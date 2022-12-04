5G ve havaalanı kuleleri hakkında duyduğumuz tüm hikayeler göz önüne alındığında uçaklarda 5G ağlarından bahsediyor olmamız oldukça şaşırtıcı. Bunun en büyük sebebi ise 5G ağları ilk ticarileştirildiğinde, yeni teknolojinin havaalanlarındaki serbest iletişim akışını bozacağına dair birkaç komplo teorisi vardı. Ancak şimdi tüm bu haberlerin asılsız olduğu görülüyor. Avrupa Birliği, şimdi uçuşların havada 5G hizmetleri sunmasına izin verip vermeyeceğine dair karar veriyor. Yeni teknoloji uçaklarda ağ video ve ses akışı sağlamak, web’de gezinmek ve arama yapmak için kullanılacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

5G Bağlantısı, Yakında Havaalanlarında Olabilir

Konuya ilişkin tasarı kabul edilirse AB, havayolu şirketlerinin Wi-Fi için ödeme yapmak yerine kullanıcılara 5G ağları sunmasını zorunlu kılacak. Bu aynı zamanda cep telefonlarının zorunlu olarak kapatılması ya da uçuş moduna alınması uygulamasının da sona ereceği anlamına geliyor. AB tasarıyı kabul ederse, havayolu şirketlerinin bu tür 5G ağlarını hazırlamak için altı ayları (30 Haziran 2023’e kadar) olacak. AB, en iyi ve güncel hizmetlerin insanlar için kullanılabilir olmasını istiyor. Avrupa Birliği Piyasalar Komiseri Thierry Breton, uçmanın artık ağ kullanıcıları için bir sınır olmaması gerektiğini söylüyor. Hava araçları, uçakları yerde 5G’ye bağlamak için “pico-cells” adı verilen özel bir ağ ekipmanı kullanacak. Bu teknoloji ile aramalar, mesajlar ve internet verileri yerdeki uydu ağı üzerinden iletilecek.

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