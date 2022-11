Elektrikli araçlar gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Ancak bu teknolojinin sınırları henüz aşılabilmiş değil. Örneğin günümüzde sadece kara araçları yakıt olarak elektrik kullanıyor. Ancak sektörde çevreci çözüm arayışları devam ediyor. Rolls-Royce ve easyJet bugün, modern bir uçak motorunun hidrojenle dünyada ilk kez çalıştırılmasıyla havacılıkta yeni bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Yeni Uçak Motoru Testlerden Geçti

Yeni Uçak Motoru Testlerden Geçti

Rolls-Royce havacılık dünyasında bir ilk olarak hidrojen yakıtlı uçak motorunu test etti. Yer testi, rüzgâr ve gelgit gücüyle üretilen yeşil hidrojen kullanan erken bir konsept yetkili kişilere sunuldu. Şirketlere göre yeni ürün, hidrojenin geleceğin sıfır karbonlu havacılık yakıtı olabileceğini kanıtlama yolunda önemli bir adım. Bununla beraber yeni motor, çevreci bir yaklaşım sergileyen Rolls-Royce ve easyJet’in karbonsuzlaştırma stratejilerinde önemli bir kilometre taşı.

Her iki şirket de hidrojenin sivil havacılık motorları için güvenli ve verimli bir şekilde güç sağlayabileceğini kanıtlamak üzere yola çıktı. Firmalar uçuş testleri gerçekleştirmek için daha uzun vadeli bir hedefle ikinci bir test seti planlıyor. Test, dönüştürülmüş bir Rolls-Royce AE 2100-A bölgesel uçak motoru kullanılarak MoD Boscombe Down, İngiltere’deki bir açık hava test tesisinde gerçekleştirildi. Testler için yeşil hidrojen EMEC (Avrupa Deniz Enerjisi Merkezi) tarafından sağlandı ve İngiltere’nin Orkney Adaları’ndaki Eday’da bulunan hidrojen üretim ve gelgit test tesisinde yenilenebilir enerji kullanılarak üretildi.

İş, Enerji ve Endüstriyel Stratejiden sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps şunları söyledi:

“Birleşik Krallık, suçluluk duymadan uçmaya yönelik küresel değişime öncülük ediyor ve bugün Rolls-Royce ve easyJet tarafından gerçekleştirilen test, iş dünyasındaki yeniliklerin hayatlarımızı yaşama şeklimizi nasıl dönüştürebileceğinin heyecan verici bir göstergesidir. “Bugün jet motoruna güç sağlamak için kullanılan hidrojenin İskoçya’nın Orkney Adaları’ndaki gelgit ve rüzgâr enerjisi kullanılarak üretilmesi gerçek bir İngiliz başarı öyküsüdür ve ülke genelinde istihdam yaratırken havacılığı daha temiz hale getirmek için nasıl birlikte çalışabileceğimizin en iyi örneğidir.”

Rolls-Royce Baş Teknoloji Sorumlusu Grazia Vittadini de açıklamalarda bulundu:

“Bu hidrojen testinin başarısı heyecan verici bir dönüm noktasıdır. easyJet ile ortaklığımızı daha Temmuz ayında duyurmuştuk ve bu dönüm noktası niteliğindeki başarı ile şimdiden inanılmaz bir başlangıç yaptık. Uçuşun geleceğini yeniden şekillendirmeye yardımcı olabilecek hidrojenin sıfır karbon olanaklarını keşfetmek için sınırları zorluyoruz.”

easyJet CEO’su Johan Lundgren yeni motorun test aşaması ile ilgili cümlelere yer verdi:

“Bu, ortaklık ekibimiz için gerçek bir başarıdır. Bu çığır açan araştırmayı desteklemeye devam etmeye kararlıyız çünkü hidrojen easyJet boyutundaki uçaklar da dahil olmak üzere bir dizi uçak için büyük olanaklar sunuyor. Bu da 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmada büyük bir adım olacaktır.”

Bu ilk konsept yer testinin analizinin ardından ortaklık, Rolls-Royce Pearl 15 jet motorunun tam ölçekli bir yer testine kadar uzanan bir dizi başka teçhizat testi planlıyor. Ortaklık, her iki şirketin de imzaladığı ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt eden, BM destekli küresel Race to Zero kampanyasından esinleniyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: EasyJet ve Rolls-Royce, Uçaklar İçin Ortak Hidrojen Motoru Geliştirecek!