda iMessage kullanarak bir iPhone ile iletişim kuran bir Samsung akıllı telefon gösterildi. Hatta gazetecinin Apple ID’sini bağlamasına ve mesaj göndermeye çalışmasına izin verdiler, ancak açıkladığı gibi başarısız oldu.

Sunbird’ün iMessage’ı Android’e getirmek için kullandığı teknolojinin açılışını yapmak gibi bir planı yok. Ancak, şirketin söylediklerine bakılırsa, Beeper’ın yöntemini takip ediyor gibi görünüyor, ancak en azından Beeper’ın şu anda sunamadığı uçtan uca şifreleme gibi açık iyileştirmelerle geleceği belirtiliyor. Uygulama, kapılarını halka açtığında ilk başta ücretsiz olacak, ancak daha sonra bir aboneliğe sahip olacak.