Papa‘nın beyaz ceket giydiği iddia edilen resimler hafta sonu internette viral oldu ve bir mem gibi yayıldı. Görüntüler yapay zekâ (AI) Midjourney tarafından oluşturuldu ve birçok insanı kandırdı. Hatta moda siteleri bu görüntüyü tasarımcı Filippo Sorcinelli’ye atfetti ancak daha sonra bu bilgiyi düzeltti.

o papa rapper é cada vez mais real pic.twitter.com/EioPcFkfrG — DOUGRAS (@dougraz) March 25, 2023

Geçtiğimiz hafta yapay zekâ aracılığıyla üretilen hiper-gerçekçi fotoğrafların tek hedefi Papa değildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tutuklanabileceği söylentileri üzerine, politikacının polisle kavga ettiği sahte görüntüler oluşturmak için yapay zekâ kullanıldı.

🚨 Look do Papa parando último dia do Loola pic.twitter.com/KeqI5khowt — Fefocito (@fefocito) March 26, 2023

Bir diğer hedef ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’du. Yapay zekâ tarafından üretilen sahte görüntülerden birinde Macron oturur vaziyette görünürken, arka planda Eyfel Kulesi’ni ve ülkedeki refah reformuna karşı düzenlenen protestoların ardından yere saçılan çöpleri görmek mümkün.

Yapay zekâ tarafından üretilen bir görüntü nasıl tespit edilir?

Bir görüntünün yapay zekâ tarafından oluşturulup oluşturulmadığını tespit etmenin kusursuz bir yolu olmasa da ipucu verebilecek bazı işaretler vardır. Arka planda netlik eksikliği, arka planda okunamayan metin, yüzde simetri eksikliği ve görüntünün boyanmış veya bulanıklaştırılmış gibi görünen parçaları bazı örneklerdir.

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Örneğin Papa’nın görüntüsü, kahve fincanını tam olarak tutmayan bir el, dik açıları olmayan bir haç ve kendi gölgesiyle birleşmeyen bir gözlük camının kenarı gibi fark edilir derecede lekeli ayrıntılar içeriyor.

Bununla birlikte, görüntü oluşturmak için kullanılan yapay zekâ tekniklerinin sürekli geliştiğini ve gerçeğe giderek daha da yaklaştığını ve bu durumun yapay zekâ tarafından üretilen görüntülerin tespit edilmesini zorlaştırabileceğini hatırlamakta fayda var.