Yeni 2021 Toyota Corolla Cross tanıtıldı!

Toyota, günümüz müşterilerinin ilgi odağı SUV ve crossover modellerine bir seçenek daha ekledi. Karşınızda Toyota Corolla Cross! Bu modelle RAV4‘ü büyük bulan, C-HR‘ı da ufak bulanlara bir çözüm üretilmek istenmiş.

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Toyota Corolla Cross, Tayland’da tanıtıldı. Fakat bu cümleden sonra kafalarda oluşacak malum soruya da şimdiden cevap verelim: Aracın, global pazarda satışa çıkma ihtimali oldukça yüksek olduğu söyleniyor.

Corolla Cross’un baz modeli bu şekilde görünecek.

Dış tasarıma baktığımızda adında her ne kadar Corolla olsa da minik bir RAV4‘e daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Öndeki belirgin siyah ızgara, keskin tasarımlı farlar ve siyah tavan rayları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

İç tasarımda ise dışarıdaki kadar özgünlük yer almıyor. Kabin, son nesil Corolla hatchback modelinin neredeyse aynısı diyebiliriz. Dijital gösterge paneli ve orta konsoldaki büyük ekran, kabindeki baskın karakterler arasında yer alıyor.

Corolla Cross 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm dingil mesafesine sahip. Aracın önünde MacPherson tipi, arkasında ise torsiyon-kiriş süspansiyonlar tercih edilmiş. 17 inç (215/60) ve 18 inç (225/50) jant seçenekleri de Corolla Cross’ta yer alıyor.

Tayland‘da satılacak modellerde hem benzinli hem hibrit üniteler yer alacak. Benzinli ünite 1.8 litre hacminde, 140 beygir güç ve 175 Nm tork değerleri barındırıyor. Hibrit ünite ise 98 beygir güç ve 142 Nm torka sahip benzinli motor ile 72 beygir güç ve 163 Nm tork değerine sahip elektrikli motordan oluşuyor.

Haberin başında dediğimiz gibi bu motor seçenekleri, Corolla Cross modeli Tayland için tanıtıldı. Global pazar için de mi bu seçenekler olacak henüz bilinmiyor.

Kaynak: Carscoops