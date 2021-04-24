Yeni 65W hızlı şarjlı Realme modeli TENAA’da görüntülendi!

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Realme‘nin yeni gizemli modeli RMX3142, TENAA’da görüntülendi. İşte yeni 65W hızlı şarj destekli Realme modeli RMX3142’nin detayları.

Realme son günlerde karşımıza çıkan modelleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birkaç gün önce yine TENAA’da karşımıza çıkan RMX3333 hemen hemen tüm özelliklerini ortaya dökmüştü. Realme’nin beklenen bir diğer modeli Realme 8 5G‘de yine benzer sürelerede özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi farklı bir model olan RMX3142, TENAA‘da görüntülendi. Hem de 65W hızlı şarj desteği ile. Gelim Realme’nin yeni modeli RMX3142’ye göz atalım.

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Realme‘nin TENAA‘da çıkan yeni modeli RMX3142 hakkına ilk olarak gelen bilgi 65W hızlı şarj destekli olacağı. Hatırlarsanız Realme 7 Pro’da sunulan bu özellik Realme 8 Serisi’nin hiçbir modelinde sunulmamıştı. RMX3142 model nolu cihaz ile 65W hızlı şarj desteğini tekrar sunmayı planlayan Realme, bu cihaza Realme 7 Pro’ya benzer olarak 4400mAh’lik batarya eklemiş. Yani cihaz 7 Pro’dan da bildiğimiz gibi çok yeterli bir pil ömrü sunacak.

RMX3142 hakkında gelen diğer bilgilere baktığımızda 6.43inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran görüyoruz. 159.1 x 73.4 x 8.1 mm boyutlarında olduğu bilinen gizemli Realme modeli toplamda 174 gram ağırlık sunuyor.

CPU hızının 2.8GHz olduğu söylenilen RMX3142 bu bilgiye baktığımızda muhtemelen Dimensity 1100 veya 1200‘e sahip olabilir. Eğer Qualcomm’un bir işlemcisi kullanılacaksa bunun Snapdragon 888 olması muhtemel. Çünkü diğer işlemciler belirtilen hıza sahip değil. Öte yandan arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera taşıması beklenilen RMX3142, 8MP‘lik geniş açılı sensöre ve 2MP‘lik bir diğer sensöre yer verecek. Ön tarafında 32MP‘lik selfie kamerası taşıyacak olan 65W destekli Realme modeli siyah veya mavi renk ile karşımıza çıkacak.

RMX3142’nin Realme 8 5G’den farkı!

RMX3142 model numaralı 65W hızlı şarj destekli gizemli Realme modeli genel olarak baktığımızda yüksek özellikler sunuyor. Tabi Realme 8 Serisi’nden sonra çıkacak olan bu modeli Realme 8’in en ilgi çeken modeli ile karşılaştırmamak olmaz.

Aslında performans olarak bakacak olursak TENAA‘daki verilere göre RMX3142 çok daha performanslı bir cihaz. Realme 8 5G’de Dimensity 700 kullanıldığını düşündüğümüzde iki cihaz performans tarafında kıyaslanamaz bile. Yine batarya kısmında da Realme 8 5G’nin 18W hızlı şarj destekli 5000mAh’lik bir pile sahip olduğunu biliyoruz. RMX3142 bu tarafta 65W hızlı şarjlı 4400mAh’lik batarya ile Realme 8 5G‘yi yine geride bırakıyor.

Yine kamera tarafına baktığımızda 48MP + 2MP + 2MP şeklinde üçlü kamera kurulumu taşıyan Realme 8 5G, 64MP ana kameraya sahip RMX3142‘nin kamera grubundan yine geride kalıyor.

Özetleyecek olursak RMX3142 model numaralı cihaz eğer bu özellikler ile piyasaya sürülecek olursa Realme 8 5G’den daha üstün bir model olacak. Bu da RMX3142‘nin fiyatının üst segment cihazlarla yarışır nitelikte olacağını gösteriyor. Bakalım RMX3142 ne zaman tüm özellikleri ve ismiyle karşımıza çıkacak.