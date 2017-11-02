Pikachu, Google Home ve Alexa Gibi Kişisel Asistanınız Olmaya Geliyor!

Pikachu, bilebileceğiniz gibi Pokemon dünyasında olduğu gibi teknoloji dünyasında da çok sevilmekte ve bir çok cihazın mutlaka görmüş olduğunuz Pikachu’ya özel olarak kişiselleştirilmiş modelleri bulunmakta.

Pokemon Company, yalnızca Amazon Echo ve Google Home cihazları için bir Pikachu Talk adlı uygulama geliştirdi. Tıpkı Alexa ve Google Assistant gibi iş yapacak olan Pikachu App’ın getireceği tek değişiklik, konuştuğunuz asistanı Pikachu’ya dönüştürmesi olacak. Her ne kadar aklınıza Pikachu ile yapabileceğiniz bir çok fikir şimdiden gelmeye başlasa da, oturup Pikachu ile diğer asistanlar da ki gibi sohbetlere dalamayacaksınız çünkü tek söyleyebildiği şey “pika pika!” olacak. Fazla söz içermemesi ile pek asistana yakışan bir görüntü sergileyemeyecek olsa da, çok şirin olan uygulama şimdiden Pokemon hayranlarının ilgisini çekmiş durumda.

Fakat ne yazık ki her ne kadar bu uygulamayı kullanmaya istekli olsanız da, ne yazık ki yalnızca belli bölgelerde kullanılabilecek olan uygulama, 2017 yılında sadece Japonya’da kullanılabilir olacak. Diğer ülkelere ise 2018 sonrasın da gelecek.