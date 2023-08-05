Dünyanın dört bir yanında hükümetler kendi ülkelerinde yarı iletken sektörünü canlandırmak için harekete geçiyor, yeni yasalar çıkarıyor ve büyük meblağlar harcıyor.

Peki nedir bu yarı iletkenler gelin bakalım:

Yarı iletken nedir?

Modern imalatta, bazen mikroçipler veya bütünleşmiş devreler olarak da adlandırılan yarı iletkenlerden daha önemli birkaç bileşen vardır.

Silikon gibi küçük ham madde parçalarıyla yapılan bileşenler daha sonra doping adı verilen bir işlemle bazen elektriği iletecek bazen de iletmeyecek şekilde değiştirilir.

Bilgi işlem işlemenin temelini oluşturan 1’ler ve 0’ların ikili dilini konuşan elektronik anahtarlar olarak kullanılır.

İnanılmaz derecede küçük olmalarına rağmen, modern mikroçipler Giza’daki Büyük Piramit’teki tüm taşlar kadar çok transistöre sahip olabilirler. Bu, modern yaşamlarımıza güç sağlayan gelişmiş elektronik sistemleri mümkün kılan çok sayıda 1’ler ve 0’lar – ve muazzam miktarda işlem gücü – anlamına gelir.

Yarı iletkenler aynı zamanda inanılmaz derecede değerli. 2030 yılına kadar ikiye katlanması beklenen 500 milyar dolarlık bir endüstrinin merkezinde yer alıyorlar.

Nasıl kullanılır?

Yarı iletkenler, modern bilgi işlemin temelidir. Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi cihazların temelinde bunlar vardır.

Ayrıca internetin omurgasını oluşturan yönlendiriciler, anahtarlar ve iletişim altyapılarında bulunurlar ve küresel bağlantıya dayanak olurlar.

Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, yarı iletkenler de hayati bir rol oynar. Rüzgâr türbinlerinde ve güneş paneli çiftliklerinde de bulunuyorlar.

Sağlık hizmetlerinde, tıbbi cihaz ve ekipmanların yanı sıra kalp pilleri ve insülin pompaları gibi implant edilebilir teknolojilerde bulunurlar.

Sheffield Üniversitesi’nde yarı iletken cihazlar profesörü olan Jo Shien Ng, “Tüm modern toplumlar, kritik altyapılarında yarı iletkenlere güveniyor. Pek çok örnekten biri, elektronik kontrol sistemleri, araba anahtarları, kilitlenmeyi önleyici fren sistemleri ve arka görüş kameraları olan modern araçlardır.”

Kimler üretiyor?

Şu anda Birleşik Krallık, ABD, Avrupa ve Çin, yarı iletkenler için büyük ölçüde Tayvan’a güveniyor.

Tayvan, Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) yarı iletken üretiminde dünyanın merkezinde yer alıyor. AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek ve Nvidia dahil olmak üzere dünyanın tedarikinin yarısından fazlasını tek başına sağlıyor.

Koronavirüs salgını tedarik zincirlerini kesintiye uğrattı ve şimdi siyaset de aynısını yapıyor – TSMC şu anda ABD ile Çin arasındaki sözde “çip savaşlarına” kapılmış durumda.

ABD, çip savaşında Çin’i yeniyor. TSMC’den sonra, Güney Kore’deki Samsung sonraki en büyük çip üreticisi. ABD, teknolojik üretimi kendi kıyılarına çekmek için devasa meblağlarda para harcayarak bunu değiştirmeye çalışıyor.

Aralık 2022’de TSMC, Arizona’daki yeni ABD tesisinde planlanan yatırımını üç kattan fazla artıracağını söyledi. Ancak temmuz ayında, vasıflı işçi eksikliği nedeniyle üretimin ertelendiğini duyuruldu.

Avrupa Birliği de harekete geçiyor. Avrupa Çip Yasası, 2030 yılına kadar 43 milyar avroluk bir finansman içeriyor.

Intel ve Alman hükümeti geçtiğimiz günlerde, Almanya’nın gerekli yatırımın üçte birini karşılama sözü vermesinin ardından ABD şirketinin Almanya’nın Magdeburg şehrinde bir çip üretim tesisi kurmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

Tesisin 4-5 yıl içinde üretime başlaması bekleniyor.

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