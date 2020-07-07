Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı!

Audi, gelecek sene tanıtılacak olan yeni modeline ait Q4 Sportback e-tron konseptini tanıttı. Bu model ile nispeten daha ucuz şekilde, elektrikli SUV deneyimi sunulmak isteniyormuş.

İlginizi çekebilir: 2021 Audi RS3, Mercedes A45 AMG’nin liderliğini elinden alabilir!

reklam

Adından da anlaşılacağı üzere bu model, Q3 ve Q5 modelleri arasında yer alması beklenen Q4‘ün, coupe formlu kardeşi olacak. İnce LED farları, kapalı ızgarası ve sportif ön tamponu araca güçlü bir duruş vermiş. Alttaki “e-tron” ibaresi ise aracın elektrikli yönüne vurgu yapıyor.

Konsepte yandan baktığımızda ise oldukça eğimli tavana, geniş çamurluklara ve sportif yan eteklere sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca konsept araçta 22 inç boyutunda alaşım jantlara yer verilmiş.

Aracın arka omuz çizgilerini, arka farlarla birleştirerek tasarımda süreklilik sağlanmış. Arka farlar ise son zamanlarda Audi’nin kullandığı ortadan şeritli LED far tasarımına sahip. Ayrıca difüzörün üstünde küçük ışıklı bir “e-tron” logosu yer alıyor.

Aracın kabinine geldiğimizde ise alttan ve üstten düzleştirilmiş direksiyon bizi karşılıyor. Onun hemen arkasında dijital gösterge paneli ve konsolun ortasında 12.3 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Klima kontrol panelinde minimalist bir tasarım yer alıyor. Vites kontrolü için ise orta konsolun altında minik bir yüzey tasarlanmış. Koltuklarda mikrofiber döşemeler ve bir kısım yüzeylerde metalik kaplamalar tercih edilmiş.

Audi Q4 Sportback e-tron konseptiyle açıklanan performans verileri

Araçta 82 kWh değerinde lityum iyon pillerinden beslenen iki elektrik motoru yer alıyor. Ana itiş arka motordan sağlanıyor. Kendisi 201 beygir güç ve 310 Nm tork değerlerine sahip. Sürücünün daha çok güce ihtiyaç duyduğu durumlarda ise ön motor da devreye giriyor. Bu motor ise 101 beygir güç ve 150 Nm tork değerlerine sahip. Toplam 302 beygir güce sahip bu sistem, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Ayrıca aracın maksimum hız değeri 180 km/s ile sınırlandırılmış.

Menzil konusunda ise WLTP döngüsüne göre 450 km civarı bir seyahat sunacağı söyleniyor. Audi’nin dediğine göre 500 km’yi aşan menzile sahip arkadan çekişli bir versiyon da gelecek. Ayrıca araç, 125 kWh hızlı şarj ile yarım saatte %80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.

Q4 Sportback e-tron konsepti, MEB platformunu kullanıyor. Bu da 2021′de piyasaya sürülmesi planlanan yeni seri üretim modelinin bir denemesi olarak anlaşılabilir. Bu seri üretim model, e-tron ve e-tron GT gibi modellerden sonra markanın yedinci elektrikli modeli olacak.

Kaynak: Carscoops