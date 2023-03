Papa‘nın beyaz ceket giydiği iddia edilen resimler hafta sonu internette viral oldu ve bir mem gibi yayıldı. Görüntüler yapay zekâ (AI) Midjourney tarafından oluşturuldu ve birçok insanı kandırdı. Hatta moda siteleri bu görüntüyü tasarımcı Filippo Sorcinelli’ye atfetti ancak daha sonra bu bilgiyi düzeltti.

Geçtiğimiz hafta yapay zekâ aracılığıyla üretilen hiper-gerçekçi fotoğrafların tek hedefi Papa değildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tutuklanabileceği söylentileri üzerine, politikacının polisle kavga ettiği sahte görüntüler oluşturmak için yapay zekâ kullanıldı.

🚨 Look do Papa parando último dia do Loola pic.twitter.com/KeqI5khowt

— Fefocito (@fefocito) March 26, 2023