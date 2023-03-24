Geçtiğimiz gün düzenlenen BMC Savunma Basın ve Medya Buluşması’nda konuşan BMC Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Altay Ana Muharebe Tankı ve şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalçıntaş, şirketin ‘Yeni Altay’ olarak isimlendirdiği Altay Tankı’nın TSK’ya teslimat tarihini açıkladı!

Yeni Altay Tankı TSK Testleri İçin Gün Sayıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern tank ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak için başlatılan Altay ana muharebe tankı projesinde ilk üretilen tankların yakında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor.

BMC Savunma tarafından “Yeni Altay” olarak isimlendirilen tanklardan iki tanesi 23 Nisan 2023’te test edilmek üzere TSK’ya teslim edilecek. TSK yeni tankları zorlu koşullarda test edecek ve tankın envantere girmeye hazır olup olmadığı belirlenecek. TSK’nın detaylı testlerinin 2024 yılında tamamlaması hedefleniyor. 2025 yılında testlerin tamamlanmasınının ardından seri üretim tanklarının TSK envanterine girmesi bekleniyor.

Yeni Altay olarak isimlendirilen tankta oldukça önemli iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmış. Bu bağlamda, tankın parçalarının yerlileştirilmesi de sağlanmış durumda. Tankta önceki muharebe tecrübelerine dayanılarak birçok iyileştirme yapıldığını görüyoruz.

BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, konu hakkında “Ürettiğimiz ilk yeni nesil Altay’ı 23 Nisan 2023 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceğiz. Biz çok zorlu testler yaptık, testten elde ettiğimiz verilerle platformu geliştirdik. Şimdi iki adet yeni nesil Altay’ı TSK’ya vereceğiz. Onlar da kendi testlerini yapacak. Sonrasında bize ‘Seri üretime geçebilirsiniz’ derlerse biz de hemen seri üretime geçeceğiz ve elimizdeki tüm imkanları kullanarak mümkün olan en hızlı şekilde yeni nesil Altay tankların seri üretimine Ankara’da başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Dost ve müttefik ülkelere ihracatı konusunda yoğun talep olduğu belirtilen Altay Tankı’nın seri üretime geçmesi halinde proje, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak 840 bin metrekarelik alana taşınacak.

Ülkemizin savunma sanayisinde önemli bir atılım yaptığını görmek sevindirici. Umarız benzer haberleri daha sık duymaya devam ederiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dosta güven düşmana korku veren Yeni Altay sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası içim bizi takip etmeyi unutmayın!