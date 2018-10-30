YouTuber olma kiti kutusundan çıkıyor (VİDEO)

Canon EOS M50 Vlogger kit kutu açılış videomuzda, başta vLog olmak üzere aktüel çekimlerimizi yapmak için satın aldığımız kitin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

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Canon Vlogger kit neler sunuyor?

Ülkemizde yaklaşık 5500 TL fiyatla satılan vLogger kiti, YouTube veya diğer içerik platformları için video üretmek isteyenler adına hem kamera, hem mikrofon hem de tripod üçlüsünü bünyesinde barındırıyor.

Kutunun içerisinde CANON EOS M50 aynasız SLR fotoğraf makinesi, Canon EF-M 15-45mm lens, Manfrotto PIXI Mini Tripod, RODE VideoMic Micro, Canon LP-E12 batarya ve batarya için bir şarj aleti çıkıyor. Ayrıca eğer vLogger kitini satın aldıktan sonra kutu açılışını kanalınızda yayınlarsanız, Canon’dan microSD kart kazanıyorsunuz.