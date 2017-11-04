Yeni Lamborghini’nin Fotoğrafı Paylaşıldı!

Motor Trend’de yazar olan Jonny Lieberman, Instagram üzerinden ilginç bir Lamborghini konsepti paylaştı.

6 Kasım’da Massachusetts Institute of Technology‘de gösterime girecek olan modelin başında Porsche’nin Mission E ve Panamera Sport Turismo gibi modellerinde çalışmış olan Mitja Borkner yer alıyor. Paylaşılan görüntüde çok bir şey göremesek de, aracın yere çok yakın olacağını agresif bir yapıya sahip olacağını görebiliyoruz. Model aynı zamanda ince farlara sahip ve görünüşe göre farları LED olacak.

Model hakkındaki sorular karşısında ise, Lieberman yalnızca konsept ile alakalı bir motoru olmadığını ve aynı zamanda pillerle de güçlendirilmediğini belirten bir cevap vererek akıllarda bir çok sorular yarattı.

Model ile ilgili çok az şey bilinse de Lamborgihini ve MIT’in bir ortaklık kurması ile, ileride bu konsept gibi bir çok büyük projeleri beraberinde getireceği umut ediliyor.