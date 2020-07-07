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Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı!
Audi, gelecek sene tanıtılacak olan yeni modeline ait Q4 Sportback e-tron konseptini tanıttı. Bu model ile nispeten daha ucuz şekilde, elektrikli SUV deneyimi sunulmak isteniyormuş.
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Adından da anlaşılacağı üzere bu model, Q3 ve Q5 modelleri arasında yer alması beklenen Q4‘ün, coupe formlu kardeşi olacak. İnce LED farları, kapalı ızgarası ve sportif ön tamponu araca güçlü bir duruş vermiş. Alttaki “e-tron” ibaresi ise aracın elektrikli yönüne vurgu yapıyor.
Konsepte yandan baktığımızda ise oldukça eğimli tavana, geniş çamurluklara ve sportif yan eteklere sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca konsept araçta 22 inç boyutunda alaşım jantlara yer verilmiş.
Aracın arka omuz çizgilerini, arka farlarla birleştirerek tasarımda süreklilik sağlanmış. Arka farlar ise son zamanlarda Audi’nin kullandığı ortadan şeritli LED far tasarımına sahip. Ayrıca difüzörün üstünde küçük ışıklı bir “e-tron” logosu yer alıyor.
Aracın kabinine geldiğimizde ise alttan ve üstten düzleştirilmiş direksiyon bizi karşılıyor. Onun hemen arkasında dijital gösterge paneli ve konsolun ortasında 12.3 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Klima kontrol panelinde minimalist bir tasarım yer alıyor. Vites kontrolü için ise orta konsolun altında minik bir yüzey tasarlanmış. Koltuklarda mikrofiber döşemeler ve bir kısım yüzeylerde metalik kaplamalar tercih edilmiş.
Audi Q4 Sportback e-tron konseptiyle açıklanan performans verileri
Araçta 82 kWh değerinde lityum iyon pillerinden beslenen iki elektrik motoru yer alıyor. Ana itiş arka motordan sağlanıyor. Kendisi 201 beygir güç ve 310 Nm tork değerlerine sahip. Sürücünün daha çok güce ihtiyaç duyduğu durumlarda ise ön motor da devreye giriyor. Bu motor ise 101 beygir güç ve 150 Nm tork değerlerine sahip. Toplam 302 beygir güce sahip bu sistem, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Ayrıca aracın maksimum hız değeri 180 km/s ile sınırlandırılmış.
Menzil konusunda ise WLTP döngüsüne göre 450 km civarı bir seyahat sunacağı söyleniyor. Audi’nin dediğine göre 500 km’yi aşan menzile sahip arkadan çekişli bir versiyon da gelecek. Ayrıca araç, 125 kWh hızlı şarj ile yarım saatte %80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.
Q4 Sportback e-tron konsepti, MEB platformunu kullanıyor. Bu da 2021′de piyasaya sürülmesi planlanan yeni seri üretim modelinin bir denemesi olarak anlaşılabilir. Bu seri üretim model, e-tron ve e-tron GT gibi modellerden sonra markanın yedinci elektrikli modeli olacak.
Kaynak: Carscoops
Genel
2021 Audi RS3, Mercedes A45 AMG’nin liderliğini elinden alabilir!
Yeni Audi RS3, Nürburgring‘te attığı turlarda hafif arkadan kayma eğilimi ile bile iddialı duruşunu bozmuyor. Bu da en yakın rakibi A 45 AMG‘ye zor zamanlar yaşatabilir.
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A 45’ten söz etmişken kendisini bir hatırlayalım. Şu anki “en güçlü hatchback” unvanını A 45 S modeli, 415 beygirlik bir güç ile elinde bulunduruyor.
Audi tarafına baktığımızda ise yeni RS3 de, standart ve Performance olarak iki farklı varyasyona sahip olacak. Standart modelin 414 beygir güç ve 500Nm tork değerlerine sahip bir motor kullanması bekleniyor. Asıl rekabeti kızıştıracak model ise Performance olacak. Bu modelde ise 444 beygir olacağı söylenen bir ünite yer alacak. Elbette Quattro sistemi de bu araçta yerini alacak.
Yeni RS3’ün görünen kısımlarında, normal A3‘ten farklı olarak dörtlü egzoz çıkışı, spor koltuklar, modele özgü iç döşeme, bir sürü RS logosu ve vahşi duruşu güçlendiren sportif gövde kiti olacak.
Kaynak: Carscoops
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Audi Q5’in ateşli RS Q5 modeli geliyor olabilir!
Audi Q5‘in piyasadaki geçmişi 2008 yılına kadar dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde makyajlanan Q5‘ten sonra birçok kişi RS Q5 modeli ile ilgili konuşmaya başlamıştı.
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Aradan geçen 12 seneden sonra Audi’nin, RS versiyonu için çalıştığına dair bir söylenti bulunuyor. Audi’nin Almanya‘daki orta boy SUV ürün sözcüsü Michael Crusius‘a bu konu hakkında birçok soru sorulmuş, fakat hiç bir detay açıklığa kavuşmamıştı. Crusius, “Bu konudaki soruları görmek heyecan verici fakat henüz cevaplayamayacağımız birkaç sorudan birisi de bu. Gelecekteki olası modellerimiz hakkında konuşamıyoruz.” şeklinde konuşmuştu. Fakat bu olasılığı yalanlamadı da. Yani RS Q5 isimli bir canavar üzerinde çalışılıyor olabilir.
BMW X3 M ve Mercedes-Benz AMG GLC 63 ile rekabet edeceği düşünülen aracın SUV dışında, coupe SUV şeklinde de gelmesi bekleniyor. Böylelikle BMW X4 M ve Mercedes-Benz GLC 63 Coupe ile de rekabet edebilecek.
Olası bir RS Q5‘te kullanılması beklenen motor ise RS5‘te yer alan 2.9 litrelik çift turbolu V6 TFSI ünite. Bu motor 444 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile eşlenmesi beklenen sistemin dört çeker Quattro sistemi ile gelmesi bekleniyor.
SQ5 modeli halen daha Q5 ailesinin en tepesinde yer alıyor. 0-100 km/s hızlanması 4.7 saniye olan bu uysal canavar, 349 beygir güç ve 500 Nm tork değerlerine sahip 3.0 litrelik V6 motordan gücünü alıyor.
Kaynak: Carscoops
NOT: Görseller makyajı Audi Q5’e aittir.
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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni işlemcileri tanıttı!
Qualcomm yeni akıllı saat işlemcileri Wear 4100 ve 4100+’ı tanıttı. İşlemcilerin özelliklerine bakıldığında akıllı saatleri performans olarak bir sonraki seviyeye taşıyacak gelişme işlemci tarafından geldi diyebiliriz.
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Qualcomm akıllı saatler için tasarladığı yeni yonga setleri tanıtıldı!
Qualcomm akıllı saatler için tasarlanmış iki yeni işlemciyi piyasaya sürdü. Snapdragon Wear 4100 ve Wear 4100+ olarak isimlendirilen işlemciler Google’ın Wear OS olarak isimlendirilen akıllı saatler için tasarlanmış işletim sistemine güç verecek. Qualcomm yeni tanıtılan çiplerin selefi olan Wear 3100 2018’de tanıtılmıştı. Yeni yonga setlerinin akıllı saat pazarında ciddi bir performans zıplaması yapması bekleniyor. Çünkü Wear 3100 28nm üretim teknolojisine sahipken yeni tanıtılan işlemciler 12nm üretim teknolojisine sahipler. Boyutun küçülmesi ile birlikte çipin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı azalıyor ve bu son kullanıcı için daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Ayrıca çip 12nm üretim teknolojisinin getirdiği bir avantaj olarak daha fazla transistör ile paketlenebilir ve bu da son kullanıcı için daha fazla işlem gücü anlamına geliyor.
Qualcomm Wear 4100 yongalarını kullanan yeni akıllı saatlerin Wear 3100’ü kullanan modellere göre %85 performans artışı, %25 daha az güç tüketimi ve grafik performansında 2.5 kat artış beklediğini iddia ediyor. Tüm bu teknik kazanımlara baktığımızda akıllı saatlerin daha akıcı bir deneyim sunacağını , daha iyi çoklu görev performansı vereceğini ve daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Wear 4100 ve 4100+ her iki işlemci de 4 adet Cortex A53 çekirdeğe sahip. Fakat 4100+ bu çekirdekleri daha küçük bir işlemci ile sunuyor. Cortex A53, arka plan görevlerinin çoğunu rahatlıkla gerçekleştirebilir ve cihaz aktif kullanılmadığında cihazın düşük güç moduna geçmesini sağlar.
Yeni İşlemci ile gelecek ilk akıllı saat hangisi olacak?
Snapdragon Wear 4100’ü kullanan ilk markaların hagileri olduğu belli oldu. OnePlus, Oppo ve Vivo gibi markaların sahibi olan BBK Electronics’in sahip olduğu Imoo’dan yeni bir çocuk saati Wear 4100 ile gelecek. Yeni tanıtılan işlemciyi kullanacak olan diğer bir şirket ise uygun fiyatlı Wear OS akıllı saatler yapan Çinli Mobvoi olacak. Şirket Snapdragon 4100 destekli TicWatch Pro 3’ü de yıl sonuna doğru piyasaya sürecek.