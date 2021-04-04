Genel
Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, siber saldırı hakkında açıklama yaptı
Yemeksepeti kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, platformun kullanıcı veri tabanına yapılan siber saldırı ile ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden ilk kez açıklama yaptı. Aydın, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti.
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Türkiye’nin en büyük girişimlerinden Yemeksepeti, geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir siber saldırıya uğramıştı. Şirket, söz konusu gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve kullanıcılarıyla “Veri Güvenliğiniz Hakkında Önemli Bilgilendirme” başlığıyla paylaştığı bir elektronik posta aracılığıyla duyurmuştu. Siber saldırıyı gerçekleştiren siber korsan ya da korsanların kimliğinin ise henüz tespit edilemediği ifade edilmişti.
Yaşanan bu olay sonrası milyonlarca kullanıcının bilgisi siber korsanlar tarafından ele geçirilirken, kullanıcılar ise Yemeksepeti’ne tepki göstermişti. Platform, yaşanan siber saldırı sonrası kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmının siber korsanlar tarafından ele geçirildiğine işaret etmişti.
Yemeksepeti platformunun kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, aradan geçen 17 günün ardından sessizliğini bozdu ve yaşanan olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çok üzgün olduğunu ifade eden Aydın, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürdüklerini belirtti.
Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.
— Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 3, 2021
Nevzat Aydın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.”
“Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz.”
“Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti’ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti’nin yarınını inşa edeceğiz.”
Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz.
— Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 3, 2021
Ne olmuştu?
Yemeksepeti yönetimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda siber saldırıyı birinci ağızdan duyurmuş, kullanıcıların hangi bilgilerinin çalındığını da açıklamıştı. O bilgiler şunlardı;
- Ad soyad
- Doğum tarihi
- Yemeksepeti’ne kayıtlı telefon numaraları
- Kayıtlı e-posta adresleri
- Kayıtlı adres bilgileri
- Açık olarak görülmeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri
Bununla birlikte, olay sonucunda toplamda 21 milyon 504 bin 83 kullanıcının verilerinin etkilendiği bildirilmişti. Konuyu gerçekleştirilen bir toplantıda gündemine taşıyan KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kurulu) ise Yemeksepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattığını duyurmuştu.
Yemeksepeti kullanıcıları ne yapmalı?
Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ’ye yapılan siber saldırı hakkında Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların her ihtimale karşı mutlaka şifrelerini, benzer mail adresi ve şifre kombinasyonuyla giriş yaptıkları diğer hesap şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A74 5G modelinin fiyatı belli oldu!
Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Giriş seviyesine 5G getirmeye hazırlanan akıllı telefonun tanıtımından önce çoğu teknik detayı ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon Avusturalyalı bir teknoloji mağazasının internet sitesinde satışa hazır. Bu listeleme sayesinde cihaz ile alakalı pek çok bilgi resmi olmadan ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonun ön sipariş fiyatı da belli oldu.
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Oppo A74 5G tanıtılmadan ortaya çıktı!
Oppo akıllı telefon dünyasındaki yerini sağlama almaya çalışıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, hemen hemen her Android işletim sistemli üretici gibi, çoğu seviyede rekabet edecek bir ürün çıkarmayı başarıyor. Giriş seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir üye hazırlayan Oppo, yakında cihazını tanıtmayı hedeflerken, ilginç bir gelişme yaşandı. Firmanın yeni telefonu A74 5G, daha resmi tanıtımı gerçekleşmeden bir alışveriş sitesinde listelendi. Neredeyse bütün detayları ortaya çıkan akıllı telefonun ön sipariş fiyatı bile belli oldu. Normal şartlarda, 13 Nisan tarihindeki etkinlik ile tanıtılacak olan akıllı telefonun heyecanı bir nevi kaçtı gibi gözüküyor. Avusturalyalı JB Hi-Fi isimli internet sitesinde listelenen akıllı telefon, an itibariyle sipariş edilebilir durumda. 449 Avusturalya dolarına satışa çıkan akıllı telefon, global pazarda 340 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bununla birlikte giriş seviye bir akıllı telefon için cihazın fiyatını yüksek bulanlar da mevcut.
Giriş seviyedeki bazı rakiplerine göre neredeyse iki katı fiyata sahip olan akıllı telefon, 5G özelliğine de sahip olacak. Kullandığı işlemci sayesinde giriş seviyedeki ender 5G‘li cihazlardan biri olacak olan Oppo A74 5G, görünüşe göre orta seviyeyi de gözüne kestirmiş. Akıllı telefon zaten fiyatıyla da bunun sinyallerini bizlere gösteriyor. Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak akıllı telefon, performans olarak giriş seviyedeki rakiplerine nazaran daha güçlü ve “ayrıcalıklı” olacak. Bunun nedeni olarak ise, akıllı telefonun yeni nesil bir işlemciye sahip olması ve 5G gösteriliyor. Bunların yanı sıra çoğu teknik özelliği belli olan akıllı telefonun, görüntüleri de haliyle ortaya çıktı. Bu sayede tasarım detaylarına göz atma fırsatı da elimize geçti. Akıllı telefonun resmi tanıtım tarihi 13 Nisan, satışlar da Avusturalyalı sitenin açıklamasına göre o tarihten sonra başlayacak.
Oppo A74 5G teknik özellikleri
Giriş seviye için 5G özelliği ile gelen akıllı telefon, Snapdragon 480 işlemcisi ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. İnternet sitesinde listelenen akıllı telefon, başka RAM ve depolama alanı kombinasyonuna sahip olmayacak. Tasarım detayları da ortaya çıkan Oppo A74 5G, 6.5 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda ise LCD AMOLED panel yer alacak. Ayrıca ekranın yenileme hızının da 90 Hz olacağı kesinleşti. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak akıllı telefonda, ekranın sol üst tarafında bir adet ön kamera yer almakta. Yapay zeka destekli ön kameranın 16 MP olacağı ortaya çıktı. Arka tarafta ise bizleri tam dört adet kamera karşılamakta. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, ve özellikleri henüz belli olmayan iki adet 2 MP değerinde lensten oluşmakta.
Tüm bunların yanı sıra resimlerde parmak izi okuyucusu yan tarafta olsa da cihazın detaylarında sensörün ekran içinde olacağı belirtiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, iddialara göre 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon piyasaya Android 11 işletim sistemi ile çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun birde 4G‘li versiyonu olacak. Snapdragon 633 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon, 5G‘li model ile aynı RAM kapasitesine sahip olacak. Henüz herhangi bir mağazada listelenmeyen akıllı telefon, bazı farklılıklara sahip olacak. 4G özelliğinin yanı sıra cihazın üçlü kamera sistemi ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefon, 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran ile geliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içerisinde yer alacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan 4G versiyonunun daha uygun olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Oppo A74 serisi, akıllı telefon dünyasında beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Denemeniz Gereken 5 Farklı Launcher!
Bildiğiniz üzere her Android markanın kendine özel bir arayüzü var. Mesela bunlara örnek vermek gerekirse; Samsung OneUI, Xiaomi’nin MIUI, Oppo’nun ColorOS ve OnePlus’ın OxygenOs diyebiliriz.
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Ancak kimi zaman kullandığımız bu arayüzlerden sıkılabiliyoruz. Veya bu arayüzler bize sundukları özellikler bakımından yetersiz gelebiliyor. Hal böyle olunca da Android sisteminin bize sunduğu en büyük faydalardan biri olan “özelleştirilebilir olması” ön plana çıkıyor. Sıkıldığımız arayüzleri Play Store üzerinden indirebilir, kendimize göre ayarlayabiliriz. Hangisi özellikleri işimize yaracaksa ve bize kolaylık sağlayacaksa onu seçmekte fayda var.
Biz de sizler için en farklı launcher’lardan (başlatıcı) 5 tanesini denedik. İyi seyirler…
Niagara Launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=bitpit.launcher
Smart Launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=ginlemon.flowerfree
Lawnchair 2: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.deletescape.lawnchair.plah
AIO Launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.execbit.aiolauncher
T-UI (Linux CLI Launcher): https://play.google.com/store/apps/details?id=ohi.andre.consolelauncher
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin bataryası belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli için geri sayıma geçti. Oyuncu telefonları piyasasında etkin olmak isteyen teknoloji devi, yeni cihazı ile oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor. Çok yakında tanıtımı gerçekleşecek oyun odaklı akıllı telefonun bazı yeni teknik detayları da kesinleşti. Oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj desteği ortaya çıktı. Cihaz bir önceki nesle nazaran daha büyük batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu pil azımsanmayacak hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.
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Lenovo Legion 2 Pro kuvvetli bir batarya ile piyasaya çıkacak!
Oyuncu odaklı akıllı telefonlar, gelişmeye devam ediyor. Özellikle video oyun dünyasının gelişmesi ile birlikte bildiğiniz üzere piyasada birçok “oyuncu odaklı” ürün ortaya çıkmıştı. Gıda sektörüne dahi giren bu ürünlerin akıllı telefon piyasasında da var olmasına pek de şaşırmamak gerek. Zira çoğu Android işletim sistemli akıllı telefon üreticisi, oyuncuları da kendilerine çekmek istiyor. Mobil oyun pazarının gelişmesiyle birlikte talebin arttığı bu piyasada mevcut yarışmacılar ürün yelpazelerini genişletiyorlar. Bu firmalardan biri olan Lenovo da, Legion serisine yeni bir üye kazandırmak için kolları sıvadı. Legion 2 Pro modeliyle oyuncuları karşılayacak teknoloji devi, yeni cihazını yakında tüm dünyaya duyuracak. Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj teknolojisi kesinleşti.
Lenovo Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinde yaptığı paylaşım ile takipçilerine yeni detaylar sunmayı ihmal etmedi. Özellikle mobil oyun konusunda güçlü bir deneyim sunmak isteyen Lenovo Legion 2 Pro modeli, aynı deneyimi batarya kısmında da sunmak istiyor. Zira oyuncular için çıkan özel telefonun, şarj sürelerinin iyi olması beklenmekte. Bu nedenle akıllı telefon üreticisi, cihaza bir önceki nesle nazaran daha büyük bir batarya yerleştirmiş. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncu odaklı akıllı telefon 5500 mAh‘lik batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasa şartlarında büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olacak akıllı telefon, şarj konusunda da oyuncuları priz başında pek bekletmeyecek gibi duruyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon tam 90W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bu da cihazın rakiplerine nazaran her anlamda daha kuvvetli olması anlamına gelebilir. Ancak bir önceki modelde yer alan çift USB-C portunun 45W + 45W’tan 90W sunduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle firmanın 90W’ı tek bir porttan verip vermeyeceği henüz kesinleşmedi.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
Yazının başında da belirttiğimiz üzere akıllı telefon oyuncu odaklı olacak. Bu da performans anlamında cihazın çok kuvvetli olacağı anlamına gelebilir. Zira akıllı telefonun amiral gemisi bir işlemci ile piyasaya çıkacağı hali hazırda biliniyor. Bu yıl çıkan çoğu akıllı telefonda gördüğümüz Qualcomm yapımı Snapdragon 888, Lenovo Legion 2 Pro modelinde de yer alacak. Bu işlemciye de firmanın geliştirdiği çift kanallı soğutma sistemi eşlik edecek. Bununla birlikte cihaz özellikle RAM konusunda çığır açan kapasitelere sahip olacak gibi gözüküyor. Geekbench test platformunda daha önceden de listelenen akıllı telefon 16 GB‘lık RAM kapasitesi ile ortaya çıktı. Eğer bu ihtimal kesinleşirse cihaz tüm akıllı telefon piyasalarındaki bu kapasiteye çıkan ender cihazlardan biri olabilir. Görünüşe göre oyuncu odaklı akıllı telefonların asıl hedefi, bilgisayarlar olacak.
Tasarım detayları da üç aşağı beş yukarı belli olan cihaz, 6.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda FullHD+ AMOLED panele yer verilmesi bekleniyor. Öte yandan oyuncu odaklı akıllı telefon 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bu da mobil oyun sevdalıların daha seri bir deneyim yaşamalarını mümkün kılacak. Cihaz 12 GB RAM‘li bir modele daha sahip olacak. Ayrıca 128/256/512 GB‘lık depolama alanı seçeneklerini de kullanıcılarına sunacağı ortaya çıktı. Ancak sadece 16 GB RAM‘li modelin 512 GB depolama alanı ile kombinasyon olacağı iddia ediliyor. Oyuncu odaklı akıllı telefonun fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Ancak 8 Nisa tarihinde yapılacak etkinlikle birlikte fiyatı da öğrenmiş olacağız. Bakalım akıllı telefon oyuncu odaklı ürünler piyasasında öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
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