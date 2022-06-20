Gençlerin modern moda algısına hitap edecek şekilde tasarlanan HUAWEI Watch Fit 2 modellerinin her duruma ayak uydurabilecek bir stile sahip olmaları tasarımcılar tarafından çok önemliydi. HUAWEI Watch Fit 2 bir “akıllı cihaz” olarak ince, zarif ve hafif yapısıyla her türlü moda anlayışına uyum sağlayabiliyorlar.

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Dikdörtgen AMOLED HD HUAWEI FullView ekran, 1,74 inç boyutuyla önceki sürümden %18,6 daha büyük. Bu ekran bir bakışta her ayrıntıyı görmeyi kolaylaştırıyor; yüksek çözünürlük, sürükleyici bir deneyim için renkleri zengin, net ve canlı hale getiriyor.

HUAWEI Watch Fit 2’yi özelleştirmesi de kolay. Böylece o gün nasıl hissediyorsanız öyle kişiliğinizi sergileyebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli şık saat yüzleri, genç kullanıcıların bireyselliklerini ifade etmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, akıllı telefonunuzdaki resimleri akıllı saatinize aktarmanıza olanak tanıyan yeni tek atlamalı saat kadranına da sahip. Her model göz alıcı renk seçeneklerine sahip, çeşitli kaplama ve renklerde rahat bir silikon, zarif deri veya şık Milano kayışlar arasından seçim yapabilirsiniz, bu da saatinizin yaz modası için tercih ettiğiniz stilinize uymasını kolaylaştırıyor.

Akıllıca çalışın, fit görünün

HUAWEI WATCH FIT 2’nin görünüşü saatin sunduklarının sadece küçük bir kısmı. Koşu ve bisikletten dansa, atlamadan ekstrem sporlara kadar her şeyi kapsayan 97 egzersiz modu ile podyuma layık bir fitness deneyimi sunuyor. Animasyonlu ve sesli bir akıllı spor koçu, 7 farklı egzersiz programıyla (açık ve kapalı alan koşusu, açık ve kapalı alan bisiklet hem havuzda hem de açık suda yüzme ve atlama) sizi geliştirmenize yardımcı olmak için izlemesi kolay animasyonlar sunuyor. Bu nedenle ister spor salonunda ister evde ister öğle yemeğinde ofiste hızlı bir antrenman yapıyor olun, kendiniz için doğru olanı bulmak kolay hale geliyor.

Spor Sahası modu, ilerlemenizi mükemmel bir doğrulukla izlerken, açık hava antrenmanları için optimum desteği sağlamak üzere kilometrenizi ve hızınızı daha hassas bir şekilde takip eder. Çift bantlı beş sistemli GNSS sayesinde, beş uydu sistemi birden kullanıldığından, HUAWEI Watch Fit 2 yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak. Akıllı saat sadece çalışmayı daha üretken kılmakla kalmıyor, aynı zamanda daha eğlenceli hale getiriyor. Yeni Rota İçe Aktarma ve Dışa Aktarma işlevi, koşucuların rotalarını arkadaşlarıyla paylaşmalarına ve onları katılmaya davet etmelerine olanak tanır, böylece arkadaşlarınızla aynı parkurda ancak farklı bir zamanda yarışabilirsiniz.

Ayrıca HUAWEI Health uygulamasında gün boyunca aktif kalmanıza yardımcı olan bir dizi sağlık aracı bulunuyor. WATCH FIT 2, stres ve adet döngülerini izlemenin yanı sıra yürüme, ayağa kalkma hatırlatmaları ve benzeri günlük aktif yaşam hatırlatmaları, ekstra çaba harcamadan sağlıklı kalmanıza yardımcı oluyor.

Tüm spor özellikleri tek akıllı saatte

HUAWEI FIT 2 Siyah ve Pembe Altın versiyonları 2.299 TL, beyaz deri kayışlı versiyon 2.699 TL ve gümüş metal kayışlı versiyon 2.999 TL fiyatla Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. 17 Haziran itibariyle teslimatına başlanan ürünlerde aynı zamanda sepette 300 TL indirim uygulanıyor. Tüketiciler ayrıca vade farksız 4 taksit imkanından da yararlanabiliyorlar.