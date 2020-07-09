Genel
Yeni 2021 Toyota Corolla Cross tanıtıldı!
Toyota, günümüz müşterilerinin ilgi odağı SUV ve crossover modellerine bir seçenek daha ekledi. Karşınızda Toyota Corolla Cross! Bu modelle RAV4‘ü büyük bulan, C-HR‘ı da ufak bulanlara bir çözüm üretilmek istenmiş.
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Toyota Corolla Cross, Tayland’da tanıtıldı. Fakat bu cümleden sonra kafalarda oluşacak malum soruya da şimdiden cevap verelim: Aracın, global pazarda satışa çıkma ihtimali oldukça yüksek olduğu söyleniyor.
Dış tasarıma baktığımızda adında her ne kadar Corolla olsa da minik bir RAV4‘e daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Öndeki belirgin siyah ızgara, keskin tasarımlı farlar ve siyah tavan rayları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
İç tasarımda ise dışarıdaki kadar özgünlük yer almıyor. Kabin, son nesil Corolla hatchback modelinin neredeyse aynısı diyebiliriz. Dijital gösterge paneli ve orta konsoldaki büyük ekran, kabindeki baskın karakterler arasında yer alıyor.
Corolla Cross 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm dingil mesafesine sahip. Aracın önünde MacPherson tipi, arkasında ise torsiyon-kiriş süspansiyonlar tercih edilmiş. 17 inç (215/60) ve 18 inç (225/50) jant seçenekleri de Corolla Cross’ta yer alıyor.
Tayland‘da satılacak modellerde hem benzinli hem hibrit üniteler yer alacak. Benzinli ünite 1.8 litre hacminde, 140 beygir güç ve 175 Nm tork değerleri barındırıyor. Hibrit ünite ise 98 beygir güç ve 142 Nm torka sahip benzinli motor ile 72 beygir güç ve 163 Nm tork değerine sahip elektrikli motordan oluşuyor.
Haberin başında dediğimiz gibi bu motor seçenekleri, Corolla Cross modeli Tayland için tanıtıldı. Global pazar için de mi bu seçenekler olacak henüz bilinmiyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
WhatsApp Web, karanlık mod desteği tüm kullanıcılar için sunuldu
Bugün itibariyle, Android ve iOS gibi platformlarda bulunan WhatsApp karanlık mod desteği, Web sürümü için de kullanıma sunuldu. Yeni özelliği nasıl aktif edebileceğinizi sizler için anlattık.
Dünya çapında iki milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olmayı başardı. Geçmişte Mark Zuckerberg’e ait Facebook bünyesine dahil edilen platform, Instagram, Facebook ve WhatsApp üçlüsü olarak dünya çapında kullanım rekorları kırıyor. Facebook’a geçiş sonrası, hem güvenlik hem de içerik olarak birçok güncelleme alan platform Web sürümüne gelen karanlık mod desteği ile de kullanıcıların yüzünü güldürdü.
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Nasıl aktif edilir?
1-WhatsApp Web adresine giriş yapın ve karşılama ekranında üst konumda bulunan üç noktaya tıklayın
2-Açılan ekranda “Ayarlar” butonuna tıklayın ve içeriden “Tema” seçeneğini seçin
3-Tema seçeneğine tıkladığınızda karşınıza gelen ekranda artık “Koyu” modu seçebilirsiniz
Bir süredir çeşitli kodlar ve eklentilerle kullanabildiğimiz Whatsapp Web koyu mod desteğini artık kalıcı olarak özgür bir şekilde kullanabilirsiniz.
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Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı!
Audi, gelecek sene tanıtılacak olan yeni modeline ait Q4 Sportback e-tron konseptini tanıttı. Bu model ile nispeten daha ucuz şekilde, elektrikli SUV deneyimi sunulmak isteniyormuş.
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Adından da anlaşılacağı üzere bu model, Q3 ve Q5 modelleri arasında yer alması beklenen Q4‘ün, coupe formlu kardeşi olacak. İnce LED farları, kapalı ızgarası ve sportif ön tamponu araca güçlü bir duruş vermiş. Alttaki “e-tron” ibaresi ise aracın elektrikli yönüne vurgu yapıyor.
Konsepte yandan baktığımızda ise oldukça eğimli tavana, geniş çamurluklara ve sportif yan eteklere sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca konsept araçta 22 inç boyutunda alaşım jantlara yer verilmiş.
Aracın arka omuz çizgilerini, arka farlarla birleştirerek tasarımda süreklilik sağlanmış. Arka farlar ise son zamanlarda Audi’nin kullandığı ortadan şeritli LED far tasarımına sahip. Ayrıca difüzörün üstünde küçük ışıklı bir “e-tron” logosu yer alıyor.
Aracın kabinine geldiğimizde ise alttan ve üstten düzleştirilmiş direksiyon bizi karşılıyor. Onun hemen arkasında dijital gösterge paneli ve konsolun ortasında 12.3 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Klima kontrol panelinde minimalist bir tasarım yer alıyor. Vites kontrolü için ise orta konsolun altında minik bir yüzey tasarlanmış. Koltuklarda mikrofiber döşemeler ve bir kısım yüzeylerde metalik kaplamalar tercih edilmiş.
Audi Q4 Sportback e-tron konseptiyle açıklanan performans verileri
Araçta 82 kWh değerinde lityum iyon pillerinden beslenen iki elektrik motoru yer alıyor. Ana itiş arka motordan sağlanıyor. Kendisi 201 beygir güç ve 310 Nm tork değerlerine sahip. Sürücünün daha çok güce ihtiyaç duyduğu durumlarda ise ön motor da devreye giriyor. Bu motor ise 101 beygir güç ve 150 Nm tork değerlerine sahip. Toplam 302 beygir güce sahip bu sistem, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Ayrıca aracın maksimum hız değeri 180 km/s ile sınırlandırılmış.
Menzil konusunda ise WLTP döngüsüne göre 450 km civarı bir seyahat sunacağı söyleniyor. Audi’nin dediğine göre 500 km’yi aşan menzile sahip arkadan çekişli bir versiyon da gelecek. Ayrıca araç, 125 kWh hızlı şarj ile yarım saatte %80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.
Q4 Sportback e-tron konsepti, MEB platformunu kullanıyor. Bu da 2021′de piyasaya sürülmesi planlanan yeni seri üretim modelinin bir denemesi olarak anlaşılabilir. Bu seri üretim model, e-tron ve e-tron GT gibi modellerden sonra markanın yedinci elektrikli modeli olacak.
Kaynak: Carscoops
Genel
2021 Audi RS3, Mercedes A45 AMG’nin liderliğini elinden alabilir!
Yeni Audi RS3, Nürburgring‘te attığı turlarda hafif arkadan kayma eğilimi ile bile iddialı duruşunu bozmuyor. Bu da en yakın rakibi A 45 AMG‘ye zor zamanlar yaşatabilir.
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A 45’ten söz etmişken kendisini bir hatırlayalım. Şu anki “en güçlü hatchback” unvanını A 45 S modeli, 415 beygirlik bir güç ile elinde bulunduruyor.
Audi tarafına baktığımızda ise yeni RS3 de, standart ve Performance olarak iki farklı varyasyona sahip olacak. Standart modelin 414 beygir güç ve 500Nm tork değerlerine sahip bir motor kullanması bekleniyor. Asıl rekabeti kızıştıracak model ise Performance olacak. Bu modelde ise 444 beygir olacağı söylenen bir ünite yer alacak. Elbette Quattro sistemi de bu araçta yerini alacak.
Yeni RS3’ün görünen kısımlarında, normal A3‘ten farklı olarak dörtlü egzoz çıkışı, spor koltuklar, modele özgü iç döşeme, bir sürü RS logosu ve vahşi duruşu güçlendiren sportif gövde kiti olacak.
Kaynak: Carscoops