Yeni Alpine A110 geliyor!

Renault Grubu‘nun yarışçı ruhlu markası Alpine, A110 modelinin makyajlı halini bugün tanıtacak. “Her dönüşte heyecan” iddiasına sahip makyajlı A110, ipucu videosundaki gece atmosferi ve uzak açılardan çekilmiş görselleriyle oldukça merak uyandırıyor. Videoda aracın arka sol farının yarım yamalak gözükmesi dışında herhangi bir başka detay görmek neredeyse imkansız.

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Fransız üretici bu makyaj operasyonunun detaylarını olabildiğince gizli tutuyor. Fakat bu sonbaharda Nürburgring dolaylarında test edilen bir A110 prototipi, casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Beklendiği üzere kamuflajlı olan bu prototipte herhangi bir tasarım değişikliği göze çarpmıyordu. En azından tasarım kısmında büyük çaplı değişimlerin olmadığına kesin gözüyle bakılıyor. Tabi ki kaput altında veya yürüyen aksamda yapılan iyileştirmelerin olacağını söylemeye gerek bile yok. Makyaj operasyonuyla birlikte Alpine A110’da yeni süspansiyonlar ve yeni bir iç mekanın bizleri karşılaması bekleniyor. Mevcut modelin 2017 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtıldığını düşünürsek, bu tip bir makyaj operasyonu zaten araç için kaçınılmaz bir noktadaydı.

Mevcut modelde 250 beygir güç ve 320 Nm tork değerlerine sahip, 1.8 litre hacme sahip turbo beslemeli dört silindirli bir motor yer alıyor. Bu değerlerde beklenen iyileştirmelerle birlikte A110’un, halihazırda 4.5 saniye seviyesinde olan 0-100 km/s hızlanmasını daha kısa sürede tamamlayacağı düşünülüyor. Güncel modelde yer alan Getrag imzalı yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanın, makyajlı modelde de kullanılıp kullanılmayacağına dair herhangi bir bilgi henüz bulunmuyor. Ayrıca mevcut modelin maksimum hızının 250 km/s seviyesinde elektronik olarak sınırlandırıldığını da hatırlatalım.

Alpine A110, standart modelin performansını yeterli bulmayan müşteriler için de bir alternatife sahip. A110 S olarak adlandırılan bu modelde, standart modeldeki motorun 290 beygir güç sunan hali yer alıyor. Bu değişikliklere rağmen halen daha 320 Nm tork değerini koruyan bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma değeri ise 4.4 saniye seviyesinde. Ayrıca bu versiyonda aracın maksimum hızı ise 260 km/s seviyesinde elektronik olarak sabitlenmiş.

Kaynak: Automobiles Alpine, Carscoops