Yapay zeka şimdi de veteriner oldu, kedi hastalıklarını teşhis ediyor. Japonya’da yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranları, evcil hayvan sayısının artmasına neden oluyor. Japonya Evcil Hayvan Gıda Derneği’ne göre, 2023 yılında ülkede yaklaşık 16 milyon evcil kedi ve köpek bulunuyordu. Bu sayı, 15 yaşın altındaki çocuk sayısından daha fazlaydı. Bu bağlamda, kedilerle ilgili yeni bir yapay zeka uygulaması olan CatsMe! giderek daha popüler hale geliyor.

Japonya’da Kediler İçin Yapay Zeka Uygulaması CatsMe! Popülerlik Kazanıyor

Mayumi Kitakata ve onun 14 yaşındaki kedisi Chi, CatsMe! uygulamasını kullanan birçok kullanıcıdan sadece ikisi. 57 yaşındaki Kitakata, kedisinin sağlığını korumak ve veteriner ziyaretlerini azaltmak için bu uygulamaya başvurdu. Mart ayında kullanmaya başladığı CatsMe!, kedilerin acı çekip çekmediğini tespit etmek ve stresli veteriner ziyaretlerinin sayısını azaltmak için yapay zeka kullanıyor.

Bu uygulama, Carelogy teknoloji girişimi ve Nihon Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından 6.000 kedi görüntüsü üzerinde eğitilerek geliştirildi. CatsMe!, piyasaya sürüldüğü 2023 yılından bu yana 230.000’den fazla müşteri tarafından kullanıldı ve %95’in üzerinde doğruluk sağlıyor. Yapay zeka kedi hastalıklarını teşhis edebiliyor.

Nihon Üniversitesi profesörü Kazuya Edamura’ya göre, veterinerler genellikle bir hayvanın acı çekip çekmediğini anlayabiliyor, ancak evcil hayvan sahipleri için bu daha zor. Bu nedenle CatsMe!, sahiplerin kedilerinin sağlık durumunu anlamalarına yardımcı oluyor. Özellikle yaşlı kedilerde artrit ve ağrı yaygın, ancak bu kedilerin sadece %2’si tarafından veteriner kontrolüne götürülüyor. Çünkü sahipler bu hastalıkların nasıl teşhis edileceğini bilmiyor.

Uygulama, başlangıçta “CPD (Cat Pain Detector/Kedi Acısı Tespit Edici)” adıyla piyasaya sürülmüş, ancak Ocak 2024’te “CatsMe!” olarak yeniden markalandı. Başlangıçta ücretsiz olan uygulama, daha uygun fiyatlı bir abonelik hizmetine geçiş yaparak daha önce premium üyelere özel olan “çoklu kedi kaydı yönetimi”, “birden fazla fotoğrafın eşzamanlı yapay zeka değerlendirmesi” ve “kedi albümleri” gibi özellikleri tüm kullanıcılara sunuyor.

CatsMe!’nin yeni güncellemesi, kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmak için son iki haftanın AI değerlendirme sonuçlarını, kayıtlarını ve notlarını analiz eden “AI Insight Function” özelliğini içeriyor. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak son iki haftadaki eğilimleri kolayca gözden geçirebilir ve veterinerlerle paylaşabilirler.

CatsMe!, kedi sahiplerinin bu yenilikçi hizmeti deneyimleyebilmeleri için iki haftalık ücretsiz bir deneme sunuyor. Japonya’da giderek artan popülaritesi ile CatsMe!, kediler için sağlık takibinde devrim yaratmaya devam ediyor. Yapay zeka veteriner olma yolunda ilerliyor.

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